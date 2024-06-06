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Наши стесняши

Наши стесняши

Автор:
06 июня 2024 16:17
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   выражение   демонстрация   поза   робость   смущение   стеснительность   хвост   эмоция   
1089
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Излишняя застенчивость и робость – качества в нашем мире не такие уж частые. Ведь людям в прямом смысле приходится бороться за место под солнцем. Тут уж не до сантиментов.

Но стеснительность теперь на себя берут животные, жизнь многих из которых наоборот значительно упростилась. И они старательно позируют для фото, умилительно прикрывая глаза и прячась за пушистыми хвостиками. Но не забывая при этом выбирать максимально эффектные для демонстрации стеснительности позы.

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Метки: Животное   Питомец   выражение   демонстрация   поза   робость   смущение   стеснительность   хвост   эмоция   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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