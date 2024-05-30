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Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын

Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын

Автор:
30 мая 2024 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Воронеж   избил   инцидент   отец   сын   
2378
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Житель Воронежа пришел на детскую площадку после того, как его сына обидели. Он поставил находившихся там подростков на колени и заставил сына нанести им несколько ударов.

13-летние ребята играли в мяч на баскетбольной площадке, когда туда пришли два мальчика помладше. Совместной игры не получилось: в одного мальчика якобы угодили мячом, и он упал. Обидевшийся пацан пошёл за отцом.

Взрослый обматерил подростков, заставил парней встать на колени, а его сын отвесил им пощёчины — по три штуки. За всем этим внимательно наблюдала женщина.

Родители избитых мальчиков написали заявление в полицию, «судью» из Воронежа ищут.


Позже в сети появилось еще один ролик, снятый незадолго до инцидента. На нём видно, как один из побитых подростков подходит к мальчику и делает движение, похожее на подножку.

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Метки: Видео   Воронеж   избил   инцидент   отец   сын   
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31  комментарий
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62k
dima423 2 часа назад
Я бы в детстве никогда не встал так на колени, были моменты что пытались поставить местные старшаки из шпаны, но я предпочитал пи*ды получить...лучше бы мужику по яйцам уепал и пох что дальше. А вот родители этих подростков теперь просто обязаны этого папашу поставить на колени и обоссать ему лицо
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7k
alex Минуту назад
Это наверное какой-то полупокер обиженный или тридварас конченный на зоне был. В любом случае сыну его не позавидуешь да и жене надо с таким придурком разводиться и начинать с сыном новую жизнь в другом городе без этого 3.14дораса
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3k
Дмитрий 6 минут назад
Ох ё-моё... Тема для меня актуальная. Растет дочь и я почти каждый день гуляю с ней на детских площадках. Дети, конечно, разные бывают. Мат и ругань у них, как я погляжу, в порядке обычного. На замечания еще и огрызаются так, что приходиться с ними завязывать диалог. Сейчас тенденция такая, что для многих "яжемать и яжебать" их ребенок неприкасаемое существо и если он на кого-то жалуется то они идут мудохать обидчика дитятки будь то другой ребенок или какой-то взрослый (тут уже по мере уверенности в своих силах). Думаю, что как взрослому трогать чужих детей вообще не стоит, можно поругать, разговаривать надо с их родителями. Если хочется втащить, то можно втащить бате какого-то особо вредного ушлепка.
Я, конечно, в детстве был не лучше. Тоже матерился (как и вся компания), но мы делали это так, чтобы взрослые не слышали... За такое и сосед мог уши накрутить, а если на него пожаловаться родителям, то родителя бы еще сильнее накрутили уши уже дома, а соседу сказали спасибо.
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1k
Леший 10 минут назад
не завидую теперь его пацану.....вход на площадку заказан
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103
Дмитрий 10 минут назад
мне кажется, что там вообще ничего не было между детьми. По мне так взрослый парень хотел мяч у них выбить из под ног, от чего малой и упал. Кстати, он потом его и выбил к выходу, чтоб малыши не мешались под ногами. И судя по тому как, как малыш в припрыжку выходил с площадки, там ничего не было. Жду когда отцы старших пацанов поставят "судью" на колени...)))
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3k
Semёn 13 минут назад
Фу фу фу... эта колено ходячее так и будет дальше бегать и приставать к детям?) надеюсь для его пацана после этого, подножка будет вспоминаться лаской, маленький сыканеныш...
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8k
Vladimir 18 минут назад
Вспомнилось далекое армейское прошлое. В курилке идет "разбор неуставных отношений"
- Ты зачем над молодыми издеваешься?
- Меня деды гнобили, теперь я имею право.
- Тебя гоняли потому, что ты прогнулся. А сейчас ты издеваешься потому, что чмошником так и остался.
В истории на спортплощадке ситуация аналогичная. Мужичок - чмо, других методов не понимает. Чему он научил сына? Найди себе сильного и прогнись под него!
Да, драку на тормозах спускать было нельзя. Надо выходить во двор и вести серьезный мужской разговор. Беседа типа: "Давай разберемся, что произошло в реале? Или, вам больше заняться нечем?" никогда не повредит. Общение с мальчишками на равных действует гораздо сильнее тумаков.
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7k
мемфрид Полчаса назад
Старшие ребята должны младших защищать, а не обижать. Батя, конечно, переборщил. Но подлая подножка мелкому- за такое сам бы дал по щщам
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Теперь на папашу-быдлона заведут уголовное дело и сына пару лет с отцом не увидится
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3k
Кирилл Полчаса назад
Папаша не далекий, поднасрал сынишке.
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365
Абвгд Еёжзиклмн 38 минут назад
О, Боже, сколь же еще уродов существуют на свете! С такими бесполезно вести беседы, стыдить. Подошел, без слов правой пяткой в левый глаз, и спать. Желательно там, где нет камер и свидетелей.
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41k
АнтонПолднев 47 минут назад
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2k
OporosSkota 49 минут назад
Дядя, по моему, дурачок!
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3k
Daimos 51 минуту назад
Подождем видео, где этот неадекватный папаша стоит на коленях и извиняется.
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12k
Дмитрий 54 минуты назад
Всё! Я победил! Я герой.....Правда я 3.14..с и сын у меня вырастит таким же 3.14....ом!
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4k
Aleks Час назад
На игровой площадке где играют с мячом, мячом попали по бедному ребенку, ужоснах. Теперь что , мелким в мяч не играть, потому что какому то утырку это не нравится? Самого поставить на колени и пусть все кто там был его воспитывают.
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13k
Марсианин Час назад
В фильме "Вор" с Меньшовым была похожая сценка. Только там учил пасынка (ну как пасынка, сынишку его женщины временной) матерый ворюга, уголовник.
А у этого инфантила-взрослого своей фантазии не было?
С него же потом спросят. Ну здоровый он, в сравнении с 13-леткой, и что? Подойдет к нему еще здоровее, поставит на колени.
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1k
Александр Час назад
Ну лысый или потом самка его будут сопли жевать в ментовке, что вот не за что кто-то опи..юлил нас добропорядочных и законопослушных.
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3k
Игорь Час назад
что у людей в голове?
он не подумал, как минимум, что у этих пацанов тоже могут быть отцы, и если они к нему придут?
учебное пособие - как поднять на ровном месте
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394k
Алексей Час назад
семейка утырков.и сынка таким же растят
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31k
Serg2001 Час назад
У большого гандона подрастает маленький... но перспективный! С таким то воспитанием.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3679 постов (3645 в горячем)

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