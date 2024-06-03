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Самые странные конкурсы красоты прошлого века

Самые странные конкурсы красоты прошлого века

Автор:
03 июня 2024 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   интересно   конкурсы красоты   подборка   прошло   удивительно   фото   
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Первый официальный конкурс красоты прошёл в Бельгии в 1888 году. Его успех привел к тому, что в начале XX века подобные мероприятия стали проводить и в других странах.

Первый в истории конкурс красоты. Бельгия, 19 сентября 1888 года

Первой победительницей стала 18-летная Берта Сукаре, креолка из Гваделупы (вторая справа).

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Конкурс самых красивых ног. США, 1950 год

Конкурс красивых ножек стал популярен в начале 20 века. Для честной оценки скрывалось всё, что находится выше колена. Таким образом в конкурсе могли принять участие девушки или женщины любого возраста.


«Самая аккуратная фигура», Маргит, Англия, 1946 год

Победительница конкурса закрывает лицо капюшоном, чтобы судьи оценивали только ее тело.

Очень гармоничная фигура, пропорции античные, талия высокая, ноги безупречные... просто Муза.


Мисс "Королева сосисок" или мисс "Сосиска", 1955 год

Мероприятие спонсировала мясная компания "Сион", во время фестиваля хот-догов в США.


Участницы первого конкурса "Мисс Вселенная" 1952 год

Первый конкурс «Мисс Вселенная» проходил в городе Лонг-Бич, штата Калифорния. Тридцать участниц боролись за корону победительницы, но красивее всех оказалась восемнадцатилетняя Арми Куусела из Финляндии.


Мисс "Черника", 1955 год

Победила девушка Этель Сильбер из Уайлдвуда (штат Нью-Джерси). Кстати ягода полезна не только для зрения и здоровья, но и используется для приготовления косметики.


Королева Цирка, 1959 год

На фотографии победительница укрощает плюшевого тигра.


Конкурс «Мисс красивая обезьяна», в котором все участницы выступали в масках обезьян

Своеобразный конкурс был приурочен к выходу фильма «Планета обезьян» в 1972 году.


«Мисс идеальная осанка», 1956 год

В этом конкурсе судили по внутренней красоте, а точнее по самой равной осанке. Каждая из девушек стоит рядом со своим рентгеновским снимком.


«Королева фестиваля домашних животных», 1964 год

21-летняя Санни Остин выиграла конкурс и позирует с барашком и туканом.


Конкурс красоты в Клифтонвилле, 1936 год

Чтобы обеспечить непредвзятость жюри, конкурсанткам закрыли лица. И судя по фотографии, оценивали тела девушек.


Конкурс красоты на самые красивые глаза Парижа, 1930 год

Победила девушка под 7 номером.


«Мисс Атомик» или «Мисс Атомная бомба»

Конкурс проводился в 50-е годы в Лас-Вегасе, где по соседству шли испытания ядерной бомбы.


Радио-королева 1939 года

Конкурс проводила американская радио-станция — Queen.


Модель с первого конкурса красоты в Советском Союзе, 1988 год

Елена Передреева, занявшая третье место. Первое место заняла Мария Калинина. После победы уехала жить в США, где живет по сей день.

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Метки: девушки   интересно   конкурсы красоты   подборка   прошло   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Рома 8 минут назад
Обошла 5 тысяч конкуренток: выбрана самая красивая женщина Бельгии
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 806 постов (758 в горячем)

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