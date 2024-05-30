Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын

Житель Воронежа пришел на детскую площадку после того, как его сына обидели. Он поставил находившихся там подростков на колени и заставил сына нанести им несколько ударов.
13-летние ребята играли в мяч на баскетбольной площадке, когда туда пришли два мальчика помладше. Совместной игры не получилось: в одного мальчика якобы угодили мячом, и он упал. Обидевшийся пацан пошёл за отцом.
Взрослый обматерил подростков, заставил парней встать на колени, а его сын отвесил им пощёчины — по три штуки. За всем этим внимательно наблюдала женщина.
Родители избитых мальчиков написали заявление в полицию, «судью» из Воронежа ищут.
Позже в сети появилось еще один ролик, снятый незадолго до инцидента. На нём видно, как один из побитых подростков подходит к мальчику и делает движение, похожее на подножку.
Источник:
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Я, конечно, в детстве был не лучше. Тоже матерился (как и вся компания), но мы делали это так, чтобы взрослые не слышали... За такое и сосед мог уши накрутить, а если на него пожаловаться родителям, то родителя бы еще сильнее накрутили уши уже дома, а соседу сказали спасибо.
- Ты зачем над молодыми издеваешься?
- Меня деды гнобили, теперь я имею право.
- Тебя гоняли потому, что ты прогнулся. А сейчас ты издеваешься потому, что чмошником так и остался.
В истории на спортплощадке ситуация аналогичная. Мужичок - чмо, других методов не понимает. Чему он научил сына? Найди себе сильного и прогнись под него!
Да, драку на тормозах спускать было нельзя. Надо выходить во двор и вести серьезный мужской разговор. Беседа типа: "Давай разберемся, что произошло в реале? Или, вам больше заняться нечем?" никогда не повредит. Общение с мальчишками на равных действует гораздо сильнее тумаков.
А у этого инфантила-взрослого своей фантазии не было?
С него же потом спросят. Ну здоровый он, в сравнении с 13-леткой, и что? Подойдет к нему еще здоровее, поставит на колени.
он не подумал, как минимум, что у этих пацанов тоже могут быть отцы, и если они к нему придут?
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