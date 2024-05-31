"Неужели посадят?": жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization

Интересно, что даже будучи осуждённым, Трамп может принимать участие в выборах на пост президента США - просто нет никаких положений, опровергающих это правило. Может, потому что в истории США никогда ничего подобного не происходило. Однако будущее Трампа всё же пока туманно.





Всех интересует наказание политику, которое будет назначено судом 11 июля. Если Трампа приговорят к тюремному заключению, сотрудники Секретной службы США, похоже, должны будут отправиться вслед за ним, т.к. по американским законам, все бывшие главы государства охраняются, где бы они ни были. Конечно, в этом случае экс-президент не будет содержаться в общей камере, но как всё будет устроено для столь влиятельного человека, пока непонятно.





Каждый из пунктов обвинения против Трампа (а их 34) предусматривает до четырех лет тюремного заключения. Нехитрый подсчёт показывает, что в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет тюрьмы - впрочем, политик может отделаться и крупным штрафом. Также даже при самом суровом решении суда Трамп может подать апелляцию, однако первые слушания могут пройти гораздо позже всеобщего дня голосования 5 ноября.





Послесловие.

Сразу после вынесения приговора страница, на которой шёл сбор средств на предвыборную кампанию Трампа от Республиканской партии, рухнула от наплыва пожертвований. Сообщается, что пожертвования сделали около 82 тысяч человек. Среди них - венчурный капиталист Шон Магуайр, который заявил, что пожертвовал Трампу 300 000 долларов после приговора.





