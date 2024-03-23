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Instagram*, Telegram, VK и Tele2 напомнили пользователям, что интернет не вечен

Instagram*, Telegram, VK и Tele2 напомнили пользователям, что интернет не вечен

Автор:
23 марта 2024 05:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   Telegram   вк   интернет   массовый сбой   сотовая связь   соцсети   
2561
5

Многомиллионная аудитория пользователей вчера массово жаловалась на сбои в работе мессенджеров, а часть владельцев Нельзяграмма и вовсе осталась без аккаунтов.

Проблемы наблюдались в работе МТС, Мегафона и Билайна. Особенно часто на это жаловались жители Московской области.


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Не давал нормально работать удаленщикам и Telegram с VK. Видео не загружалось, сообщения висели.

Но больше всех досталось пользователям запрещенной в России соцсети. Причем на проблемы в работе жаловались по всему миру. Миллионы пользователей оказались выкинуты из своих аккаунтов и больше в них войти не могут. В X/Twitter на фоне этого завирусился хештег instagramdown.


*принадлежит Meta*, признан экстремистским и запрещен в России.

Сейчас Telegram, VK и сотовая связь уже пришли в себя, инста тоже потихоньку восстанавливается, но представьте, пот перегрызут хуситы кабель окончательно, какой вой поднимется на болотах?

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Instagram   Telegram   вк   интернет   массовый сбой   сотовая связь   соцсети   
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5  комментариев
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2k
vargas 2 часа назад
Какой кабель? Просто фильтр мнений на воне терракта в России. Готовились, суки.
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1k
Икра ежа 10 минут назад
Какой пот перегрызут?
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50k
Максим Т. 54 минуты назад
Какая трагедия!
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−37
Игорь Час назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe.

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвитe контaкты, то я готов вeрнуть с пeрвой зaрплaты (пeрeвeду нa кaрту или номeр тeлeфонa). В этом случae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вeрну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8-952-133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
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