Наши стесняши

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Излишняя застенчивость и робость – качества в нашем мире не такие уж частые. Ведь людям в прямом смысле приходится бороться за место под солнцем. Тут уж не до сантиментов.
Но стеснительность теперь на себя берут животные, жизнь многих из которых наоборот значительно упростилась. И они старательно позируют для фото, умилительно прикрывая глаза и прячась за пушистыми хвостиками. Но не забывая при этом выбирать максимально эффектные для демонстрации стеснительности позы.
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