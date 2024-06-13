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Экологический кошмар. Реки Аляски превратились в чаны с кислотой и это видно из космоса

Экологический кошмар. Реки Аляски превратились в чаны с кислотой и это видно из космоса

Автор:
13 июня 2024 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Реки Аляски   Экологический кошмар   в мире   из космоса   природа   река   фото   
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Исследователи обнаружили, что местные реки становятся оранжевыми и кислыми, как уксус, из-за токсичного металла.

В условиях климатического кризиса, который навис над планетой, тающая вечная мерзлота Аляски приводит к сбросу токсичных металлов в реки штата. В результате этого они становятся ярко-оранжевыми, а вода буквально превращается в уксус, становясь слишком кислой. Ученые опасаются, что в дальнейшем ситуация может лишь усугубляться.


В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила, что за последние годы десятки рек Аляски окрасились в ярко-оранжевый цвет. Результаты исследования показывают, что причиной тому таяние вечной мерзлоты, которое привело к выбросу в водные пути большого количества токсичных металлов.

Увы, ситуация настолько серьезна, что загрязнение рек Аляски буквально можно заметить из космоса. Выбросы огромного количества токсичных металлов привели к тому, что яркие реки видны на спутниковых снимках, а ситуация может обратиться в "экологический кошмар". Ученые также считают, что в ближайшие годы ситуация, вероятно, станет еще хуже.

В общей сложности ученые выявили не менее 75 оранжевых рек и ручьев в горном ручье Брукс на Аляске. Авторы исследования отмечают, что большинство отравленных водных путей изначально были обнаружены командой во время вертолетной съемки местности. По словам ведущего автора исследования, эколога из Сети арктической инвентаризации и мониторинга Службы национальных парков Джона О'Доннелла, чем больше они с коллегами летали, тем больше осознавали масштабы проблемы.

Ученые также провели химический анализ воды и обнаружили высокие уровни таких металлов, как:

  • цинк;
  • медь;
  • кадмий;
  • железо.

Предполагается, что именно эти металлы ответственны за оттенок воды. Еще одним фактором стало то, что загрязненные воды были необычайно кислыми — уровень pH некоторых мелких ручьев достигал 2,3, что примерно соответствует лимонному соку или уксусу.


Команда предполагает, что высотная кислотность воды и ярко-оранжевый цвет ручьев, вероятно, вызваны таянием вечной мерзлоты — вечно замороженного слоя поверхности планеты, покрывающего большие территории Арктики. Увы, в условиях глобального потепления планеты этот слой оттаивает, а ранее заключенные в нем минералы подвергаются воздействию дождя впервые за тысячи лет. В результате металлы растворяются из горных пород в окружающие ручьи, которые питают более крупные реки.

Опасность заключается, что реки не просто трансформируются визуально, но в них также меняются и концентрации минералов, в результате вода в ручьях может стать токсичной для большинства организмов. Ученые полагают, что в особой опасности оказалась нерестящаяся рыба.

В нынешнем году команда планирует провести дополнительные тесты, чтобы попытаться определить истинный масштаб проблемы. Однако ученые сходятся во мнении, что продолжающееся потепление планеты и усиление таяния вечной мерзлоты в будущем могут привести к катастрофическим последствиям.

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Метки: Реки Аляски   Экологический кошмар   в мире   из космоса   природа   река   фото   
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15  комментариев
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Местный химкомбинат точно ни при чём?
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16k
Ivan 17 минут назад
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20k
speaktr-st Полчаса назад
Отвратительно составленная статья, повторение одной и той же информации на разные лады. Смысл статьи можно уложить в один абзац в три строчки.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
И НЕ НАДО НАМ ВАШЕЙ АЛЯСКИ ......И НЕ ПРОСИТЕ. (сарказм) ВОТ КОГДА ОЧИСТИТЕ, ТОГДА И ОТДАДИТЕ!!
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98
Nick Lee 38 минут назад
Вот большая экологическая катастрофа, если страна не занимается ликвидацией, должны ведь вмешаться другие страны - всех коснется
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
всю Аляску нашу засрали..*уки.
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586
Шэльмавье фон Шольценко Час назад
И золотодобыча никоим образом непричастна к этому,верно?
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Срочно вызывайте Фореста Тафта
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Если ещё пару пендосов от этого сдохнут, то вообще красота.
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
эмм ... половина написанного - лютый бред.
начиная с того, что высокое содержание металлов практически не влияет на рН воды.
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10k
Alex 2 часа назад
Ништяк
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2496 постов (2435 в горячем)

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