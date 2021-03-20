Полицейский, объявленный умершим 15 лет назад, вернулся в семью

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Индонезийский полицейский Абрип Асеп был на службе, когда на побережье страны обрушилось цунами. Он не вернулся домой, и родные решили, что он оказался среди 230 тысяч погибших от стихии. Но теперь, 15 лет спустя, Асепа нашли в одной из психиатрических клиник страны. Оказалось, его психика не выдержала потрясения, вызванного природной катастрофой.
Полицейский из Индонезии, объявленный умершим в результате цунами, которое обрушилось на Индонезию в 2004 году, был найден родными живым после 15 лет отсутствия. Как оказалось, у него случился психологический срыв при виде катастрофы, устроенной стихией, и он оказался в психиатрической лечебнице, где провел почти 16 лет.
В день катастрофы Абрип Асеп был на дежурстве, вспоминают его родные. Когда он пропал, они были уверены, что он погиб в тот день, когда на побережье Индонезииобрушивались 30-метровые волны. Его семья была безутешна.
В день катастрофы Абрип Асеп был на дежурстве, вспоминают его родные. Когда он пропал, они были уверены, что он погиб в тот день, когда на побережье Индонезииобрушивались 30-метровые волны. Его семья была безутешна.
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Лишь по счастливой случайности родные Асепа узнали, что он жив и находится в психиатрической клинике со времени катастрофы. Они тут же захотели забрать его домой.
Как оказалось, все это время полицейский находился в госпитале в провинции Ачех, куда попал с тяжелым психическим срывом. Он был не в состоянии вспомнитьничего о себе, так что найти его удалось случайно - благодаря фотографиям из клиники, которые кто-то отправил в одну из местных групп в социальных сетях. "Не могу в это поверить! - говорит один из родственников бывшего полицейского. - 16 лет - никаких новостей! Мы были уверены, что его уже нет в живых".
Местная полиций подтвердила, что человек, найденный в психиатрической клинике, и есть пропавший Абрип. "Несмотря на его тяжелое состояние, его родные счастливы, что нашли его живым", - заявил представитель полицейского управления Ачеха.
Пока неясно, почему госпиталь не предупредил родственников о том, ужчина не в состоянии назвать свой адрес и координаты родных. где находится Асеп. Вероятно, мужчина не в состоянии назвать свое место жительства и родных.
Пока неясно, почему госпиталь не предупредил родственников о том, ужчина не в состоянии назвать свой адрес и координаты родных. где находится Асеп. Вероятно, мужчина не в состоянии назвать свое место жительства и родных.
Индонезия гораздо сильнее других южноазиатских стран пострадала от цунами 26 декабря 2004 года. В результате землетрясения силой в 9 баллов и последовавшего цунами погибли более 200 тысяч жителей страны. Тысячи людей пропали без вести без надежды быть найденными: гигантские 30-метровые волны утащили их тела за обой в море.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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