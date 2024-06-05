Тот еще стрелок: американские социологи нашли связь между длиной пениса и наличием оружия

Бытует мнение, что мужчины с маленькими пенисами склонны компенсировать этот недостаток, покупая большие авто, гигантские дома, флиртуя с юными девушками. А еще они любят оружие.

Любопытные исследования были проведены в США. Респондентам (2024 мужчинам в возрасте старше 18 лет, проживающим в 50 штатах и округе Колумбия ) предлагали оценить степень удовлетворенности своей маскулинностью, для чего участники опроса сами оценивали этот параметр в единицах от 1 до 7 (1 — полная удовлетворенность, 7 — полная неудовлетворенность). Также им предлагалось указать, использовали ли они когда-нибудь приспособления для увеличения своего мужского достоинства.

Эти же американцы рассказывали о своём отношении к оружию, отвечая на 3 вопроса: есть ли у них оружие, имеют ли они винтовки военного образца и сколько единиц оружия находится в их владении. Выяснилось, что у 43% опрошенных есть оружие, а 11% из них владеют винтовками военного образца. Среднее количество оружия на респондента - 1 единица.

Сопоставляя эти два параметра (наличие оружия и удовлетворение габаритами своего полового органа), социологи выяснили, что владельцы оружия оказались довольными своей маскулинностью. И эти результаты опроса опровергли бытующее представление о том, что покупают винтовки чаще всего неудовлетворённые габаритами своего пениса.