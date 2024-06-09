Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга

По данным Baza, Медвёдкин со своей спутницей «очень громко разговаривали и что-то искали на детской площадке». Их заметил Щельцин, который в тот момент был со своим другом Иваном Позняковым. Они решили, что это или закладчики, или наркоманы, которые ищут закладку, и попытались это выяснить. В результате Медвёдкин набросился на них с ножом.

По данным прокуратуры, Позняков получил «не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов», он скончался в машине скорой помощи. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован.

Супруга Арсения Щельцина Евгения рассказала «Газете.Ru» подробности нападения на ее мужа и его друга Ивана. По ее словам, обвиняемый — музыкант Роман Медведкин — вел себя агрессивно и просто атаковал их товарища, нанеся ему множественные ножевые ранения.

Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца

, — говорит женщина.