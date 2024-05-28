Загадка посмертного пятна, оставшегося после странной смерти Маргарет Шиллинг

Смерть – это неотъемлемая составляющая мира. Все люди смертны, но лишь единицы умудряются оставлять после своего ухода из жизни такие головоломки, над разгадыванием которых ломают головы всё новые и новые поколения.
На бетонном полу заброшенной психиатрической больницы под названием The Ridges («Горные хребты») есть пятно в форме человеческого тела. Оно находится на том самом месте, где умерла пациентка – женщина по имени Маргарет Шиллинг. Бедняжка, о которой все забыли, пролежала так нескольких недель. Пятно появилось в 1979 году и спровоцировало лавину предположений и догадок, а также невероятное любопытство общественности. Лишь относительно недавно криминалисты исследовали пятно, и выяснилось, что оно появилось в результате разложения человека.
Изначально The Ridges был известен как Афинский центр психического здоровья. Расположенный в Афинах, штат Огайо, он впервые открылся в 1874 году. Большие приюты, подобные этому, были распространены в Штатах в тот период, поскольку лечение в основном заключалось в изоляции психически больных от общества – других способов справляться с душевными недугами медицина пока не знала. Поэтому для размещения всех пациентов требовалось строить огромные здания. В «Риджес» с комфортом могли разместиться около 550 пациентов.
Однако с годами в приют стали помещать всё больше людей. К 1950-м годам больница была изрядно переполнена. В приюте находилось около 2 000 пациентов. Но даже при наличии всех этих пациентов несколько крыльев и даже целых этажей оставались нетронутыми и не ремонтировались годами.
В одной из этих комнат на верхнем этаже сохранилась память о Маргарет Шиллинг. Она была пациенткой, обнаруженной мёртвой в этой комнате в 1979 году. На полу осталось большое пятно в форме человеческого тела, там, где она скончалась и была найдена. Вокруг этой истории ходит множество различных мифов: некоторые считают, что женщина была глухонемой, которая оказалась запертой наверху после того, как спряталась от персонала. Предположительно, она не смогла позвать на помощь и медленно умерла в запертой комнате в полном одиночестве.
Однако в действительности она была относительно обычной женщиной с некоторыми психическими отклонениями. Она была замужем, родила троих детей. Странности начались, когда умерла её мать Анна. Видимо, смерть близкого человека стала триггером, и безутешная дочь стала постоянно видеть усопшую и даже разговаривать с ней. Уставший от выходок супруги муж отвёз благоверную в приют, когда ей было 53 года.
Маргарет умудрилась заблудиться, запереться в пустой палате и не смогла выбраться. Она пропала 2 декабря 1978 года и была найдена только 12 января 1979 года. Возможно, пациентка умерла от сердечной недостаточности, вызванной воздействием сильного холода в неотапливаемой части здания. Интересно, что несчастную нашли совершенно голой. Должно быть, Маргарет сняла с себя одежду, аккуратно сложила её и оставила на бетонном полу рядом с собой.
Когда её труп убрали, то обнаружили, что на бетоне осталось несмываемое пятно. Предполагается, что пятно было вызвано разложением тела, а также солнечным светом, попадавшим на него в процессе. Казалось бы, любые биологические жидкости можно убрать с помощью качественной химии и небольших усилий.
Но это пятно продемонстрировало завидное упорство. Несмотря на многочисленные попытки очистить и удалить его, оно так и осталось на своём месте в память о пациентке, встретившей в палате страшную кончину.
Естественно, любители мистики не преминули воспользоваться шансом и сочинили историю о том, что отпечаток есть отпечаток не тела, а души бедняжки, которая так и осталась бродить неприкаянной по извилистым коридорам и пустым палатам. Если повезёт, то её даже услышать или увидеть в форме размытой фигуры с бессмысленным взглядом, которая медленно тает в воздухе и растворяется, словно утренний туман.
После ликвидации скорбной обители комплекс был передан Университету штата Огайо. И после хорошего ремонта в начале этого века последний приют душевнобольных стал храмом науки. В той самой палате тоже всё отремонтировали, а силуэт закрыли плиткой.
И оборудовали не аудиторию, а, от греха подальше, архив. Но особенно впечатлительные натуры клянутся, что совершенно точно встречали там призрак женщины со сложенными руками, словно возносящий молитву кому-то невидимому.
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