Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы - основатель WikiLeaks частично признал свою вину

Джулиан Ассанж стал известным после основания сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов. К примеру, в 2010 году там обнародовали видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета. Видео под названием Collateral Murder («Сопутствующее убийство») пролило свет на гибель двух журналистов издания , которые находились в тот момент среди расстрелянных иракцев.

В том же 2010 году на сайте появились огромные базы данных с другими шокирующими сведениями о действиях американских военных в Афганистане и Ираке. Сообщалось о 144 инцидентах, в которых коалиционные войска нападали на мирных жителей Афганистана, стреляли по своим и т.д. Разумеется, все эти инциденты власти США тщательно скрывали и их обнародование не входило в планы верхушки Америки. Белый дом был в ярости из-за таких утечек информации, и иметь под боком такого журналиста было невыгодно и просто опасно.