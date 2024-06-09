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Воскресный улыбатор

Воскресный улыбатор

Автор:
09 июня 2024 21:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
1048
27

Ребят, насобирал всякую хрень...Но мож кого-нить улыбнет?

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Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
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9  комментариев
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16k
Ёшкин кот Час назад
Добавлю. Хочешь быть кладоискателем - будь.
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Комментарий к фото
Кемеров и Митхун?
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Поймут не только лишь все.
Кроме ITшников только менты. Но точно не горничная. Я, к примеру, сегодня впервые увидел как она выглядит. Хотя компы в ремонт отдавал наверное с десяток раз. Так-то я могу выложить фото шприца для набивки смазки в шаровые краны на газопроводе высокого давления и ржать какие все вокруг тупые.
Какие претензии к горничной? Это шприц? Шприц. Внутри непонятно что? Да.
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2244 поста (2193 в горячем)

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