ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет

За последний век представление о том, как может выглядеть среднестатистический человек в 18, 30 и 50 лет, сильно изменилось. Если коротко: раньше люди выглядели более серьёзными и умудрёнными — в любом возрасте! Итак, давайте посмотрим, что нарисовала для нас на эту тему нейросеть.
Дисклеймер: представленные изображения были созданы с использованием генеративных моделей искусственного интеллекта ради развлечения и любопытства. Изображения также раскрывают предубеждения и стереотипы, которые в настоящее время существуют в моделях ИИ, и их не следует рассматривать как точное или полное описание человеческого опыта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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или это возраста по версии нетфликс?
Но вообще странные представления. В основном американские или американизированные. Понимаю, что ИИ родом из Штатов, но людей то куда больше и представлений тоже.
Это не 50, максимум 35,а то и меньше.