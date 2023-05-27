Щёлк - и готово: танзаниец получил тройной перелом полового органа во время секса

Медики сделали УЗИ и МРТ пострадавшего органа и выявили переломы в трёх его местах. Потребовалась сложная операция и восстановительный период, прежде чем горячий 36-летний танзаниец поправился настолько, чтобы снова заняться сексом. Спустя шесть месяцев после перелома он подтвердил, что эректильная функция его пениса полностью восстановилась.

Кстати, переломы в этой части организма - не редкость. И хотя пенис не имеет костей, во время неловких движений и травм происходит разрыв кавернозных тел, которые проходят вдоль полового органа и наполнение которых кровью придаёт ему твердость. Эти разрывы чреваты эректильной дисфункцией и болезненностью во время полового акта даже после лечения, поэтому танзанийцу крайне повезло восстановиться до прежнего состояния. А еще его случай стал известен благодаря публикации в научном медицинском журнале International Journal of Surgery Case Reports (по ссылке, кстати, можно ознакомиться с этами операции и лечения - без купюр и в полной красе). Потому что не каждый день мужики ломают пенис в трех местах.