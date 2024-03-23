Instagram*, Telegram, VK и Tele2 напомнили пользователям, что интернет не вечен

Многомиллионная аудитория пользователей вчера массово жаловалась на сбои в работе мессенджеров, а часть владельцев Нельзяграмма и вовсе осталась без аккаунтов.
Проблемы наблюдались в работе МТС, Мегафона и Билайна. Особенно часто на это жаловались жители Московской области.
Но больше всех досталось пользователям запрещенной в России соцсети. Причем на проблемы в работе жаловались по всему миру. Миллионы пользователей оказались выкинуты из своих аккаунтов и больше в них войти не могут. В X/Twitter на фоне этого завирусился хештег instagramdown.
*принадлежит Meta*, признан экстремистским и запрещен в России.
Сейчас Telegram, VK и сотовая связь уже пришли в себя, инста тоже потихоньку восстанавливается, но представьте, пот перегрызут хуситы кабель окончательно, какой вой поднимется на болотах?
Источник:
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