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Тот еще стрелок: американские социологи нашли связь между длиной пениса и наличием оружия

Тот еще стрелок: американские социологи нашли связь между длиной пениса и наличием оружия

Автор:
05 июня 2024 11:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Оружие   США   интересное   исследование   маскулинность   респонденты   соцопрос   
1553
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В исследовании они опирались на данные американского опроса 2023 года, целью которого было найти взаимосвязи между маскулинностью, политическими убеждениями и наличием стрелкового оружия.


Бытует мнение, что мужчины с маленькими пенисами склонны компенсировать этот недостаток, покупая большие авто, гигантские дома, флиртуя с юными девушками. А еще они любят оружие.


Любопытные исследования были проведены в США. Респондентам (2024 мужчинам в возрасте старше 18 лет, проживающим в 50 штатах и округе Колумбия ) предлагали оценить степень удовлетворенности своей маскулинностью, для чего участники опроса сами оценивали этот параметр в единицах от 1 до 7 (1 — полная удовлетворенность, 7 — полная неудовлетворенность). Также им предлагалось указать, использовали ли они когда-нибудь приспособления для увеличения своего мужского достоинства.


Эти же американцы рассказывали о своём отношении к оружию, отвечая на 3 вопроса: есть ли у них оружие, имеют ли они винтовки военного образца и сколько единиц оружия находится в их владении. Выяснилось, что у 43% опрошенных есть оружие, а 11% из них владеют винтовками военного образца. Среднее количество оружия на респондента - 1 единица.


Сопоставляя эти два параметра (наличие оружия и удовлетворение габаритами своего полового органа), социологи выяснили, что владельцы оружия оказались довольными своей маскулинностью. И эти результаты опроса опровергли бытующее представление о том, что покупают винтовки чаще всего неудовлетворённые габаритами своего пениса.


Правда, социологи признаются, что ответы мужчин могут быть основаны на субъективной оценке параметров - ведь на вопрос о размере полового органа респонденты отвечали сами, без замеров исследователей. И если опрашиваемый легко скажет правду о владении оружием, то постесняется сообщить о недовольстве размером своего полового органа .


Хотя исследователи утверждают, что учли эту возможную погрешность. В целом, сообщают ученые, результаты опроса представляют вполне правдивыми.


"К примеру, связь между размерами пениса и владением оружием может объясняться тем, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще имеют большой пенис и чаще вовлекаются в рискованное поведение",- сообщает Терренс Хилл, руководитель исследования, профессор социологии и демографии из Техасского университета в Сан-Антонио.




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Метки: Оружие   США   интересное   исследование   маскулинность   респонденты   соцопрос   
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99k
Доктор Джонс Час назад
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150
Иван Сивиркин 40 секунд назад
"К примеру, связь между размерами пениса и владением оружием может объясняться тем"
"И эти результаты опроса опровергли бытующее представление о том, что покупают винтовки чаще всего неудовлетворённые габаритами своего пениса."
Так есть связь или нет?? Мне с моим средненькм покупать ружье или не надо??
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3k
Ультратрахуил 24 минуты назад
Недовольные своим членом проводят опросы!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
ну..это как с большим джипом)
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11k
Доктор 51 минуту назад
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17k
Kostick Час назад
всё понтяно, у кого такой, девки будут довольны)

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31k
Serg2001 Час назад
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11k
Клёст Час назад
Короче, исследовали, исследовали, и ничего не исследовали))
Женщинам придëтся и дальше прислушиваться к народной молве)
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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