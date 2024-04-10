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Официантка из&nbsp;Китая стала популярной благодаря движениям робота

Официантка из Китая стала популярной благодаря движениям робота

Автор:
10 апреля 2024 10:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Android   Видео   Китай   круто   официантка   робот   удивительно   фото   
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Пока роботы пытаются заменить на работе человека, люди притворяются роботами, чтобы заменить их на работе! Все перемешалось, вот в какое безумное время мы живем, а впереди всех в этом деле Китай.

Настоящий робот

У девушки Цинь была собственная закусочная, каких в Китае, да даже в ее районе Чунцин миллион! Выделиться на фоне таких закусочных очень трудно, но у девушки получилось.

Она просто невероятно похоже, идеально имитирует поведение робота-андроида. Ну или то, каким мы представляем себе поведение андроида.

Когда ролик с ней завирусился в соц. сетях, сотни человек каждый вечер стали стоять в очередях, чтобы увидеть робота вживую и самим понять – это правда человек или реально робот?!

КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ, ДА ОНА МАСТЕР!

Вышло очень реалистично, но интрига длилась не долго. Хозяйка призналась – она человек.

Как у нее так получается!?

Ничего необычного, просто типичное китайское оттачивание навыка до невероятного уровня. Девушке всего 26, а с 12 лет она профессионально занимается танцами. Видимо, устав или получив травму, она решила «осесть» и открыть собственную закусочную.

В Китае эта работа сложная, зато очень востребованная, китайцы обожают есть вне дома.

Девушка призналась, что иногда танцевала перед клиентами с бывшими коллегами ради веселья, но такой популярности не получала. Но стоило один раз показать робота, как понелось…

Еще одно доказательство, что всякие гениальные придумки приходят методом случайного перебора и поиска себя.

Девушка абсолютно счастлива, что может совмещать свою работу и страсть к танцам, причем столько, сколько ей хочется, а не нон-стоп.

Отзывы в соц. сетях на девушку-робота на 100% положительные, впервые такое тотальное народное единение. Обычно, когда ролик постит какая-нибудь девушка, у нее все равно найдется несколько хейтеров за внешность или пластику.

Но тут талант неоспорим, даже злобствующие прикусили языки.

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Метки: Android   Видео   Китай   круто   официантка   робот   удивительно   фото   
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9  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
К восстанию машин готовится, если что, прикинется своей )
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17k
Alex 10 минут назад
напомнило....
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36k
Юрий 38 минут назад
Мода у них нынче такая.

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4k
OLDer 43 минуты назад
Хм.
Мы так раньше на дискотеках танцевали.
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11k
BarOb 53 минуты назад
Пока такая коряга доковыляет, кушать перехочется
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61k
dima423 Час назад
Симпатяга)
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23k
Shtoppi Час назад
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4111 постов (3922 в горячем)
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