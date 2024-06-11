В Москве мигранты устроили массовую драку с поножовщиной, не поделив заказ

Один из них собирался покинуть страну.
10 июня в ЖК «Царицыно-2» произошла массовая драка мигрантов. Telegram-канал Baza сообщает, что причиной драки стал конфликт между строителями - они не поделили заказ. Часть строителей предлагала свои услуги по внутренней отделке людям, которые купили жилье. Это не понравилось второй группе мигрантов, которые не знали о такой подработке.
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В итоге несколько человек бегало по ЖК. Они дрались и резали друг друга. Сообщается как минимум о двух пострадавших - 20-летний гражданин Таджикистана получил удар ножом в паховую область и был госпитализирован. Также скорая помощь забрала второго пострадавшего мужчину с открытой раной бедра. Ещё один участник драки пытался скрыться, но его задержали в аэропорту - 31-летний приезжий мужчина пытался покинуть Россию, сообщает РБК.
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В МВД рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.
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