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В Москве мигранты устроили массовую драку с поножовщиной, не поделив заказ

В Москве мигранты устроили массовую драку с поножовщиной, не поделив заказ

Автор:
11 июня 2024 18:44
Сообщество : Жить в России
Метки: ЖК   Москва   драка   иностранные специалисты   мигранты   поножовщина   стройка   
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Один из них собирался покинуть страну.

10 июня в ЖК «Царицыно-2» произошла массовая драка мигрантов. Telegram-канал Baza сообщает, что причиной драки стал конфликт между строителями - они не поделили заказ. Часть строителей предлагала свои услуги по внутренней отделке людям, которые купили жилье. Это не понравилось второй группе мигрантов, которые не знали о такой подработке.

В итоге несколько человек бегало по ЖК. Они дрались и резали друг друга. Сообщается как минимум о двух пострадавших - 20-летний гражданин Таджикистана получил удар ножом в паховую область и был госпитализирован. Также скорая помощь забрала второго пострадавшего мужчину с открытой раной бедра. Ещё один участник драки пытался скрыться, но его задержали в аэропорту - 31-летний приезжий мужчина пытался покинуть Россию, сообщает РБК.

В МВД рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: ЖК   Москва   драка   иностранные специалисты   мигранты   поножовщина   стройка   
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13  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
люди не пострадали (с)
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1k
Рома 5 минут назад
Очень хорошо.
Продолжайте.
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8
Serg Полчаса назад
Россия сегодня. Их нравы...
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Той организации где они работали выставить многомиллионный штраф.
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3k
Aleksandr M. 37 минут назад
Да bля, пусть аул на аул бьются до последнего выжившего.
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44k
Notan Blaine 37 минут назад
До тех пока наш народ в желании съэкономить на ремонте, строительстве, отделке и прочем, будет пологаться на частных мигрантов, их поток не прекратится. Аналогичный вопрос и к владельцам строительных и ремонтных компаний, в их желании снизить расходы на рабочую силу, чтобы заработать как можно больше и в сжатые сроки, они нанимают мигрантов без договора, скрывают налоги и рельные доходы.
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881
Руслан Час назад
У нас Перово в Терлецком парке из-за поновжищины подобных макак закрыли мангальную зону!.. Как же задрали уже эти улунбеки!!!!!!
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6k
Руслан Час назад
Друга друга перерезали бы скорее…
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28k
Анатолий Соколов Час назад
ещё бы всех участников драки депортировали с пожизненым запретом на въезд в Россию ...
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63k
turyst 2 часа назад
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7k
yahaomsk 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5114 постов (4899 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358902



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