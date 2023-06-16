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Луч славы и путь души перспективного боксёра

Луч славы и путь души перспективного боксёра

Автор:
16 июня 2023 12:02
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Лютер Маккарти   бой   бокс   душа   луч   мистика   поединок   свет   случай   явление   
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Тема ухода души умершего в луче света или по нему обыграна в кино так много раз, что превратилась в поднадоевший штамп. Хотя, с другой стороны, как ещё правильно и логично показать переход эфирного тела в лучший мир?

Но в истории есть один любопытный случай появления такого луча в момент смерти человека, свидетелями которого стало множество зрителей. И момент к тому же удалось зафиксировать на фото задолго до наступления эпохи монтажа и фотошопа.

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Лютера Маккарти справедливо прозвали Большой белой надеждой. Поскольку в начале прошлого века монополистами в боксе были чернокожие бойцы, а этот парень в возрасте всего 18 лет ухитрился дебютировать, начав карьеру с нокаута противника.

Боец был не только сильным, мощным и обладал смертоносным левым хуком, но и отлично вёл бой на дальней дистанции, демонстрируя завидное хладнокровие. Что в карьере боксёра играет важную роль.

После дебюта и победы над Уоттом Адамсом в 1911 году до конца этого года Лютеру необходимо было принять участие ещё в семи боях. Все из них, за исключением поединка с признанной звездой того времени – чемпионом Джо Гримом он выиграл нокаутом.

За два следующих года звезда молодого боксёра зажглась так ярко, что его стали считать единственным достойным кандидатом для боя с Джеком Джонсоном – чемпионом в супертяжёлом весе.

Организаторы уже начали обсуждать проведение этого боя. И он состоялся бы, если бы не случайность. 24 мая 1913 года Маккарти прибыл в Канаду, где должен был пройти поединок с Артуром Пельки.

Посмотреть на схватку на арене «Томми Бернс» собрались порядка 6 тыс. зрителей. Но всё закончилось уже через пару минут. После лёгкого удара в область сердца Лютер упал и больше не поднялся. Рефери начал обычный отчёт, но понял, что что-то не так и вызвал медиков.

Артур застыл в недоумении, не понимая, почему противник так быстро упал. А потом замерли и все, кто был на трибунах. После начала отчёта в одно из окон ударил сильный и яркий луч, осветив только лежащего Маккарти. Когда рефери досчитал до 10, он исчез так же внезапно, как и появился.

В зале присутствовали фотографы и успели запечатлеть этот момент. Фото хоть и не выдающегося качества, подлинное. Врачи 8 минут проводили реанимационные мероприятия, после чего спортсмен был признан мёртвым.

После вскрытия коронер вынес свой вердикт: причиной смерти стало смещение шейного позвонка. Лютер увлекался конным спортом и повредил шею после падения с лошади. А удар на ринге заставил позвонок сместиться ещё больше, что и привело к летальному исходу.

Общественность гудела как разворошённый улей. Эксперты уверяли, что проникновение луча было чистой случайностью. Зрители настаивали, что луч был не обычным, а имел божественную природу. Ведь как ещё объяснить попадание в зону его действия единственного человека? Да ещё и в момент смерти, то есть отделения души от тела.

Какой природы был луч и свет – физической или мистической? Точного ответа на этот вопрос так и не нашли. А арена, где проходил бой, и где оборвалась жизнь перспективного боксёра, на следующий день выгорела дотла. Что послужило причиной – божественный луч, месть души, слишком рано покинувшей тело, или попытка фанатов почтить память кумира с помощью поджога и очищающего пламени – тоже осталось загадкой.

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Метки: Лютер Маккарти   бой   бокс   душа   луч   мистика   поединок   свет   случай   явление   
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1  комментарий
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Олеся К Час назад
Я всегда вспоминаю когда хоронила мать и отца..с разницей в год.. при отпевании в церкви в достаточно облачный хмурый день... что у матери в часовне появился луч солнца сверху в окно, что у отца при отпевании луч солнца появился...может это просто совпадение. но мне так запомнилось почему то..
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