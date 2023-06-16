Луч славы и путь души перспективного боксёра

Лютера Маккарти справедливо прозвали Большой белой надеждой. Поскольку в начале прошлого века монополистами в боксе были чернокожие бойцы, а этот парень в возрасте всего 18 лет ухитрился дебютировать, начав карьеру с нокаута противника.

Боец был не только сильным, мощным и обладал смертоносным левым хуком, но и отлично вёл бой на дальней дистанции, демонстрируя завидное хладнокровие. Что в карьере боксёра играет важную роль.

После дебюта и победы над Уоттом Адамсом в 1911 году до конца этого года Лютеру необходимо было принять участие ещё в семи боях. Все из них, за исключением поединка с признанной звездой того времени – чемпионом Джо Гримом он выиграл нокаутом.