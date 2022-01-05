Улитка-терминатор: ученые расшифровали геном моллюска, который почти полностью состоит из железа

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Это единственное в своем роде "железное" существо на Земле. Нарастить броню улиточку заставили суровейшие условия. После которых даже ад покажется курортом.
Как известно, насекомые, ракообразные и моллюски прекрасно защищены от окружающих опасностей "латами" из кальция или хитина. Но среди них есть тот (единственный в своем роде), кто закован в "бронелисты" из настоящего железа!
Знакомьтесь, брюхоногий моллюск Chrysomallon squamiferum
Эта удивительная железная улитка была обнаружена в Индийском океане в 2001 году. Ее нашли на глубине 2500 метров, где из разлома хлещет серная кислота, температура достигает 400 градусов Цельсия, а давление составляет 100 атмосфер.
Трудно представить, насколько расширились глаза китайских исследователей, когда среди этого инфернального бульона они заметили мирно ползающую улиточку.
Трудно представить, насколько расширились глаза китайских исследователей, когда среди этого инфернального бульона они заметили мирно ползающую улиточку.
Если эволюция тебя не убивает, то делает сильнее. Моллюск научился усваивать огромное количество растворенных вокруг сульфидов железа и покрывать им свое нежное тельце. То есть эта улитка попросту встраивает в свой организм чужеродные предметы, поэтому сравнение с киборгом тут более, чем уместно.
Причем железом покрыт не только панцирь, но и нога моллюска находится под надежной защитой "кольчуги" из устрашающего вида железных пластин.
Причем железом покрыт не только панцирь, но и нога моллюска находится под надежной защитой "кольчуги" из устрашающего вида железных пластин.
Киборги, как известно, не размножаются. Видимо, и у наших брутальных друзей дела обстоят похожим образом. Ученые до сих пор не определили отличается ли самец от самки и спариваются ли они вообще. За годы наблюдений исследователи так и не смогли подловить их за процессом.
Также неизвестно, что железные улитки едят. Вероятно, они вовсе не питаются, а живут за счет симбиоза с бактериями. Микроорганизмы, проглоченные моллюском, селятся в его нутре и платят за проживание отходами своей жизнедеятельности...
В мае 2020 года ученые из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) расшифровали геном железной улитки, и нашли уникальный белок, который позволяет сере, содержащейся в панцире, взаимодействовать с ионами железа и образовывать сульфиды.
Ученые полагают, что это открытие сулит неожиданное практическое применение.
"Мы изучаем, как их покрытые железом панцири выдерживают оказываемое на них давление. Таким образом мы можем получить представление о способах изготовления новых видов брони", - заявили в университете.
"Мы изучаем, как их покрытые железом панцири выдерживают оказываемое на них давление. Таким образом мы можем получить представление о способах изготовления новых видов брони", - заявили в университете.
Высокий уровень брони это, конечно, замечательно, но ученые надеются сделать более ценные открытия.
Считается, что в "черных курильщиках", где сегодня обитают Chrysomallon squamiferum, некогда жил и так называемый "последний универсальный общий предок" - микроорганизм, от которого произошли все виды на Земле.
Также моллюск покажет, как происходила эволюция биологической жизни за последние 540 миллионов лет -период, в течение которого геном улитки оставался неизменным.
Кроме того, исследователи из HKUST рассчитывают, что их открытие станет полезным для медицины - ведь уникальные формы жизни из "чёрных курильщиков" считаются наиболее перспективными с этой точки зрения.
Вполне возможно, что вскоре человечество обзаведется ̶э̶к̶з̶о̶с̶к̶е̶л̶е̶т̶а̶м̶и̶ новыми лекарствами, которые создадут благодаря этим неубиваемым улиткам.
Вполне возможно, что вскоре человечество обзаведется ̶э̶к̶з̶о̶с̶к̶е̶л̶е̶т̶а̶м̶и̶ новыми лекарствами, которые создадут благодаря этим неубиваемым улиткам.
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