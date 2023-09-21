30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка

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Что для одного - мусор, для другого - сокровище. У жителей "Большого яблока" есть старая традиция - оставлять ненужные вещи и мебель на улице, чтобы любой желающий мог забрать их себе. Перед вами самые новые и интересные находки.
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8. "Всегда хотели играть на ударных? Они ваши, бесплатно! Установка в рабочем состоянии на 100%. Подходит для квартиры, работает с наушниками"
14. Коллекция бродвейских постеров: "Злая", "Король Лев", "Призрак Оперы", "Книга мормона"
"Пожалуйста, не играйте на пианино после 22:00!! Спасибо! Ваш уставший сосед"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1) Комод из цельного массива дерева весит как половина дома. Я предпочту на растяжках тканевый из ИКЕА.
2) Швейная машинка Зингер. Очень красиво. Но если вы и делаете что-то дома по этой теме, то оверлок от Toyota размером 30 на 15 см, что лежит в шкафу, намного практичнее. А еще он шьет кожу!
3) Ударная установка. Допустим постучу. Допустим даже 2 раза. Что дальше?
4) Полки для книг в различных вариантах. Я сыну купил в начальных классах комплект Гарри Поттера, он с радостью прочел. Потом попросил меня еще книг, я ему скинул на читалку в формате FB2. Потом он разбил читалку, но перешел на телефон. Так и остался набор Гарри Поттера - его единственные печатные книги не считая учебников.
5) Наборы игры для котов. Котам не понравилось. Попытаетесь притащить это вашему? (без кота жизнь не мила! я своему купил шарик с хаотичным беганием по полу и издаванием звуков - а он с ним не играет! скучно ему. Отдам друзьям, а вдруг? Но вам его точно не советую).
ехали - знаем