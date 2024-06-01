В канадской тюрьме убили известного серийного маньяка

Впрочем, обход был скорее формальным, т.к. искали незарегистрированное оружие, которого у фермеров, как правило, всегда было в избытке. Особым преступлением это не считалось, но для отчёта сведения требовались. Параллельно полицейские расспрашивали о том, не видели ли фермеры исчезнувших в округе женщин. Пиктон, разумеется, сказал, что ничего не видел.

Однако полицейский заметил на ферме ингалятор от астмы с именем, которое запомнил по утренней разнарядке - это было имя пропавшей женщины. Объяснить, где он взял ингалятор, владелец фермы не смог. При аресте он кричал "Вы ничего не докажете!". После того как Пиктона увезли, территория фермы на долго время превратилась в поле раскопок. Специалисты искали фрагменты тел и другие улики - и находили. их в подстилке, на которой содержались свиньи. Кусками трупов были забиты холодильники, на мясорубке, которая крутила фарш для продажи, также нашли следы человеческих ДНК.