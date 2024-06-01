В канадской тюрьме убили известного серийного маньяка

Роберт Пиктон получил известность после обвинения в убийствах 26 убийств женщин на своей ферме близ Ванкувера. Недавно с ним расправился сокамерник. Отбывавшему пожизненное наказание был 71 год.
Серийный убийца действовал в Канаде период с 1997 по 2001 год. Он заманивал женщин на свою ферму в Ванкувере, где расправлялся с ними, а затем скармливал их тела свиньям, которых выращивал и продавал на рынке.
Среди убитых были и наркозависимые, и проститутки - многих из них никто не искал после пропажи, поэтому об убийствах долго не догадывались. И лишь после многолетнего расследования десятков пропавших женщин полиция нагрянула на ферму к Пиктону.
Впрочем, обход был скорее формальным, т.к. искали незарегистрированное оружие, которого у фермеров, как правило, всегда было в избытке. Особым преступлением это не считалось, но для отчёта сведения требовались. Параллельно полицейские расспрашивали о том, не видели ли фермеры исчезнувших в округе женщин. Пиктон, разумеется, сказал, что ничего не видел.
Однако полицейский заметил на ферме ингалятор от астмы с именем, которое запомнил по утренней разнарядке - это было имя пропавшей женщины. Объяснить, где он взял ингалятор, владелец фермы не смог. При аресте он кричал "Вы ничего не докажете!". После того как Пиктона увезли, территория фермы на долго время превратилась в поле раскопок. Специалисты искали фрагменты тел и другие улики - и находили. их в подстилке, на которой содержались свиньи. Кусками трупов были забиты холодильники, на мясорубке, которая крутила фарш для продажи, также нашли следы человеческих ДНК.
Тогда правоохранителям удалось отыскать на территории фермы фрагменты тел 33 женщин, хотя владелец ранчо в разговоре с подсадным офицером полиции позже хвалился, что в его списке около 49 жертв, и сожалел, что до круглой цифры не хватило лишь одной.
А вот на суде свою вину так и не признал, несмотря на кучу доказательств.
Обвинение Пиктону предъявили по 26 убийствам. Судебный процесс над маньяком состоялся в 2007 году, и его приговорили к пожизненному заключению. Он отбывал наказание в Квебеке, но сидел не в одиночной камере, за что и поплатился. 19 мая на убийцу напал его сокамерник. О подробностях инцидента ничего не известно, но после нападения Пиктон находился в состоянии комы, когда его госпитализировали в больницу. где он и скончался.
51-летний заключённый учреждения Порт-Картье, забивший маньяка, похоже, имеет все шансы задержаться в тюрьме максимально долго. А вот родственники убитых Пиктоном считают, что маньяка настигла карма, и скорее благодарны тому, кто оборвал его жизнь.
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