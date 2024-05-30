Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын

13-летние ребята играли в мяч на баскетбольной площадке, когда туда пришли два мальчика помладше. Совместной игры не получилось: в одного мальчика якобы угодили мячом, и он упал. Обидевшийся пацан пошёл за отцом.

Взрослый обматерил подростков, заставил парней встать на колени, а его сын отвесил им пощёчины — по три штуки. За всем этим внимательно наблюдала женщина.

Родители избитых мальчиков написали заявление в полицию, «судью» из Воронежа ищут.