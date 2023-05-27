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Щёлк - и готово: танзаниец получил тройной перелом полового органа во время секса

Щёлк - и готово: танзаниец получил тройной перелом полового органа во время секса

Автор:
27 мая 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Танзания   медицина   перелом   редкий случай   счастливчик   тройной перелом   
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Врачи удивились: переломы, конечно, случаются, но чтобы в трёх местах...

Трагедией закончились любовные утехи жителя Танзании. Из-за неловкого движения половой орган товарища врезался в промежность партнерши. Мужчина услышал щелчок, а потом ему стало плохо. Пенис опух, а из уретры на протяжении нескольких часов текла сукровица.Потерпев всего ничего (около пяти часов) и поняв, что боль не проходит, а отёк усиливается, горе-любовник обратился к врачу.


Медики сделали УЗИ и МРТ пострадавшего органа и выявили переломы в трёх его местах. Потребовалась сложная операция и восстановительный период, прежде чем горячий 36-летний танзаниец поправился настолько, чтобы снова заняться сексом. Спустя шесть месяцев после перелома он подтвердил, что эректильная функция его пениса полностью восстановилась.


Кстати, переломы в этой части организма - не редкость. И хотя пенис не имеет костей, во время неловких движений и травм происходит разрыв кавернозных тел, которые проходят вдоль полового органа и наполнение которых кровью придаёт ему твердость. Эти разрывы чреваты эректильной дисфункцией и болезненностью во время полового акта даже после лечения, поэтому танзанийцу крайне повезло восстановиться до прежнего состояния. А еще его случай стал известен благодаря публикации в научном медицинском журнале International Journal of Surgery Case Reports (по ссылке, кстати, можно ознакомиться с этами операции и лечения - без купюр и в полной красе). Потому что не каждый день мужики ломают пенис в трех местах.

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Метки: Танзания   медицина   перелом   редкий случай   счастливчик   тройной перелом   
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3  комментария
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Ну и какой это в жопу перелом, когда разрыв кавернозных тел?
Это как перелом сиськи.. лишь бы заголовок погромче состряпать
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5k
Сергей Борисов 23 минуты назад
Забор , что ли, его партнёрша ? Так рубануться, это ж суметь надо!
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16k
Patmaz 49 минут назад
Как говорится: "с дуру можно и йух сломать..."
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