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30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка

30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка

Автор:
21 сентября 2023 10:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Нью-Йорк   Улица   вещь   мебель   мусор   подборка   
2209
31

Что для одного - мусор, для другого - сокровище. У жителей "Большого яблока" есть старая традиция - оставлять ненужные вещи и мебель на улице, чтобы любой желающий мог забрать их себе. Перед вами самые новые и интересные находки.

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"Пожалуйста, не играйте на пианино после 22:00!! Спасибо! Ваш уставший сосед"


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   Улица   вещь   мебель   мусор   подборка   
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16  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
Я чето не пойму...у них нету аналога авито или юлы чтоль? нахера деньги выкидывать...причем иногда не малые)
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30k
Григорий Полчаса назад
Это красиво, но зачастую абсолютно бесполезно и просто занимает место. Хлам.
1) Комод из цельного массива дерева весит как половина дома. Я предпочту на растяжках тканевый из ИКЕА.
2) Швейная машинка Зингер. Очень красиво. Но если вы и делаете что-то дома по этой теме, то оверлок от Toyota размером 30 на 15 см, что лежит в шкафу, намного практичнее. А еще он шьет кожу!
3) Ударная установка. Допустим постучу. Допустим даже 2 раза. Что дальше?
4) Полки для книг в различных вариантах. Я сыну купил в начальных классах комплект Гарри Поттера, он с радостью прочел. Потом попросил меня еще книг, я ему скинул на читалку в формате FB2. Потом он разбил читалку, но перешел на телефон. Так и остался набор Гарри Поттера - его единственные печатные книги не считая учебников.
5) Наборы игры для котов. Котам не понравилось. Попытаетесь притащить это вашему? (без кота жизнь не мила! я своему купил шарик с хаотичным беганием по полу и издаванием звуков - а он с ним не играет! скучно ему. Отдам друзьям, а вдруг? Но вам его точно не советую).
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3k
Walther Час назад
Прикольно, а вот вчера на голливудской аллее, приметили, бесхозно валяющуюся Боню. Воистину Пиндосия страна контрастов!
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16k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну... Сидя в этом кресле, особо не понаслаждаешься.
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56k
dima423 2 часа назад
Я тут недавно помещение нежилое купил, там перегородка стояла из стекла и пластика, под демонтаж, рабочие говорят надо денег на вывоз... Я выложил на авито, люди приехали забрали, еще и заплатили)) Деньги счет любят и экономию))
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60k
pynh 2 часа назад
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60k
pynh 2 часа назад
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эти штуки перестают быть нужны когда у кота вырастает жопа

ехали - знаем
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16k
ss 2 часа назад
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Да. Вот это действительно отличная находка!
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