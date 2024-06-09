Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тяжело ранен, а его друг убит, в результате конфликта с пьяным лидером рок-группы "Пасека" в Москве.
В Москве произошло нападение на гендиректора АНО «Цифровые платформы», члена IT-советов при Госдуме, Совфеде, Минсвязи и Минпромторге Арсения Щельцина.
Молодой человек получил три ножевых ранения, его друг Иван убит, сообщает «База».
Нападение произошло в ночь на 9 июня на Сиреневом бульваре в Москве. Щельцин и его друг сделали замечание парню и девушке, которые шумно себя вели. В ответ на это мужчина достал нож и набросился на Ивана и Арсения. Иван погиб на месте, Арсения Щельцина доставили в больницу.
Нападавшего задержали через несколько часов.
Им оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.
По данным Baza, Медвёдкин со своей спутницей «очень громко разговаривали и что-то искали на детской площадке». Их заметил Щельцин, который в тот момент был со своим другом Иваном Позняковым. Они решили, что это или закладчики, или наркоманы, которые ищут закладку, и попытались это выяснить. В результате Медвёдкин набросился на них с ножом.
По данным прокуратуры, Позняков получил «не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов», он скончался в машине скорой помощи. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован.
Супруга Арсения Щельцина Евгения рассказала «Газете.Ru» подробности нападения на ее мужа и его друга Ивана. По ее словам, обвиняемый — музыкант Роман Медведкин — вел себя агрессивно и просто атаковал их товарища, нанеся ему множественные ножевые ранения.
Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца
, — говорит женщина.
Сейчас глава АНО "Цифровые технологии" находится в сознании. Его перевели в хирургическое отделение московской больницы из реанимации. Его жизни ничего не угрожает.
Дают положительные перспективы. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови — в мой рост
, — сообщила его жена.
По информации SHOT, Роман Медведкин, устроивший поножовщину, утверждает, что Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку Марину, из-за этого и начался словесный конфликт, переросший в драку. Рокер также утверждает, что изначально это он стал жертвой нападения. Щельцин с другом, якобы, начали его избивать вдвоём. Позднее он достал нож и накинулся сначала на Ивана, который позднее погиб в машине скорой помощи, а потом — на Щельцина.
Родные Арсения Щельцина же утверждают, что Марина всячески подначивала Медведкина к тому, чтобы устроить драку.
Менеджер группы "Пасека" Михаил Жилов также настаивает на этой версии. Как Жилов сообщил "Известиям" конфликт спровоцировали именно Арсений и Иван.
Он гулял с девушкой. Заступился за девушку. Те ребята с агрессией на него, он соответственно начал защищаться. Там ножичек был у него с собой мультитул обычный. То есть ни на кого не нападал и никогда за таким не был замечен
, — отметил Жилов.
Кто на кого напал в тот злосчастный вечер, теперь разбиратся следствию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Источник:
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А тот парень типа случайно на этот ножичек упал? И так 9 раз подряд, ага. А потом второй парень ещё несколько раз, и тоже "случайно"
Парни сделали замечание, но рокер послал их. Им это не понравилось и они начали драку. Тот достал нож\мультитул и накинулся на обоих?
Как вам такая версия?