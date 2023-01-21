Крутые коттеджи, которые никто не хочет покупать

Считается, что здание высотой 66 метров построил местный адвокат Эндрю Томас Питерсон, который увлекался архитектурой и спиритизмом. На одном из сеансов англичанин связался с архитектором сэром Кристофером Реном, жившим в XVII-XVIII веках. Именно Рен сказал Питерсону построить каприз в своем поместье, и адвокат выполнил его просьбу.

К сожалению, каприз так и не может найти своего постоянного владельца. Последний покупатель превратил башню в жилой особняк, на каждом этаже которого находится по одной комнате.