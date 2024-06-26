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В индийской деревне растет "настоящий Маугли"

В индийской деревне растет "настоящий Маугли"

Автор:
26 июня 2024 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   животные   люди   маугли   обезьяна   ребенок   реинкарнация   фото   
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Самарт Бангари возвращался со школы и проводил время с животными, играя с ними во дворе рядом с домом. Необычная дружба с приматами обеспечила ему особый статус в родной деревне.

Мальчик Самарт Бангари из Индии поразил местных жителей, когда по несколько дней подряд проводил время с обезьянами. Люди прозвали малыша "настоящим Маугли" и считали, что она является "реинкарнацией Бога".

В 2018 году впервые появились очаровательные фотографии Самарта Бангари, на которых видно, как он играет с группой из более чем 20 обезьян в отдаленной деревне Аллапур. Малыш делился своей едой и играл с приматами, которые приходили прямо к нему во двор, пытаясь выхватить вкусные угощения из его рук и карманов при любой возможности. Некоторые из самых дерзких животных даже проникали в его спальню, чтобы разбудить его.

После обеда, когда Самарт возвращался из школы и видел животных, которые терпеливо ожидали его у дома. Малыш мчался на кухню, чтобы набить карманы едой и раздать ее приматам. Их связь была настолько крепкой, что родители не возражали против того, чтобы оставлять маленького сына среди обезьян на несколько часов подряд.

Уникальная дружба Самарта обеспечила ему особый статус в деревне, где местные жители считали его "благословенным" ребенком. Его родители 44-летний Сунил и 41-летняя Нанда Бангари рассказали, что люди считали их малыша реинкарнацией Господа Ханумана — обезьяньего бога индусов.

"Он играет с ними, кормит их домашней едой. Обезьяны его любят, и даже когда он дергает их за хвосты, животные не причиняют ему вреда. Люди в нашей деревне поражены необычной связью Самарта с обезьянами, а некоторые даже называют его реинкарнацией Господа Ханумана из-за огромной привязанности приматов к нему. Они заботятся о нем и никогда не причиняют ему вреда. Я доверяю животным и разрешаю сыну играть с ними одному, пока я занимаюсь домашними делами", — рассказывала его мама.

Родители Самарта объясняют, что его дружба с животными началась, когда ему было всего шесть месяцев и обезьяна выхватила у него из рук еду.

"В нашей деревне Аллапур живет много обезьян, и они обычно дружелюбны, потому что мы предлагаем им еду и разрешаем бродить вокруг наших домов. Они собрались в большом количестве, увидев, что он ест, и одна из них неожиданно приблизилась к нему и выхватила еду. Удивительно, но Самарт не заплакал, а стал жестикулировать в сторону обезьян. С того дня обезьяны стали посещать наш дом каждый день. Мы привыкли к их присутствию и прекрасным отношениям сына с ними", — добавил отец мальчика.


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Метки: Индия   в мире   животные   люди   маугли   обезьяна   ребенок   реинкарнация   фото   
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