FISHKINET
Сообщество Криминал 3022 поста • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Лисья башня Дунбяньмэнь и её страшная история

Лисья башня Дунбяньмэнь и её страшная история

Автор:
13 мая 2024 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: Дунбяньмэнь   Китай   Лисья башня   Памела Вернер   достопримечательность   история   пекин   преступление   убийство   
1070
9

В традиционной китайской мифологии лиса-оборотень – один из ключевых персонажей. И часто этот образ используется и в современной культуре.

Поэтому очень символично название этой башни в Пекине – Дунбяньмэнь или Лисья башня, где, по преданию, обитали духи лисиц. А потом её населили уже более современные призраки.

×

О башне Лис в Бэйцзине (Китай) говорят, что в ней обитают призраки практически с момента её постройки в 1564 году. Сначала говорили, что это лисьи духи, но к XX веку историческое здание стало преследовать вполне реальное привидение – мрачного нераскрытого убийства.

Построенная императором Цзяцзином – человеком настолько жестоким, что его собственные наложницы пытались сообща задушить его, Дунбяньмэнь, вероятно, видела не одно убийство. Это одно из немногих укреплений, уцелевших после демонтажа старых городских стен, который начался после того, как в 1911 году династии рассыпались в прах.

Морозным январским утром 1937 года у основания Лисьей башни было найдено сильно изуродованное тело 19-летней Памелы Вернер. Симпатичная британка, дочь синолога Э. Т. Вернера, была жестоко убита и расчленена. Сердце девушки было вырвано, лицо изрезано ножом. Голова была обращена на запад, ноги на восток. Как ни странно, крови было мало.

Убийство Памелы Вернер, приёмной дочери британского дипломата в отставке, потрясло общественность. Хотя убийство так и не было окончательно раскрыто, её отец считал, что это дело рук известного американского эмигранта, который вращался в кругах высшего общества Пекина, а также в преступном мире.

Следователи попытались раскрыть её убийство до того, как японские войска вошли в Пекин, но столкнулись с целым рядом бюрократических препон, не произвели ни одного ареста. И эта маленькая трагедия была забыта на фоне больших злодеяний войны.

Спустя почти 80 лет историк Пол Френч выпустил в 2011 году книгу «Полночь в Пекине», в которой проследил путь Памелы в дни и минуты, предшествовавшие её смерти.

Удивительно, но многие достопримечательности, связанные с жизнью Памелы, включая дом, в котором она жила, всё ещё существуют. Лисья башня – внушительная крепость с заострёнными карнизами, ставшая теперь типографией, всё ещё стоит. Её интерьер был восстановлен, оригинальные колонны выкрашены тёмно-красной краской. Некоторые из любимых мест Памелы теперь спрятаны за высокими стенами.

В наши дни в Лисьей башне располагается и галерея Red Gate – место современного китайского искусства, в котором есть исторический раздел с винтажными фотографиями полузабытого прошлого Дунбяньмэнь.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Дунбяньмэнь   Китай   Лисья башня   Памела Вернер   достопримечательность   история   пекин   преступление   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
539
Arts Sitnikov Полчаса назад
1 сборник "Любовь, смерть и роботы", Серия 8 "Доброй охоты".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2430 постов (2167 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российские ученые разработали новый материал
Российские ученые разработали новый материал
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересно#конфликт#ДТП#новости#Прикол#Евровидение#милота
#животные#забавно#Россия#люди#аварии#кино#авто аварии#сарказм#Еда#мойка
#история#СССР#машина#Юмор#автомобили#Китай#автомир#кот#Краснодар#Санкт-Петербург
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Ведьмин замок Портленда и его мрачные тайны Ведьмин замок Портленда и его мрачные тайны Жуткая трансформация одной обычной семьи Жуткая трансформация одной обычной семьи Непрожитая жизнь Эрика Глиссона Непрожитая жизнь Эрика Глиссона

На что жалуетесь?

Вернуться