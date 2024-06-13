Экологический кошмар. Реки Аляски превратились в чаны с кислотой и это видно из космоса

Увы, ситуация настолько серьезна, что загрязнение рек Аляски буквально можно заметить из космоса. Выбросы огромного количества токсичных металлов привели к тому, что яркие реки видны на спутниковых снимках, а ситуация может обратиться в "экологический кошмар". Ученые также считают, что в ближайшие годы ситуация, вероятно, станет еще хуже.

В общей сложности ученые выявили не менее 75 оранжевых рек и ручьев в горном ручье Брукс на Аляске. Авторы исследования отмечают, что большинство отравленных водных путей изначально были обнаружены командой во время вертолетной съемки местности. По словам ведущего автора исследования, эколога из Сети арктической инвентаризации и мониторинга Службы национальных парков Джона О'Доннелла, чем больше они с коллегами летали, тем больше осознавали масштабы проблемы.

Ученые также провели химический анализ воды и обнаружили высокие уровни таких металлов, как:

цинк;

медь;

кадмий;

железо.

Предполагается, что именно эти металлы ответственны за оттенок воды. Еще одним фактором стало то, что загрязненные воды были необычайно кислыми — уровень pH некоторых мелких ручьев достигал 2,3, что примерно соответствует лимонному соку или уксусу.