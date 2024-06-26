В индийской деревне растет "настоящий Маугли"

Мальчик Самарт Бангари из Индии поразил местных жителей, когда по несколько дней подряд проводил время с обезьянами. Люди прозвали малыша "настоящим Маугли" и считали, что она является "реинкарнацией Бога".

В 2018 году впервые появились очаровательные фотографии Самарта Бангари, на которых видно, как он играет с группой из более чем 20 обезьян в отдаленной деревне Аллапур. Малыш делился своей едой и играл с приматами, которые приходили прямо к нему во двор, пытаясь выхватить вкусные угощения из его рук и карманов при любой возможности. Некоторые из самых дерзких животных даже проникали в его спальню, чтобы разбудить его.

После обеда, когда Самарт возвращался из школы и видел животных, которые терпеливо ожидали его у дома. Малыш мчался на кухню, чтобы набить карманы едой и раздать ее приматам. Их связь была настолько крепкой, что родители не возражали против того, чтобы оставлять маленького сына среди обезьян на несколько часов подряд.