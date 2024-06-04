В Уфе любопытного кота спасли из вентиляции

В Уфе кот застрял в вентиляции одной из квартир. Самостоятельно вытащить питомца из ловушки у хозяйки не получилось. Пришлось обращаться за помощью.
В Уфе домашний кот оказался в непростой ситуации, застряв в вентиляции одной из квартир на улице Ферина. К счастью, история закончилась хорошо, благодаря оперативной работе сотрудников Управления гражданской защиты города.
Ночью в диспетчерскую службу поступило сообщение о коте, застрявшем в вентиляционной системе дома. Данную информацию немедленно передали в управляющую компанию, ответственную за обслуживание здания.
С раннего утра сотрудники компании начали операцию по спасению пушистого пленника. Специалисты аккуратно извлекли кота, который, к счастью, не пострадал и вскоре был возвращен владельцам.
Источник:
Источник:
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука