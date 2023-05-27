Щёлк - и готово: танзаниец получил тройной перелом полового органа во время секса

Врачи удивились: переломы, конечно, случаются, но чтобы в трёх местах...
Трагедией закончились любовные утехи жителя Танзании. Из-за неловкого движения половой орган товарища врезался в промежность партнерши. Мужчина услышал щелчок, а потом ему стало плохо. Пенис опух, а из уретры на протяжении нескольких часов текла сукровица.Потерпев всего ничего (около пяти часов) и поняв, что боль не проходит, а отёк усиливается, горе-любовник обратился к врачу.
Медики сделали УЗИ и МРТ пострадавшего органа и выявили переломы в трёх его местах. Потребовалась сложная операция и восстановительный период, прежде чем горячий 36-летний танзаниец поправился настолько, чтобы снова заняться сексом. Спустя шесть месяцев после перелома он подтвердил, что эректильная функция его пениса полностью восстановилась.
Кстати, переломы в этой части организма - не редкость. И хотя пенис не имеет костей, во время неловких движений и травм происходит разрыв кавернозных тел, которые проходят вдоль полового органа и наполнение которых кровью придаёт ему твердость. Эти разрывы чреваты эректильной дисфункцией и болезненностью во время полового акта даже после лечения, поэтому танзанийцу крайне повезло восстановиться до прежнего состояния. А еще его случай стал известен благодаря публикации в научном медицинском журнале International Journal of Surgery Case Reports (по ссылке, кстати, можно ознакомиться с этами операции и лечения - без купюр и в полной красе). Потому что не каждый день мужики ломают пенис в трех местах.
Источник:
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Это как перелом сиськи.. лишь бы заголовок погромче состряпать