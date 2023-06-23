16 фотографий из прошлого, которые доказывают, что оно было куда более странным, чем нам кажется сегодня

Сейчас мы можем легко задокументировать каждый момент своей жизни. Но раньше такой возможности не было, и фотографии обладали куда большей ценностью, чем сегодня. По единичным фото мы можем сложить полноценную картину прошедших годов.
Однако иногда в объектив фотоаппарата попадало нечто настолько неожиданное и непривычное, что сейчас это способно вызвать смешанные чувства. Неужели прошлое было настолько странным?
Девушка выгуливает змею на поводке, 1937 год
На фото американская танцовщица бурлекса Зорита. Стала известной благодаря танцам с удавами.
Продавец арахиса в костюме из арахиса, 1890 год
Ведьмы на водных лыжах, 1950-е годы
Это из лыжного шоу в Cpyrus Gardens (теперь Legoland FL). Я вырос, наблюдая за этими шоу с берега или с лодки на противоположной стороне озера.
Велосипед для всей семьи, 1939 год
Выглядит мило, но максимально небезопасно.
37-ой президент США Ричардн Никсон встречает Робокопа
Найди себе девушку, которая смотрит на тебя так, как Ричард Никсон смотрит на Робокопа.
Первый маскот Мишлен, 1898 год
Обычное празднование Пасхи, 1926 год
Победительница конкурса красоты Мисс Небезопасные тормоза, 1939 год
Это может показаться странным, но не для США тех годов. Тогда конкурсы красоты устраивали чуть ли не все фабрики и предприятия, и молодые девушки охотно принимали участие даже в самых нелепых из них.
Оригинальная причёска, 1894 год
17-летний парень со своим скутером, на который он нацепил 34 зеркала заднего вида и 81 фару, 1983 год
Это самое выпендрёжное поведение подростка, которое я когда-либо видел.
Модели рекламируют удобрения, 1956 год
Архитекторы в костюмах своих зданий на архитектурном балу, 1931 год
Модель лунного скафандра для исследования Луны, 1960 год
Группа «Мишлен» выступает на открытии радиошоу «Час Мишлен», 1928 год
— Если они выступают на радио, то зачем им костюмы?
— Вероятно, они просто надели костюмы для фотографии.
Женщина в специальной маске для борьбы с депрессией, 1937 год
Разумеется, это не работает, но в те времена люди в это верили.
Девушки исполняют серенаду коровам, 1930 год
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