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Улитка-терминатор: ученые расшифровали геном моллюска, который почти полностью состоит из железа

Улитка-терминатор: ученые расшифровали геном моллюска, который почти полностью состоит из железа (11 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 13:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: броня   геном   железо   интересное   моллюск   улитка   
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Это единственное в своем роде "железное" существо на Земле. Нарастить броню улиточку заставили суровейшие условия. После которых даже ад покажется курортом.
Как известно, насекомые, ракообразные и моллюски прекрасно защищены от окружающих опасностей "латами" из кальция или хитина. Но среди них есть тот (единственный в своем роде), кто закован в "бронелисты" из настоящего железа!

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Метки: броня   геном   железо   интересное   моллюск   улитка   
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Anton Час назад
Только не надо ее есть, пожалуйста )
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8k
Garpia121 2 часа назад
Угомоните уже этих ученых из Гонконгского университета, пока они еще какую заразу в мир не вытащили. Жило себе существо спокойно в аду, никому не мешало. Нет, нашлись деятели, не знающие даже что улитки гермафродиты, им для размножения партнер не нужен. Вытащили на поверхность, а им при таком давлении конечно фигово, после 100 атмосфер.
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