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ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет

ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет

Автор:
08 сентября 2023 13:15
Сообщество : Нейротворчество
Метки: 100 лет назад   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросеть   возраст   графика нейросети   картинки нейросети   стереотипы   
1793
34

За последний век представление о том, как может выглядеть среднестатистический человек в 18, 30 и 50 лет, сильно изменилось. Если коротко: раньше люди выглядели более серьёзными и умудрёнными — в любом возрасте! Итак, давайте посмотрим, что нарисовала для нас на эту тему нейросеть.


Дисклеймер: представленные изображения были созданы с использованием генеративных моделей искусственного интеллекта ради развлечения и любопытства. Изображения также раскрывают предубеждения и стереотипы, которые в настоящее время существуют в моделях ИИ, и их не следует рассматривать как точное или полное описание человеческого опыта.



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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 100 лет назад   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросеть   возраст   графика нейросети   картинки нейросети   стереотипы   
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7  комментариев
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2k
Федор Медведев Час назад
код нейросети писали последние "дровосеки"
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127k
Аааа 2 минуты назад
Обязательно негров лепить?
или это возраста по версии нетфликс?
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292
no. 2 минуты назад
эта нейросеть делает фигню, несите другую.
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21k
sonic24a 17 минут назад
Как изменилась мода на одежду и прически? Это очень важно?
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28k
Lehoia Час назад
Как обычно-очередная бессмысленная уета.
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11k
Б.Касторский Час назад
Радует одно, что мне сейчас не 50 лет, не хотелось бы выглядеть пи-ром. Жуть какая.
Но вообще странные представления. В основном американские или американизированные. Понимаю, что ИИ родом из Штатов, но людей то куда больше и представлений тоже.
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45k
Цыц тут у меня Час назад

Это не 50, максимум 35,а то и меньше.
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