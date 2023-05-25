Как офицер русской императорской армии зарубил японского самурая и стал героем

С японцами он повстречался недалеко от города Сыпингай (сейчас это Сыпин, в китайской провинции Гирин). Готовилась битва за стратегические высоты и армии выстроились друг напротив друга. Все напряжённо ждали команды к бою, как вдруг появился парламентёр японцев и предложил, чтобы сначала сразились два лучших бойца.

Уже тогда это было какой-то замшелой древностью, никто в здравом уме не стал бы тащиться в такую даль, чтобы посмотреть на поединок. И уж точно никто не собирался уходить ни с чем в случае проигрыша своего воина. Но японцы решили поиграть в самураев. С их стороны выехал воин на коне, в доспехах, обтянутых чёрным мехом. С нашей стороны в бой отправился Саичич, тоже конный. Тогда ему было 32 года.

После обмена ударами, у Александра хлынула кровь из рассечёного лба. Японцы завопили от радости, предвкушая победу своего бойца. Однако Саичич снова кинулся в атаку, резко развернул скакуна перед противником и нанёс воину точный удар. Тот свалился замертво, нога запуталась в стремени и конь потащил его к приунывшим японцам. Надо отдать им должное - те потом вновь прислали парламентёра и тот сказал, что Александр показал себя ярким воином и настоящим бойцом. Хотя опять же - это ничего не меняло в грядущем сражении, этакий вариант театральный постановки.