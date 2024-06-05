Тот еще стрелок: американские социологи нашли связь между длиной пениса и наличием оружия

В исследовании они опирались на данные американского опроса 2023 года, целью которого было найти взаимосвязи между маскулинностью, политическими убеждениями и наличием стрелкового оружия.
Бытует мнение, что мужчины с маленькими пенисами склонны компенсировать этот недостаток, покупая большие авто, гигантские дома, флиртуя с юными девушками. А еще они любят оружие.
Любопытные исследования были проведены в США. Респондентам (2024 мужчинам в возрасте старше 18 лет, проживающим в 50 штатах и округе Колумбия ) предлагали оценить степень удовлетворенности своей маскулинностью, для чего участники опроса сами оценивали этот параметр в единицах от 1 до 7 (1 — полная удовлетворенность, 7 — полная неудовлетворенность). Также им предлагалось указать, использовали ли они когда-нибудь приспособления для увеличения своего мужского достоинства.
Эти же американцы рассказывали о своём отношении к оружию, отвечая на 3 вопроса: есть ли у них оружие, имеют ли они винтовки военного образца и сколько единиц оружия находится в их владении. Выяснилось, что у 43% опрошенных есть оружие, а 11% из них владеют винтовками военного образца. Среднее количество оружия на респондента - 1 единица.
Сопоставляя эти два параметра (наличие оружия и удовлетворение габаритами своего полового органа), социологи выяснили, что владельцы оружия оказались довольными своей маскулинностью. И эти результаты опроса опровергли бытующее представление о том, что покупают винтовки чаще всего неудовлетворённые габаритами своего пениса.
Правда, социологи признаются, что ответы мужчин могут быть основаны на субъективной оценке параметров - ведь на вопрос о размере полового органа респонденты отвечали сами, без замеров исследователей. И если опрашиваемый легко скажет правду о владении оружием, то постесняется сообщить о недовольстве размером своего полового органа .
Хотя исследователи утверждают, что учли эту возможную погрешность. В целом, сообщают ученые, результаты опроса представляют вполне правдивыми.
"К примеру, связь между размерами пениса и владением оружием может объясняться тем, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще имеют большой пенис и чаще вовлекаются в рискованное поведение",- сообщает Терренс Хилл, руководитель исследования, профессор социологии и демографии из Техасского университета в Сан-Антонио.
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"И эти результаты опроса опровергли бытующее представление о том, что покупают винтовки чаще всего неудовлетворённые габаритами своего пениса."
Так есть связь или нет?? Мне с моим средненькм покупать ружье или не надо??
Женщинам придëтся и дальше прислушиваться к народной молве)