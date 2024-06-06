Наши стесняши

Но стеснительность теперь на себя берут животные, жизнь многих из которых наоборот значительно упростилась. И они старательно позируют для фото, умилительно прикрывая глаза и прячась за пушистыми хвостиками. Но не забывая при этом выбирать максимально эффектные для демонстрации стеснительности позы.