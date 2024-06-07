20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера 

4 июня 2004 года в американском городке Грэнби случился личный бунт простого американца — 52-летнего сварщика Марвина Химейера (Marvin Heemeyer, 28 октября 1951 — 4 июня 2004), которого некоторые называют за это «последним американским героем».

Но обо всём по порядку. Марвин был владельцем автомастерской. Это был один из тех самых «маленьких хозяев», прославленных американской пропагандой «кузнецов своего счастья» в Свободной Америке. Ветеран войны во Вьетнаме, где сражался за эти ценности. Он ничего не знал о законах капитализма, которые давным-давно описаны марксизмом: что крупные хищники рано или поздно пожирают мелкий бизнес, и он в этом противостоянии обречён. Но зато Марвину довелось испытать действие этих законов на практике... Рядом с его фирмой располагался цементный завод Mountain Park, который в какой-то момент стал расширяться. Он вынудил всех соседей Марвина за небольшую плату продать свою землю, но Марвин не пожелал расставаться со своей «священной и неприкосновенной частной собственностью». Тогда завод стал душить упрямца. Строго по законам буржуазного общества, Марвину перекрыли подачу воды, света, отвод канализации, закрыли все подъезды к его автомастерской.

Марвин решил проложить другую дорогу, и даже купил для этого списанный бульдозер Komatsu D355A-3, но власти отказали ему в разрешении на прокладку новой дороги. Почувствовав «кровь жертвы», на Марвина мгновенно накинулись и другие буржуазные хищники: банк пожелал отнять дом по ипотечному кредиту, государство оштрафовало за отсутствие канализации (хотя Марвин просто физически не мог её проложить по чужому участку). Химейер обратился в суд против завода, но судебную тяжбу проиграл. Другой на его месте сдался бы. Но он решил бороться или, по крайней мере, отомстить. Он соорудил бронированный бульдозер и жестоко разгромил своих конкурентов. В буквальном смысле разгромил...