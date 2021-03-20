Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью

Полицейский из Индонезии, объявленный умершим в результате цунами, которое обрушилось на Индонезию в 2004 году, был найден родными живым после 15 лет отсутствия. Как оказалось, у него случился психологический срыв при виде катастрофы, устроенной стихией, и он оказался в психиатрической лечебнице, где провел почти 16 лет.

В день катастрофы Абрип Асеп был на дежурстве, вспоминают его родные. Когда он пропал, они были уверены, что он погиб в тот день, когда на побережье Индонезииобрушивались 30-метровые волны. Его семья была безутешна.