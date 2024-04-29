Первая женщина-босс нью-йоркского преступного мира, открывшая школу криминальных наук

Организованную преступность в Нью-Йорке часто представляют как исключительно мужскую сферу влияния. Но одним из первых и самых влиятельных криминальных боссов в истории города была иммигрантка, известная как «Мамаша» или «Марм» Мандельбаум.

Эту властную и могущественную женщину также называли «Королевой заборов». Она стала одной из самых влиятельных криминальных фигур своего времени, скупая краденое и перепродавая его, финансируя преступные начинания, и даже создала школу для юных преступников.

Фредерика Мандельбаум приехала в Штаты вместе со своим мужем Вульфом в 1848 году, поселилась в Нью-Йорке и открыла магазинчик бытовых товаров. Поначалу Мандельбаум и её муж работали как уличные торговцы, налаживая отношения как с толпами бесцельно шатающихся детей, так и с мелкими воришками, желающими избавиться от наворованного.