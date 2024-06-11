В Москве мигранты устроили массовую драку с поножовщиной, не поделив заказ

В итоге несколько человек бегало по ЖК. Они дрались и резали друг друга. Сообщается как минимум о двух пострадавших - 20-летний гражданин Таджикистана получил удар ножом в паховую область и был госпитализирован. Также скорая помощь забрала второго пострадавшего мужчину с открытой раной бедра. Ещё один участник драки пытался скрыться, но его задержали в аэропорту - 31-летний приезжий мужчина пытался покинуть Россию, сообщает РБК.