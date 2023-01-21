Крутые коттеджи, которые никто не хочет покупать

Недвижимость всегда считалась хорошим вложением, однако в мире полно очень крутых домов, которые десятилетиями никто не хочет покупать.
Отпугивают покупателей они по разным причинам: одни дома слишком дороги, другие отдают совершенно бесплатно, у третьих жуткое прошлое, а в каких-то вообще живут призраки. Так, одно из зданий, о котором рассказывает автор видеоролика, было построено благодаря консультациям давно умершего архитектора. Это не шутка: по словам владельца, архитектор давал наставления во время спиритических сеансов.
Считается, что здание высотой 66 метров построил местный адвокат Эндрю Томас Питерсон, который увлекался архитектурой и спиритизмом. На одном из сеансов англичанин связался с архитектором сэром Кристофером Реном, жившим в XVII-XVIII веках. Именно Рен сказал Питерсону построить каприз в своем поместье, и адвокат выполнил его просьбу.
К сожалению, каприз так и не может найти своего постоянного владельца. Последний покупатель превратил башню в жилой особняк, на каждом этаже которого находится по одной комнате.
Посмотрите видео, чтобы узнать, чем отпугивает каприз Питерсона, а также как выглядит самый знаменитый дом с привидениями на Тайване и другие классные коттеджи, которые, возможно, никогда не продадутся.
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Бла, бла, посмотрите мое видео, которое на ютубчике никто смотреть не хочет, а мне нужны просмотры...