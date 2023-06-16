Луч славы и путь души перспективного боксёра

Тема ухода души умершего в луче света или по нему обыграна в кино так много раз, что превратилась в поднадоевший штамп. Хотя, с другой стороны, как ещё правильно и логично показать переход эфирного тела в лучший мир?
Но в истории есть один любопытный случай появления такого луча в момент смерти человека, свидетелями которого стало множество зрителей. И момент к тому же удалось зафиксировать на фото задолго до наступления эпохи монтажа и фотошопа.
Лютера Маккарти справедливо прозвали Большой белой надеждой. Поскольку в начале прошлого века монополистами в боксе были чернокожие бойцы, а этот парень в возрасте всего 18 лет ухитрился дебютировать, начав карьеру с нокаута противника.
Боец был не только сильным, мощным и обладал смертоносным левым хуком, но и отлично вёл бой на дальней дистанции, демонстрируя завидное хладнокровие. Что в карьере боксёра играет важную роль.
После дебюта и победы над Уоттом Адамсом в 1911 году до конца этого года Лютеру необходимо было принять участие ещё в семи боях. Все из них, за исключением поединка с признанной звездой того времени – чемпионом Джо Гримом он выиграл нокаутом.
За два следующих года звезда молодого боксёра зажглась так ярко, что его стали считать единственным достойным кандидатом для боя с Джеком Джонсоном – чемпионом в супертяжёлом весе.
Организаторы уже начали обсуждать проведение этого боя. И он состоялся бы, если бы не случайность. 24 мая 1913 года Маккарти прибыл в Канаду, где должен был пройти поединок с Артуром Пельки.
Посмотреть на схватку на арене «Томми Бернс» собрались порядка 6 тыс. зрителей. Но всё закончилось уже через пару минут. После лёгкого удара в область сердца Лютер упал и больше не поднялся. Рефери начал обычный отчёт, но понял, что что-то не так и вызвал медиков.
Артур застыл в недоумении, не понимая, почему противник так быстро упал. А потом замерли и все, кто был на трибунах. После начала отчёта в одно из окон ударил сильный и яркий луч, осветив только лежащего Маккарти. Когда рефери досчитал до 10, он исчез так же внезапно, как и появился.
В зале присутствовали фотографы и успели запечатлеть этот момент. Фото хоть и не выдающегося качества, подлинное. Врачи 8 минут проводили реанимационные мероприятия, после чего спортсмен был признан мёртвым.
После вскрытия коронер вынес свой вердикт: причиной смерти стало смещение шейного позвонка. Лютер увлекался конным спортом и повредил шею после падения с лошади. А удар на ринге заставил позвонок сместиться ещё больше, что и привело к летальному исходу.
Общественность гудела как разворошённый улей. Эксперты уверяли, что проникновение луча было чистой случайностью. Зрители настаивали, что луч был не обычным, а имел божественную природу. Ведь как ещё объяснить попадание в зону его действия единственного человека? Да ещё и в момент смерти, то есть отделения души от тела.
Какой природы был луч и свет – физической или мистической? Точного ответа на этот вопрос так и не нашли. А арена, где проходил бой, и где оборвалась жизнь перспективного боксёра, на следующий день выгорела дотла. Что послужило причиной – божественный луч, месть души, слишком рано покинувшей тело, или попытка фанатов почтить память кумира с помощью поджога и очищающего пламени – тоже осталось загадкой.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет