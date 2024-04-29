Первая женщина-босс нью-йоркского преступного мира, открывшая школу криминальных наук

Кажется, что верхом карьеры для женщин середины прошлого века было стать портнихой или гувернанткой. Но эту дамочку-феминистку не устроило подобное развитие событий. И она пошла дальше – открыла криминальную школу.
Фредерика Мандельбаум превратила уличных крыс в профессиональных преступников.
Организованную преступность в Нью-Йорке часто представляют как исключительно мужскую сферу влияния. Но одним из первых и самых влиятельных криминальных боссов в истории города была иммигрантка, известная как «Мамаша» или «Марм» Мандельбаум.
Эту властную и могущественную женщину также называли «Королевой заборов». Она стала одной из самых влиятельных криминальных фигур своего времени, скупая краденое и перепродавая его, финансируя преступные начинания, и даже создала школу для юных преступников.
Фредерика Мандельбаум приехала в Штаты вместе со своим мужем Вульфом в 1848 году, поселилась в Нью-Йорке и открыла магазинчик бытовых товаров. Поначалу Мандельбаум и её муж работали как уличные торговцы, налаживая отношения как с толпами бесцельно шатающихся детей, так и с мелкими воришками, желающими избавиться от наворованного.
К 1865 году Мандельбаум открыла магазин на Клинтон-стрит, который стал прикрытием для её растущей преступной деятельности. Её муж, которого Софи Лайонс – женщина, ставшая впоследствии главной ученицей и протеже Мандельбаум, – описывала как довольно слабовольного для своего призвания, ленивого и страдающего хронической диспепсией, отошёл на второй план, пока Марм строила преступную империю.
Скупка краденых вещей стала основным промыслом Мандельбаум. Преступник мог украсть что угодно - от драгоценностей до мебели - и продать это Мамаше, которая в свою очередь перепродавала это другому покупателю. Больше всего Мандельбаум любила покупать шёлк и бриллианты. И то, и другое она могла приобрести по дешёвке и продать с огромной наценкой. Но она брала всё, что угодно. После Великого Чикагского пожара кто-то явился в её магазинчик со стадом коз, украденных во время пожара, и она купила блеющих животных.
По мере того как власть Мандельбаум росла, она стала финансировать ограбления банков и поддерживать все виды преступной деятельности - от шантажа до воровства и краж со взломом.
Спорить с авторитетной дамочкой мало кто пытался. Этому способствовали впечатляющие габариты Мандельбаум: при росте 180 сантиметров она весила порядка 120-130 килограммов и имела более чем внушительный вид.
Известно, что она подкупала полицейских, местных политиков и судей, которые позволили её кружку самодеятельности превратиться в преступную группировку. Мандельбаум никогда сама не пачкала руки, вместо этого она создала свой внутренний круг из грабителей, карманников и разбойников.
Считается, что для развития и поддержки этой сети Мандельбаум создала школу, в которой обучала многочисленных детей, живущих на улицах, быть преступниками. В то время город был переполнен детьми-сиротами. Их называли «уличными крысами». И школа Мандельбаум на Гранд-стрит стала, возможно, первым и самым успешным центром подготовки мошенников в городе.
Школа была открыта около 1870 года за витриной магазина на углу Клинтон и Гранд-стрит. Мандельбаум приглашала парней и девушек приходить и учиться криминальному ремеслу у профессиональных воров, карманников и мошенников. Когда молодые люди поступали в школу, они начинали изучать мелкие преступления, такие как карманные кражи и воровство.
Если они проявляли способности, перечень «дисциплин» расширялся. Среди других предметов более высокого уровня появлялись взлом сейфов, шантаж и кражи со взломом.
Звёздные ученики со временем переходили работать непосредственно на Мандельбаум.
Её предприятие находилось в тесных отношениях с преступным сообществом: ей нужен был постоянный поток воров, приносящих ей товар, а им – быстрое и надежное место для сбыта нажитого преступным путём.
Одной из лучших учениц Мандельбаум была Лайонс – мастерица шантажа и воровства, которая, поработав на Мандельбаум, сделала собственную впечатляющую криминальную карьеру и стала известна как «Принцесса преступности». Одна из её афер заключалась в том, что женщина заманивала мужчин в гостиничный номер, позволяла им раздеться, затем крала их одежду и вымогала деньги, чтобы вернуть её.
Однако в начале XX века Софи Лайонс исправилась, осудив свою преступную карьеру и связь со школой Мандельбаум.
Даже с учётом того, что школа Мандельбаум заманивала впечатлительную молодёжь в преступную жизнь, её готовность обучать и нанимать женщин создавала возможности, которых в других местах просто не было. Несмотря на то, что Мандельбаум занималась преступностью, её считают одной из первых феминисток. Потому что она смогла найти женщинам работу, на которой они зарабатывали больше денег, и могли использовать свои навыки лучше, чем работая на фабриках, горничными или поломойками.
Школа на Гранд-стрит проработала около шести лет и была закрыта примерно в 1876 году. Мандельбаум закрыла школу, когда узнала, что в неё тайно поступил сын полицейского чиновника. Вместо того чтобы позволить этому подозрительному новому ученику освоиться, рискуя всей своей империей, она закрыла школу.
Даже после закрытия криминальная империя Мандельбаум продолжала расти и процветать. Помимо квартиры над магазином на Клинтон-стрит, где она вела большую часть своих дел, Мандельбаум пришлось держать в городе ещё пару складов, чтобы хранить весь свой грязный товар. Наконец в 1884 году сотрудникам детективного агентства Пинкертона удалось положить конец её преступному правлению.
Погубил королеву криминала шёлк, который она так любила. Детективы пометили украденный тюк. Женщина купила его и попалась. Вместо того чтобы предстать перед судом, Мандельбаум удалось бежать в Канаду, где она вновь обзавелась деньгами и бриллиантами на сумму более миллиона долларов.
Мандельбаум умерла в 1894 году, продолжая жить в изгнании. Её тело вернули в Нью-Йорк, чтобы похоронить, и многие участники похорон сообщили, что их (поразительно) обокрали. Естественно, Мандельбаум и её школа были на стороне, противоположной закону. Но, помогая женщинам, которых она обучала и нанимала, она всё же смогла получить плюсик в карму.
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