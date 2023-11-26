Амурские тигры создали «семейный чат»

Фотомониторинг выявил динамичную историю из жизни трёх взрослых амурских тигров. «Центром притяжения» для хищников стало маркировочное дерево, которое животные используют для общения друг с другом, оставляя на коре запаховые и визуальные метки.

Общительными кошками оказались мама и два её выросших тигренка, которые перед тем, как отправиться в самостоятельную жизнь, всё ещё держатся на материнском участке.

Сначала к дереву пришла молодая самка-дочь T 107F и, мимоходом понюхав его, отправилась дальше по своим делам. Через несколько дней у дерева появилась её мама T 28F, которая тут же «инициировала общение» и «считала» всю информацию о дочери. Можно сказать, проявила материнскую заботу с долей контроля.