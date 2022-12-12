20 смешных ошибок искусственного интеллекта, связанных с генерацией картинок

Технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро и дают все более впечатляющие результаты. Но не беспокойтесь: если роботы и захватят мир, то очень нескоро! Многие из них даже не могут как следует проанализировать происходящее на фотографии...

0 Вот несколько серьезных неудач, которые произошли, когда технология искусственного интеллекта пыталась превратить фотографии в произведения искусства. Этим программам нужно еще поработать над собой.

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