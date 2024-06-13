Экологический кошмар. Реки Аляски превратились в чаны с кислотой и это видно из космоса

Исследователи обнаружили, что местные реки становятся оранжевыми и кислыми, как уксус, из-за токсичного металла.
В условиях климатического кризиса, который навис над планетой, тающая вечная мерзлота Аляски приводит к сбросу токсичных металлов в реки штата. В результате этого они становятся ярко-оранжевыми, а вода буквально превращается в уксус, становясь слишком кислой. Ученые опасаются, что в дальнейшем ситуация может лишь усугубляться.
В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила, что за последние годы десятки рек Аляски окрасились в ярко-оранжевый цвет. Результаты исследования показывают, что причиной тому таяние вечной мерзлоты, которое привело к выбросу в водные пути большого количества токсичных металлов.
Увы, ситуация настолько серьезна, что загрязнение рек Аляски буквально можно заметить из космоса. Выбросы огромного количества токсичных металлов привели к тому, что яркие реки видны на спутниковых снимках, а ситуация может обратиться в "экологический кошмар". Ученые также считают, что в ближайшие годы ситуация, вероятно, станет еще хуже.
В общей сложности ученые выявили не менее 75 оранжевых рек и ручьев в горном ручье Брукс на Аляске. Авторы исследования отмечают, что большинство отравленных водных путей изначально были обнаружены командой во время вертолетной съемки местности. По словам ведущего автора исследования, эколога из Сети арктической инвентаризации и мониторинга Службы национальных парков Джона О'Доннелла, чем больше они с коллегами летали, тем больше осознавали масштабы проблемы.
Ученые также провели химический анализ воды и обнаружили высокие уровни таких металлов, как:
- цинк;
- медь;
- кадмий;
- железо.
Предполагается, что именно эти металлы ответственны за оттенок воды. Еще одним фактором стало то, что загрязненные воды были необычайно кислыми — уровень pH некоторых мелких ручьев достигал 2,3, что примерно соответствует лимонному соку или уксусу.
Команда предполагает, что высотная кислотность воды и ярко-оранжевый цвет ручьев, вероятно, вызваны таянием вечной мерзлоты — вечно замороженного слоя поверхности планеты, покрывающего большие территории Арктики. Увы, в условиях глобального потепления планеты этот слой оттаивает, а ранее заключенные в нем минералы подвергаются воздействию дождя впервые за тысячи лет. В результате металлы растворяются из горных пород в окружающие ручьи, которые питают более крупные реки.
Опасность заключается, что реки не просто трансформируются визуально, но в них также меняются и концентрации минералов, в результате вода в ручьях может стать токсичной для большинства организмов. Ученые полагают, что в особой опасности оказалась нерестящаяся рыба.
В нынешнем году команда планирует провести дополнительные тесты, чтобы попытаться определить истинный масштаб проблемы. Однако ученые сходятся во мнении, что продолжающееся потепление планеты и усиление таяния вечной мерзлоты в будущем могут привести к катастрофическим последствиям.
Источник:
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начиная с того, что высокое содержание металлов практически не влияет на рН воды.
и по факту она стремтся "к нулю" - особенно если металлы окислились или сформировали другие химические соединения.
гораздо больше на параметры ( и "вредность" ) воды влияет наличие соли, серы и её производных и известняка/мела - которые имеют гораздо большую химическую активность.