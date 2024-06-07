20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера 

20 лет назад американец разозлился на власти и снес бульдозером половину города. Почему за это его считают героем?
4 июня 2004 года в американском городке Грэнби случился личный бунт простого американца — 52-летнего сварщика Марвина Химейера (Marvin Heemeyer, 28 октября 1951 — 4 июня 2004), которого некоторые называют за это «последним американским героем».
Но обо всём по порядку. Марвин был владельцем автомастерской. Это был один из тех самых «маленьких хозяев», прославленных американской пропагандой «кузнецов своего счастья» в Свободной Америке. Ветеран войны во Вьетнаме, где сражался за эти ценности. Он ничего не знал о законах капитализма, которые давным-давно описаны марксизмом: что крупные хищники рано или поздно пожирают мелкий бизнес, и он в этом противостоянии обречён. Но зато Марвину довелось испытать действие этих законов на практике... Рядом с его фирмой располагался цементный завод Mountain Park, который в какой-то момент стал расширяться. Он вынудил всех соседей Марвина за небольшую плату продать свою землю, но Марвин не пожелал расставаться со своей «священной и неприкосновенной частной собственностью». Тогда завод стал душить упрямца. Строго по законам буржуазного общества, Марвину перекрыли подачу воды, света, отвод канализации, закрыли все подъезды к его автомастерской.
Марвин решил проложить другую дорогу, и даже купил для этого списанный бульдозер Komatsu D355A-3, но власти отказали ему в разрешении на прокладку новой дороги. Почувствовав «кровь жертвы», на Марвина мгновенно накинулись и другие буржуазные хищники: банк пожелал отнять дом по ипотечному кредиту, государство оштрафовало за отсутствие канализации (хотя Марвин просто физически не мог её проложить по чужому участку). Химейер обратился в суд против завода, но судебную тяжбу проиграл. Другой на его месте сдался бы. Но он решил бороться или, по крайней мере, отомстить. Он соорудил бронированный бульдозер и жестоко разгромил своих конкурентов. В буквальном смысле разгромил...
На несколько месяцев он закрылся в своей мастерской. Всё это время он превращал свой бульдозер Komatsu D355A-3 в оружие возмездия. Обшил его 12-миллиметровыми стальными листами, проложенными сантиметровым слоем цемента. Теперь под этой многослойной бронёй полицейские пули и даже взрывы гранат ему были нипочём. Оснастил машину телекамерами с выводом изображения на мониторы внутри кабины. Запасся продовольствием, водой, противогазом и вооружением (винтовка Barrett M82, карабин Ruger AC556, револьвер Magnum с патронами). Наконец, самодельным подъёмным краном опустил на шасси броневой короб, заперев себя внутри. «Опуская короб, Химейер понимал, что после этого из машины ему уже не выбраться», – заявили полицейские эксперты.
И вот 4 июня 2004 в 14:30 бронированная чудо-колесница Марвина выехала из гаража. Он заранее составил список своих целей. Для начала он проехал через территорию завода, тщательно снеся здание заводоуправления, производственные цеха и вообще всё-всё-всё вплоть до последнего сарая.
Потом двинулся по городку. Снёс здание банка, который пытался давить на него через досрочный возврат ипотечного кредита. Разрушил здания газовой компании, отказавшейся после штрафа заправлять его кухонные газовые баллоны, здание мэрии, офисы городского совета, пожарной охраны, товарного склада, несколько жилых зданий, принадлежавших мэру города. Срыл редакцию местной газеты и публичную библиотеку. Снял фасады с домов членов городского совета. Дома других жителей городка Марвин не тронул.
Всего он снёс 13 административных зданий своего небольшого городка. Они приобрели после него вот такой вид:
Так стала выглядеть мэрия, отказавшая Марвину в разрешении проложить дорогу к его мастерской, после его посещения 4 июня 2004 года:
Автостоянка возле мэрии:
Банк «Свобода», пожелавший, когда у Марвина начались трудности, отобрать у него ипотечную квартиру:
Офис местной газеты «Скай-Хай», выступившей против Марвина, после его визита:
Конкуренты Марвина, виновные в его несчастьях — Кейси и Ронда Фаррелл, владельцы компании Gambles of Grand County — обнимаются после его визита возле развалин своего магазина:
Другие следы посещения Марвина в тот день:
Это его «killdozer» с разных ракурсов:
На этой фотографии шериф округа Гранд (штата Колорадо, где всё это случилось) Родни Джонсон заглядывает в кабину бронированного бульдозера, которым управлял Марвин Химейер. На фото видны видеомониторы, которые были подключены к камерам, установленным снаружи кабины: так Марвин вёл обзор изнутри бронированной машины:
При этом Марвин, чтобы отпугнуть полицейских, стрелял в воздух из винтовок и стволов через прорезанные в броне амбразуры, но целился поверх голов — от его действий не погиб ни один человек. Все попытки остановить непробиваемый бульдозер были тщетны, даже когда в выхлопную трубу ему забросили гранату — оказалось, предусмотрительный Марвин заранее вварил туда решётку. Три взрыва и более 200 пуль, выпущенных по бронебульдозеру, практически не причинили ему вреда. Губернатор Колорадо заметил о действиях Марвина: «Город выглядит так, как будто через него пронёсся торнадо». Полиции пришлось эвакуировать 1,5 тыс. жителей и перекрыть все дороги, включая федеральную трассу, что всех особенно потрясло.
