Официантка из Китая стала популярной благодаря движениям робота

Пока роботы пытаются заменить на работе человека, люди притворяются роботами, чтобы заменить их на работе! Все перемешалось, вот в какое безумное время мы живем, а впереди всех в этом деле Китай.
Настоящий робот
У девушки Цинь была собственная закусочная, каких в Китае, да даже в ее районе Чунцин миллион! Выделиться на фоне таких закусочных очень трудно, но у девушки получилось.
Она просто невероятно похоже, идеально имитирует поведение робота-андроида. Ну или то, каким мы представляем себе поведение андроида.
Когда ролик с ней завирусился в соц. сетях, сотни человек каждый вечер стали стоять в очередях, чтобы увидеть робота вживую и самим понять – это правда человек или реально робот?!
КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ, ДА ОНА МАСТЕР!
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Вышло очень реалистично, но интрига длилась не долго. Хозяйка призналась – она человек.
Как у нее так получается!?
Ничего необычного, просто типичное китайское оттачивание навыка до невероятного уровня. Девушке всего 26, а с 12 лет она профессионально занимается танцами. Видимо, устав или получив травму, она решила «осесть» и открыть собственную закусочную.
В Китае эта работа сложная, зато очень востребованная, китайцы обожают есть вне дома.
Девушка призналась, что иногда танцевала перед клиентами с бывшими коллегами ради веселья, но такой популярности не получала. Но стоило один раз показать робота, как понелось…
Еще одно доказательство, что всякие гениальные придумки приходят методом случайного перебора и поиска себя.
Девушка абсолютно счастлива, что может совмещать свою работу и страсть к танцам, причем столько, сколько ей хочется, а не нон-стоп.
Отзывы в соц. сетях на девушку-робота на 100% положительные, впервые такое тотальное народное единение. Обычно, когда ролик постит какая-нибудь девушка, у нее все равно найдется несколько хейтеров за внешность или пластику.
Но тут талант неоспорим, даже злобствующие прикусили языки.
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Мы так раньше на дискотеках танцевали.