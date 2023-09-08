ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет

За последний век представление о том, как может выглядеть среднестатистический человек в 18, 30 и 50 лет, сильно изменилось. Если коротко: раньше люди выглядели более серьёзными и умудрёнными — в любом возрасте! Итак, давайте посмотрим, что нарисовала для нас на эту тему нейросеть.