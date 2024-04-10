Официантка из Китая стала популярной благодаря движениям робота

Настоящий робот

У девушки Цинь была собственная закусочная, каких в Китае, да даже в ее районе Чунцин миллион! Выделиться на фоне таких закусочных очень трудно, но у девушки получилось.

Она просто невероятно похоже, идеально имитирует поведение робота-андроида. Ну или то, каким мы представляем себе поведение андроида.

Когда ролик с ней завирусился в соц. сетях, сотни человек каждый вечер стали стоять в очередях, чтобы увидеть робота вживую и самим понять – это правда человек или реально робот?!

КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ, ДА ОНА МАСТЕР!