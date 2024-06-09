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Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга

Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга

Автор:
09 июня 2024 21:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Роман Медведкин   Щельцин   драка   лидер   пасека   рок-группа   цифровые платформы   
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Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тяжело ранен, а его друг убит, в результате конфликта с пьяным лидером рок-группы "Пасека" в Москве.

В Москве произошло нападение на гендиректора АНО «Цифровые платформы», члена IT-советов при Госдуме, Совфеде, Минсвязи и Минпромторге Арсения Щельцина.

Молодой человек получил три ножевых ранения, его друг Иван убит, сообщает «База».

Нападение произошло в ночь на 9 июня на Сиреневом бульваре в Москве. Щельцин и его друг сделали замечание парню и девушке, которые шумно себя вели. В ответ на это мужчина достал нож и набросился на Ивана и Арсения. Иван погиб на месте, Арсения Щельцина доставили в больницу.

Нападавшего задержали через несколько часов.

Им оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.

По данным Baza, Медвёдкин со своей спутницей «очень громко разговаривали и что-то искали на детской площадке». Их заметил Щельцин, который в тот момент был со своим другом Иваном Позняковым. Они решили, что это или закладчики, или наркоманы, которые ищут закладку, и попытались это выяснить. В результате Медвёдкин набросился на них с ножом.

По данным прокуратуры, Позняков получил «не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов», он скончался в машине скорой помощи. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован.

Супруга Арсения Щельцина Евгения рассказала «Газете.Ru» подробности нападения на ее мужа и его друга Ивана. По ее словам, обвиняемый — музыкант Роман Медведкин — вел себя агрессивно и просто атаковал их товарища, нанеся ему множественные ножевые ранения.

Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца

, — говорит женщина.

Сейчас глава АНО "Цифровые технологии" находится в сознании. Его перевели в хирургическое отделение московской больницы из реанимации. Его жизни ничего не угрожает.

Дают положительные перспективы. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови — в мой рост

, — сообщила его жена.

По информации SHOT, Роман Медведкин, устроивший поножовщину, утверждает, что Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку Марину, из-за этого и начался словесный конфликт, переросший в драку. Рокер также утверждает, что изначально это он стал жертвой нападения. Щельцин с другом, якобы, начали его избивать вдвоём. Позднее он достал нож и накинулся сначала на Ивана, который позднее погиб в машине скорой помощи, а потом — на Щельцина.

Родные Арсения Щельцина же утверждают, что Марина всячески подначивала Медведкина к тому, чтобы устроить драку.

Менеджер группы "Пасека" Михаил Жилов также настаивает на этой версии. Как Жилов сообщил "Известиям" конфликт спровоцировали именно Арсений и Иван.

Он гулял с девушкой. Заступился за девушку. Те ребята с агрессией на него, он соответственно начал защищаться. Там ножичек был у него с собой мультитул обычный. То есть ни на кого не нападал и никогда за таким не был замечен

, — отметил Жилов.

Кто на кого напал в тот злосчастный вечер, теперь разбиратся следствию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Метки: Роман Медведкин   Щельцин   драка   лидер   пасека   рок-группа   цифровые платформы   
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15  комментариев
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5k
Egoro Час назад
Какое, нахрен, покушение на убийство, если один убит, другой ранен. Тут убийство и покушение на убийство.
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4k
просто Дмитрий 8 секунд назад
Уроды наркоманские. Четвертовать !
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11k
Zhora 3 минуты назад
Там ножичек был у него с собой мультитул обычный. То есть ни на кого не нападал и никогда за таким не был замечен
-----------------
А тот парень типа случайно на этот ножичек упал? И так 9 раз подряд, ага. А потом второй парень ещё несколько раз, и тоже "случайно"
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3k
Daimos 4 минуты назад
Что там на самом деле случилось не совсем понятно.
Парни сделали замечание, но рокер послал их. Им это не понравилось и они начали драку. Тот достал нож\мультитул и накинулся на обоих?
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7k
Slowly 4 минуты назад
Давайте, ёпт, крушите. Кретины.
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32k
Григорий 4 минуты назад
Тут как-то однозначно описано - пьяный рокер напал на двух чистейших лопушков. Думаю, что правда посередке. Ночью на Сиреневом бульваре синих было все. Докопаться один до двоих - сомнительно, а вот двое на одного, вполне в концепте. Ковырялся рокер на детской площадке, скорее всего кладоискатель. А синеболы из Цифровых платформ решили поиграть в наркополис. Оскорбяли и наезжали, пытались силой выгнать мерзкого нарика из чудесного сквера. Итог известен.
Как вам такая версия?
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11k
Zhora 7 минут назад
Группа "Пасека" - это они поют "ты пчела я пчеловод"?
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19k
Михаил Гривин 10 минут назад
Если его начали избивать - то должны быть телесные повреждения. При чём серьезные, 9 ножевых - это не просто отбивался, это целенаправленно убивал.
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2k
КАКАнгел 14 минут назад
я несколько секунд назад узнал о группе Пасека. и если статья не реклама этой группы и чистое враньё , то я больше о ней и не услышу . хотя о АНО «Цифровые платформы», я узнал тоже вот прям только что.
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1k
Серга Полчаса назад
получит рокер за превышение, выйдет через 3 года по удо... если камер там нет, то одно слово против другого слова... у меня так знакомого в суд потащили, когда он разогнал 4х наркоманов.. те заяву накатали, что он ни с того ни с сего их побил у входа в кафе.. знакомый трезвый, наркоши под кайфом.. припаяли условку, ибо не смог опровергнуть слова 4х мудаков камер в тот момент ещё не было.. вот так-то...
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887
Corkscrew 41 минуту назад
Тут явно сам этот рокер в показаниях путается, а дальше уже и манагер горбатого для отмазы лепит.
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42k
АнтонПолднев Час назад
На зоне тоже музыку любят. Правда направление немного другое. Ну ничего. Переучат...
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9k
Тяжолый Орк Час назад
...драка началась после слов "семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна..."
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7k
Старичок Час назад
кто все они такие?
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9k
Allmaster Час назад
Какое покушение на убийство. Оно уже произошло. Или ждут второго?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1516 постов (1445 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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101772



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