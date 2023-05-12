Смерть "Бурана". Как погиб легендарный советский многоразовый космический корабль

21 год назад, утром 12 мая 2002 года на советском, а ныне казахском космодроме Байконур был полностью уничтожен единственный летавший в космос "Буран". Это произошло в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке.
Но вернёмся по времени немного назад.
Запуск космического корабля многоразового использования «Буран» состоялся 15 ноября 1988 года. После того, как стартовала универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с «Бураном», он вышел на орбиту, сделал два витка вокруг Земли и совершил автоматическое приземление на космодроме Байконур. Этот полет стал выдающимся прорывом в советской науке и открыл собой новый этап в развитии советской программы космических исследований.
Однако, советские конструкторы не питали иллюзий относительно экономичности проекта – согласно расчетам, запуск одного «Бурана» обходился, как запуск сотен одноразовых ракет. Изначально советский корабль разрабатывался в качестве военно-космической системы. После окончания Холодной войны данный аспект перестал быть актуальным, чего нельзя сказать о тратах. Поэтому судьба его была решена.
В целом программа по созданию многоцелевого космического корабля «Буран» предусматривала создание пяти кораблей. Из них было сконструировано только три (строительство остальных только было заложено, но после закрытия программы все заделы по ним были уничтожены). Первый из них побывал в космосе, второй – стал аттракционом в Московском парке имени М.Горького, а третий стоит в музее техники в немецком Синсхайме.
И только один совершил полёт в космос. Вот о нём и пойдёт речь ниже.
Расследование привело к выводу, что к обрушению крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке, где стоял "Буран", "привёл комплекс причин".
Во-первых, в 1967 году при строительстве огромного корпуса для лунной Н1, "Энергии" и "Буранов" казахскими строителями (и советскими контролерами) были допущены невероятные отклонения от проекта.
Во-вторых, в мае-2002 казахстанская фирма наняла местных рабочих, которые для ремонта протекающей кровли принесли и сложили на неё 10 тонн рубероида. Рулоны складировались друг на друга, в результате вся нагрузка пришлась на одну, самую крайнюю стропильную ферму. Возник нерасчётный случай нагружения фермы, и в 09:40 по местному времени она не выдержала и подломилась.
Падение фермы на один из баков ракеты-носителя «Энергия» вызвало воздушный «взрыв». Баки не способны выдерживать нагрузку самостоятельно, транспортируются и хранятся под наддувом 1,2 атмосфер. Это вызвало катастрофические последствия. Вслед за первой крайней фермой упали и все остальные фермы, не связанные между собой, во всех трёх пролётах, вызвав общее обрушение кровли на площади 28800 м². Со стен в разных местах упали от двух до шести верхних стенных блоков, образовав сверху рвано-зубчатый контур. Под завалами погибли все восемь рабочих.
Сразу после происшествия распоряжением премьер-министра России Михаила Касьянова была сформирована государственная комиссия по расследованию причин трагедии во главе с министром промышленности, науки и технологий РФ Ильёй Клебановым и его заместителем главой Росавиакосмоса Юрием Коптевым.
После ЧП начинка легендарного "Бурана" были разворована местными жителями, останки «Бурана» распилены работниками космодрома на части и впоследствии проданы как металлолом.
Кроме того, от источников на Байконуре стало известно, что три макетных экземпляра кислородно-водородного двигателя РД-0120 были сначала списаны, а затем проданы Китаю.
После этого началось безвременье - "Буран" и его макеты пылились в гигантском ангаре, туда лазали блогеры и граффитчики, а в запрещеннограмах появлялись фото "я, казахский солдат, обо*сал "Буран" с самой верхотуры". Также огромный мировой резонанс произвел фоторепортаж блогеров о чудовищном состоянии бывшей космической гордости СССР.
Осенью 2021 года "Роскосмос" уже заявлял об угрозе окончательной утраты "Бурана" из-за казахского бизнесмена. Глава фирмы "Байконур" Даурен Муса заявил, что готов обменять корабль на... голову хана Кенесары, которая хранится в Эрмитаже. На данный момент возможности вывезти "Буран" в Россию у космического ведомства нет.
В 2020-м году экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о необходимости проектирования нового многоразового корабля:
«Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — приводило РИА Новости слова руководителя госкорпорации.
Однако, в связи со сложившимися обстоятельствами, планам по проектированию "Бурана-2" так и суждено пока остаться планами.
А Рогозин, вообще, ушел на фронт...
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Люди не пострадали - это же расследование и тюрьма.
Какое неисчерпаемое пространство для воровства...