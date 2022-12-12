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20 смешных ошибок искусственного интеллекта, связанных с генерацией картинок

20 смешных ошибок искусственного интеллекта, связанных с генерацией картинок

Автор:
12 декабря 2022 15:58
Сообщество : Юмор
Метки: Искусственный интеллект   Юмор   генерация картинок   графика нейросети   забавно вышло   комичная путаница   нейросетевые технологии   путаница   смешные картинки   
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Технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро и дают все более впечатляющие результаты. Но не беспокойтесь: если роботы и захватят мир, то очень нескоро! Многие из них даже не могут как следует проанализировать происходящее на фотографии...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Юмор   генерация картинок   графика нейросети   забавно вышло   комичная путаница   нейросетевые технологии   путаница   смешные картинки   
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5  комментариев
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32
Lex Lem Час назад
Поржал до слез
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2k
Горбовский 7 минут назад
всё-таки что-то этот ИИ такое знает! )))
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8k
Владимир 51 минуту назад
Даже не хочу знать, что у парня в средней штанине....
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50k
dima423 59 минут назад
ну прикольно че))
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