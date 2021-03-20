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Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью

Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью (6 фото)

Автор:
20 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: индонезия   катаклизм   найденный   полицейский   с ума сойти   стория   цунами   шок   
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Индонезийский полицейский Абрип Асеп был на службе, когда на побережье страны обрушилось цунами. Он не вернулся домой, и родные решили, что он оказался среди 230 тысяч погибших от стихии. Но теперь, 15 лет спустя, Асепа нашли в одной из психиатрических клиник страны. Оказалось, его психика не выдержала потрясения, вызванного природной катастрофой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: индонезия   катаклизм   найденный   полицейский   с ума сойти   стория   цунами   шок   
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Cornho 13 минут назад
Автор хотя бы пробегает глазами текст перед публикацией?
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41k
InfoVoin 2 часа назад
Вчерашнее просмотрите.
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