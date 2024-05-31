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"Неужели посадят?": жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization

"Неужели посадят?": жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization

Автор:
31 мая 2024 09:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Дональд Трамп   Жюри присяжных   Майкл Коэн   СУД   Сторми Дэниэлс   обвинительный приговор   фальсификация документов   
1362
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Формально такой вердикт не мешает участию в президентских выборах, но мера наказания еще не назначена. Её огласят 11 июля - ровно за 4 дня до официального выдвижения Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Если политика всё-таки посадят, он станет первым экс-главой США, докатившимся до тюрьмы. Хотя он уже первый в истории американский президент, признанный виновным в совершении уголовного преступления.

"Виновен!": такой вердикт вынесли присяжные в суде Нью-Йорка по делу Дональда Трампа. Экс-президента США признали виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия компенсации, которую политик якобы выплатил порно-актрисе Сторми Дэниелс.


Инцидент с Дэниэлс, по мнению суда, произошёл перед президентскими выборами 2016 года. Тогда, как считают обвинители, актриса получила $130 тыс. отступных за неразглашение информации о связи с Трампом в 2006 году. Сам платёж за молчание в США не считается тяжким преступлением, однако прокуроры усмотрели в этой выплате фальсификацию деловых документов.


По мнению суда, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил эту сумму госпоже актрисе из собственных средств, а затем получил возмещение через Trump Organization. Республиканец же утверждает, что те самые деньги, выплаченные из корпоративного бюджета, были вознаграждением адвокату за юридические услуги, а не чем-то иным.


Даже если прокуроры были правы, и имел место быть подлог, к Трампу было бы куда меньше претензий, но факт, что выплаты были произведены незадолго до выборов-2016, стал решающим. Обвинители закусили удила, и сообщили, что Трамп своими махинациями мог повлиять на исход президентской кампании. И в этом случае сомнительная выплата превратилась в уголовное дело.


Сам политик отверг все обвинения, заявив о том, что у него не было связи с порноактрисой, да и мошенничеством с целью влияния на исход выборов он не занимался. Однако против него с показаниями в суде выступили и Сторми Дэниелс, и адвокат Майкл Коэн. Их показания стали решающими для суда присяжных - вечером 30 мая жюри признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам.


Экс-президент назвал происходящее «позором» и «сфальсифицированным судебным процессом», после чего покинул здание суда. Он анонсировал пресс-конференцию, которая состоится сегодня, 31 мая.


Интересно, что даже будучи осуждённым, Трамп может принимать участие в выборах на пост президента США - просто нет никаких положений, опровергающих это правило. Может, потому что в истории США никогда ничего подобного не происходило. Однако будущее Трампа всё же пока туманно.


Всех интересует наказание политику, которое будет назначено судом 11 июля. Если Трампа приговорят к тюремному заключению, сотрудники Секретной службы США, похоже, должны будут отправиться вслед за ним, т.к. по американским законам, все бывшие главы государства охраняются, где бы они ни были. Конечно, в этом случае экс-президент не будет содержаться в общей камере, но как всё будет устроено для столь влиятельного человека, пока непонятно.


Каждый из пунктов обвинения против Трампа (а их 34) предусматривает до четырех лет тюремного заключения. Нехитрый подсчёт показывает, что в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет тюрьмы - впрочем, политик может отделаться и крупным штрафом. Также даже при самом суровом решении суда Трамп может подать апелляцию, однако первые слушания могут пройти гораздо позже всеобщего дня голосования 5 ноября.


Послесловие.

Сразу после вынесения приговора страница, на которой шёл сбор средств на предвыборную кампанию Трампа от Республиканской партии, рухнула от наплыва пожертвований. Сообщается, что пожертвования сделали около 82 тысяч человек. Среди них - венчурный капиталист Шон Магуайр, который заявил, что пожертвовал Трампу 300 000 долларов после приговора.




Сам же Трамп назвал себя политзаключённым, и заявил, что не делал ничего дурного.


А журналист Такер Карлсон назвал приговор Трампу концом "самой справедливой системы правосудия в мире".

Источник:

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Метки: Ynews   Дональд Трамп   Жюри присяжных   Майкл Коэн   СУД   Сторми Дэниэлс   обвинительный приговор   фальсификация документов   
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16  комментариев
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3k
Radugananebe 2 часа назад
А вообще, конечно, целенаправленно сливают мужика. Тут против Байдена и его сынка столько компромата, но они не чешутся. А из-за какой-то путаны столько телодвижениц. Заказняк.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Бедный Доню! Его теперь вообще до выборов постараются не допустить всеми возможными и невозможными способами. Иначе, если он выиграет выборы, то Доня отомстит всем своим обидчикам. И в первую очередь спящему Джо. Если тот доживет. Труп ходячий и пердячий.
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14k
hunter Час назад
пусть посидит лет 10 и оттуда <бомбит> Москву
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62k
dima423 Час назад
Однозначно американским патриотам пора поднимать вооруженный мятеж, перетягивать армию на свою сторону! Свергать проклятого деда-марионетку и глубинное государство что им управляет...
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82
Meta Jen 2 часа назад
Говорят что если на госуслугах проголосовать, то можно за парковку не платить. Правда нет? Кто ни будь пробовал? А за кого голосовать то надо?
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2k
MrMopnex 2 часа назад
"Я/МЫ ТРАМП" будет?
А вообще сбор пожертвований одному из богатейших людей мира выглядит смешным. Лучше бы мне раздали)))
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34k
Ashabad 2 часа назад
Лахтинские тут вой подняли, типа "несправедливо", то да сё... А мы - ольгинские - считаем, что приговор вполне справедливый! Ольгинские будут голосовать за Байдена!
Трампа на кичу, Байдена в Белый дом!
Держись, самоходный дед, ольгинские тебя не подведут!
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4k
solovei7 2 часа назад
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4k
iovan2011 2 часа назад
Единственное в чем его можно упрекнуть, так это в отсутствие вкуса. Как с такими деньгами нельзя было найти поумнее покрасивее :-)
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63k
Андрей 2 часа назад
Вообще без палева )
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Трамп, держись!
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14k
gavrosh 3 часа назад
Демократия. Каждая проститутка может управлять президентом. )
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10k
Alex 3 часа назад
Из за какой-то бл**ди в блудняк попал ))
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67
First-and-nine Alex 2 часа назад
Это ты про того мощного старика который здоровается с воздухом и утром ходит в туалет до того как проснётся?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2153 поста (2142 в горячем)

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