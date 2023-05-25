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Как офицер русской императорской армии зарубил японского самурая и стал героем

Как офицер русской императорской армии зарубил японского самурая и стал героем

Автор:
25 мая 2023 01:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Саичич   бой   офицер   поединок   российская империя   русско-японская война   самурай   черногория   
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Сослуживцы даже прозвали его “Муромцем”. Самое интересное, что он был родом из Черногории.

В истории был забавный эпизод: война между Черногорией и Японией. Тогда, в далёком 1904 году, крошечное балканское государство поддержало Российскую империю и… ничего. Армия Черногории ни разу не повстречалась с японцами, обе стороны даже не сделали ни одного выстрела, а потом про то объявление войны просто забыли. Вспомнили только в 2006 году и официально заключили мирный договор.

Так что войны не получилось, зато  армию Российской империи поддержало множество добровольцев из Черногории. Одним из них был Александр Саичич.

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Он родился в 1873 году, окончил гимназию и отправился изучать военное дело в белградскую пехотную унтер-офицерскую школу. Парень был из уважаемой семьи, поэтому ему покровительствовал местный князь, а позже и король Черногории Никола I. После учёбы, Александр служил адъютантом на родине, а потом - в Стамбуле, поручиком в гвардии султана.

А когда грянула русско-японская война, Саичич записался добровольцем в отряд полковника Йована Поповича-Липовца. И отправился на фронт.

С японцами он повстречался недалеко от города Сыпингай (сейчас это Сыпин, в китайской провинции Гирин). Готовилась битва за стратегические высоты и армии выстроились друг напротив друга. Все напряжённо ждали команды к бою, как вдруг появился парламентёр японцев и предложил, чтобы сначала сразились два лучших бойца.

Уже тогда это было какой-то замшелой древностью, никто в здравом уме не стал бы тащиться в такую даль, чтобы посмотреть на поединок. И уж точно никто не собирался уходить ни с чем в случае проигрыша своего воина. Но японцы решили поиграть в самураев. С их стороны выехал воин на коне, в доспехах, обтянутых чёрным мехом. С нашей стороны в бой отправился Саичич, тоже конный. Тогда ему было 32 года.

После обмена ударами, у Александра хлынула кровь из рассечёного лба. Японцы завопили от радости, предвкушая победу своего бойца. Однако Саичич снова кинулся в атаку, резко развернул скакуна перед противником и нанёс воину точный удар. Тот свалился замертво, нога запуталась в стремени и конь потащил его к приунывшим японцам. Надо отдать им должное - те потом вновь прислали парламентёра и тот сказал, что Александр показал себя ярким воином и настоящим бойцом. Хотя опять же - это ничего не меняло в грядущем сражении, этакий вариант театральный постановки.

Но после того поединка Саичич стал настоящим героем: однополчане прозвали его “Муромцем”, он стал капитаном кавалерийского эскадрона и получил за ту войну три ранения. Сражался отважно, рубил врагов налево и направо и пулям не кланялся. На родину он вернулся кавалером орденов Святой Анны, Святого Владимира и Святого Станислава. А император Николай II приказал выделить отважному капитану 300 рублей ежегодно: за подвиги и прославление русской храбрости и духа.

Дома бравый вояка женился и завёл двоих детей. Работал переводчиком с русского языка, а на досуге сочинял стихи. Жил не в обычном доме, а в королевском дворце, по личному приглашению короля Николы I. Его окружал почёт и уважение. К сожалению, спокойная жизнь продлилась недолго. В 1911 году, когда Саичичу было лишь 37 лет, во дворце начался пожар. Родных в тот вечер с ним не было, поэтому пострадал только Александр. Путь на лестницу отрезала стена огня, Саичич пытался прорваться, но не смог. Тогда капитан выпрыгнул из окна четвёртого этажа и получил тяжелейшие травмы. Спустя два дня он умер.

Хоронили его как настоящего героя - с государственными почестями.

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Метки: Александр Саичич   бой   офицер   поединок   российская империя   русско-японская война   самурай   черногория   
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1  комментарий
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Sasa 20 минут назад
Очень интересно и познавательно! Не знал, что были ТАКИЕ Герои!
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