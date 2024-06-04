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В Уфе любопытного кота спасли из вентиляции

В Уфе любопытного кота спасли из вентиляции

Автор:
04 июня 2024 13:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   УФА   вентиляция   добро   животные   кот   
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В Уфе кот застрял в вентиляции одной из квартир. Самостоятельно вытащить питомца из ловушки у хозяйки не получилось. Пришлось обращаться за помощью.

В Уфе домашний кот оказался в непростой ситуации, застряв в вентиляции одной из квартир на улице Ферина. К счастью, история закончилась хорошо, благодаря оперативной работе сотрудников Управления гражданской защиты города.

Ночью в диспетчерскую службу поступило сообщение о коте, застрявшем в вентиляционной системе дома. Данную информацию немедленно передали в управляющую компанию, ответственную за обслуживание здания.

С раннего утра сотрудники компании начали операцию по спасению пушистого пленника. Специалисты аккуратно извлекли кота, который, к счастью, не пострадал и вскоре был возвращен владельцам.

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Метки: Видео   Спасение   УФА   вентиляция   добро   животные   кот   
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3  комментария
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27k
Sheir 2 часа назад
Ах ты ж морда протокольная)
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klop 59 минут назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4002 поста (3996 в горячем)

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