Бульдозер остановился, только когда рикошетом пробило радиатор. Но он уже выполнил намеченное... Когда полицейские взрезали броню автогеном, они нашли Марвина мёртвым. Он не собирался сдаваться им живым, и последнюю пулю приберёг для себя.
Так отомстить конкурентам может, конечно, далеко не каждый разорённый мелкий хозяин, но каждый тайно или явно мечтает об этом. Поэтому Марвин стал в их глазах героем, его называют «последним героем Америки». В его честь выпускают футболки, нашивки, игрушки, постеры, чашки... Вот только некоторые культовые предметы в честь Марвина:
Такова эта история с печальным концом. Марвин отомстил своим врагам: завод так и не смог оправиться и продал свою территорию вместе с развалинами. Но порядки, против которых он боролся, остались, разумеется, неизменными. Поэтому на вопрос: так ли надо бороться? — ответить можно только: разумеется, не так! И если подходить к этому фантастическому протесту с ортодоксально-марксистской точки зрения, то могут напомнить слова Л. Троцкого: «Закусивший удила мелкий буржуа (der rabiat gewordene Spiessbürger, по выражению Энгельса) не хочет знать никаких ограничений, никаких уступок, никакого компромисса с исторической действительностью — до тех пор, пока эта последняя не осадит его бревном по черепу. Тогда он впадает в прострацию и бессильно капитулирует перед врагом». Но тонкость тут как раз и заключается в том, что Марвин не капитулировал, не сдался — до самого конца. Он ушёл непобеждённым... Поэтому этот отчаянный протест «маленького человека» продолжает вызывать уважение и даже восхищение, несмотря на то, что выходом такой метод очевидно не является...
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Какой нахер мелкий буржуа? Это был простой ремесленник который сам работал в своей мастерской. Нахрена сюда Бронштейна приплел?
Человек пошел против системы когда эта система не оставила ему других легальных путей. Дали бы ему нормальные деньги, ничего бы этого не было. Коррупция в чистом виде.
мужчина крут!
Грэнби весьма небогатый и захолустный на время сабжа 1600 жителей. расширение цементного завода дало городу строительный бум, рабочие места. для городишки, который живет с бизнеса при дороге это как манна небесная. налоги, рабочие места, инфраструктура.
но жил в городе некий Марвин Химейер. а его земля была как раз на пути коммуникаций к заводу и получить с этого он решил по-максимуму. ему предложили землю продать за рыночную цену, примерно 50 тыс., но Марвин запросил, сперва 270 тыс., цементная компания согласилась, но слишком легко, и герой Марвин захотел уже полмиллиона. и они опять согласились, хоть компания и не крупная. все уже подписали, и тут Марвин понял - они бы и больше дали! и затребовал уже лям.
а вот тут нашла коса на камень, покупатель решил такой разводки уже не терпеть. заодно на Марвина ополчились сограждане и власти, которые из-за его жлобства не могли получить желанную работу.
продолжение все знают - мутного бобыля заклинило, он сваял бронебульдозер и развалил и завод, и городские здания, и банк. компания разорилась, с работой все пролетели, городской бюджет ушел на ремонт муниципальных зданий вместо реконструкции школы, в общем - молодец, Марвин, ах..ительно все сделал. и все из-за жабы, которая, наверное, ему и семью завести не дала - это же расходы такие расходы.
и каким-то образом это чмо оказалось "борцом с системой". вот это труднее всего понять.
(с) из ЖЖ Андрея Круза
не нравится тебе ЖЖ - почитай Википедию про своего Химеера, борец с системой мамкин.
Сделал круче - оставил половину города без работы : для Америки это больнее. Так вот и вышло !
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