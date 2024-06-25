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Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы - основатель WikiLeaks частично признал свою вину

Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы - основатель WikiLeaks частично признал свою вину

Автор:
25 июня 2024 09:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: WikiLeaks   Ynews   Джулиан Ассанж   СУД   лондонская тюрьма   свобода   секретные сведения   
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В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретных сведений.

Джулиан Ассанж стал известным после основания сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов. К примеру, в 2010 году там обнародовали видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета. Видео под названием Collateral Murder («Сопутствующее убийство») пролило свет на гибель двух журналистов издания , которые находились в тот момент среди расстрелянных иракцев.


В том же 2010 году на сайте появились огромные базы данных с другими шокирующими сведениями о действиях американских военных в Афганистане и Ираке. Сообщалось о 144 инцидентах, в которых коалиционные войска нападали на мирных жителей Афганистана, стреляли по своим и т.д. Разумеется, все эти инциденты власти США тщательно скрывали и их обнародование не входило в планы верхушки Америки. Белый дом был в ярости из-за таких утечек информации, и иметь под боком такого журналиста было невыгодно и просто опасно.





В 2012 году началась травля Ассанжа. Его обвинили в изнасиловании, которое якобы было совершено в Швеции, и журналист укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. Долгих 7 лет он находился на территории посольства в качестве беженца, а когда в 2019 году правительство Эквадора лишило его этого статуса и политического убежища, он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме строгого режима "Белмарш".


Наконец, аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Ассанж свободен. Суд в Лондоне постановил отпустить журналиста под залог из тюрьмы, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США, где по совокупности предъявленных обвинений в обнародовании секретной информации мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.


"После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой", — сказано в публикации в соцсети X.


На опубликованном видео показано, как Ассанж поднимается по трапу самолёта, чтобы улететь в Австралию к семье. Ради этого журналист частично признал вину по одному пункту уголовного обвинения в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США,


Однако Wikileaks заявила, что сделка о признании вины еще официально не завершена, и Ассанжу придется явиться в .федеральный суд на Марианских островах (американское содружество в западной части Тихого океана), чтобы там официально признать себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации о национальной обороне. Конечно. Ассанж мог бы прилететь в США, но он не уверен, что там его бы снова не взяли под стражу.



На заседании суда США 26 июня 2024 года по запросу прокуратуры ему назначат, как ожидается, 62 месяца тюрьмы. В соответствии со сделкой австралийскому журналисту зачтут проведённые в лондонской тюрьме пять лет. Кстати, первоначальные обвинения в изнасиловании, которые выдвигала Швеция, были сняты за недоказанностью.

Источник:

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Метки: WikiLeaks   Ynews   Джулиан Ассанж   СУД   лондонская тюрьма   свобода   секретные сведения   
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9  комментариев
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2k
Ивлар Час назад
А, мог бы как Сноуден, приехать в Россию и жить себе спокойно...
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34k
Ashabad Полчаса назад
Это говорит о том, что для Штатов он уже безопасен и неинтересен
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2k
Gadova 37 минут назад
Мы-то знаем, что ты не в чём не виноват
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35k
Slonyash 41 минуту назад
Опасаюсь что то за него. Пиндосам доверия нету!
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4k
просто Дмитрий 56 минут назад
Уберут. Однозначно
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14k
Djeff Час назад
Интересно, как быстро с ним случится несчастный случай? В тюрьме было безопаснее...
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16k
Владимир Час назад
Надо было в РФ ехать. Вон у нас где то Сноуден трется. И ничего.
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11k
Клёст Час назад
Вот так вот всë просто:
загоняли человечка, как борзые зайчишку, в назидание, мол, не суйтесь - размажем.
И ,,в Багдаде всë спокойно,,.
Гегемония она такая.
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60k
zloykoyot Час назад
Дома конечно же лучше, тут и спора нет. Но что мешает пиндосам арестовать его на подконтрольной им территории? Они свои обещания отменяют на раз и по менее важным поводам.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2254 поста (2243 в горячем)

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