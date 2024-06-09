1048
27
Ребят, насобирал всякую хрень...Но мож кого-нить улыбнет?
×
Ссылки по теме:
- Свежие картинки поднимающие настроение
- Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя
- 20 смешных ошибок искусственного интеллекта, связанных с генерацией картинок
- 30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее
- 20 смешных совпадений, произошедших по чистой случайности
Метки: Юмор мемы. смешные картинки
Новости партнёров
Кроме ITшников только менты. Но точно не горничная. Я, к примеру, сегодня впервые увидел как она выглядит. Хотя компы в ремонт отдавал наверное с десяток раз. Так-то я могу выложить фото шприца для набивки смазки в шаровые краны на газопроводе высокого давления и ржать какие все вокруг тупые.
Какие претензии к горничной? Это шприц? Шприц. Внутри непонятно что? Да.
Нет, друг мой, несколько иначе. А точнее совсем иначе. А с этим вэлкам под УАЗик.