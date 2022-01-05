Улитка-терминатор: ученые расшифровали геном моллюска, который почти полностью состоит из железа

Если эволюция тебя не убивает, то делает сильнее. Моллюск научился усваивать огромное количество растворенных вокруг сульфидов железа и покрывать им свое нежное тельце. То есть эта улитка попросту встраивает в свой организм чужеродные предметы, поэтому сравнение с киборгом тут более, чем уместно.



Причем железом покрыт не только панцирь, но и нога моллюска находится под надежной защитой "кольчуги" из устрашающего вида железных пластин.