В Уфе любопытного кота спасли из вентиляции

В Уфе домашний кот оказался в непростой ситуации, застряв в вентиляции одной из квартир на улице Ферина. К счастью, история закончилась хорошо, благодаря оперативной работе сотрудников Управления гражданской защиты города.

Ночью в диспетчерскую службу поступило сообщение о коте, застрявшем в вентиляционной системе дома. Данную информацию немедленно передали в управляющую компанию, ответственную за обслуживание здания.