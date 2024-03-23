Instagram*, Telegram, VK и Tele2 напомнили пользователям, что интернет не вечен

Но больше всех досталось пользователям запрещенной в России соцсети. Причем на проблемы в работе жаловались по всему миру. Миллионы пользователей оказались выкинуты из своих аккаунтов и больше в них войти не могут. В X/Twitter на фоне этого завирусился хештег instagramdown.