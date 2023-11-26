Амурские тигры создали «семейный чат»

Общение самки амурского тигра и её выросших детей запечатлели учёные национального парка «Земля леопарда».
Фотомониторинг выявил динамичную историю из жизни трёх взрослых амурских тигров. «Центром притяжения» для хищников стало маркировочное дерево, которое животные используют для общения друг с другом, оставляя на коре запаховые и визуальные метки.
Общительными кошками оказались мама и два её выросших тигренка, которые перед тем, как отправиться в самостоятельную жизнь, всё ещё держатся на материнском участке.
Сначала к дереву пришла молодая самка-дочь T 107F и, мимоходом понюхав его, отправилась дальше по своим делам. Через несколько дней у дерева появилась её мама T 28F, которая тут же «инициировала общение» и «считала» всю информацию о дочери. Можно сказать, проявила материнскую заботу с долей контроля.
Через два дня дочь вернулась и сначала хотела пройти мимо «коммуникационного центра», но почувствовала незримое присутствие матери. Хищница развернулась и в течение минуты старательно оставляла на дереве свои запаховые метки, когтевые задиры и просто тёрлась о ствол.
Однако это послание нашло нежданного адресата: через некоторое время к дереву пришёл её брат T 105M. Исследовав метки родственников, он продемонстрировал флемен – похожую на улыбку гримасу. С её помощью животные дают воздуху доступ к органу Якобсона, которым улавливают феромоны соседей по лесу.
После флемена редкий хищник вновь обнюхал дерево, проверяя данные о сестре и маме, и быстро удалился. Возможно, что самец решил оставаться в стороне от «женских разговоров».
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А за ним постоянно наблюдают, кому это понравится?!
В живую хочется увидеть, но из далека.