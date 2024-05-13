Лисья башня Дунбяньмэнь и её страшная история

В традиционной китайской мифологии лиса-оборотень – один из ключевых персонажей. И часто этот образ используется и в современной культуре.
Поэтому очень символично название этой башни в Пекине – Дунбяньмэнь или Лисья башня, где, по преданию, обитали духи лисиц. А потом её населили уже более современные призраки.
О башне Лис в Бэйцзине (Китай) говорят, что в ней обитают призраки практически с момента её постройки в 1564 году. Сначала говорили, что это лисьи духи, но к XX веку историческое здание стало преследовать вполне реальное привидение – мрачного нераскрытого убийства.
Построенная императором Цзяцзином – человеком настолько жестоким, что его собственные наложницы пытались сообща задушить его, Дунбяньмэнь, вероятно, видела не одно убийство. Это одно из немногих укреплений, уцелевших после демонтажа старых городских стен, который начался после того, как в 1911 году династии рассыпались в прах.
Морозным январским утром 1937 года у основания Лисьей башни было найдено сильно изуродованное тело 19-летней Памелы Вернер. Симпатичная британка, дочь синолога Э. Т. Вернера, была жестоко убита и расчленена. Сердце девушки было вырвано, лицо изрезано ножом. Голова была обращена на запад, ноги на восток. Как ни странно, крови было мало.
Убийство Памелы Вернер, приёмной дочери британского дипломата в отставке, потрясло общественность. Хотя убийство так и не было окончательно раскрыто, её отец считал, что это дело рук известного американского эмигранта, который вращался в кругах высшего общества Пекина, а также в преступном мире.
Следователи попытались раскрыть её убийство до того, как японские войска вошли в Пекин, но столкнулись с целым рядом бюрократических препон, не произвели ни одного ареста. И эта маленькая трагедия была забыта на фоне больших злодеяний войны.
Спустя почти 80 лет историк Пол Френч выпустил в 2011 году книгу «Полночь в Пекине», в которой проследил путь Памелы в дни и минуты, предшествовавшие её смерти.
Удивительно, но многие достопримечательности, связанные с жизнью Памелы, включая дом, в котором она жила, всё ещё существуют. Лисья башня – внушительная крепость с заострёнными карнизами, ставшая теперь типографией, всё ещё стоит. Её интерьер был восстановлен, оригинальные колонны выкрашены тёмно-красной краской. Некоторые из любимых мест Памелы теперь спрятаны за высокими стенами.
В наши дни в Лисьей башне располагается и галерея Red Gate – место современного китайского искусства, в котором есть исторический раздел с винтажными фотографиями полузабытого прошлого Дунбяньмэнь.
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