FISHKINET
Сообщество Тайны и загадки 487 постов • 264 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Загадка посмертного пятна, оставшегося после странной смерти Маргарет Шиллинг

Загадка посмертного пятна, оставшегося после странной смерти Маргарет Шиллинг

Автор:
28 мая 2024 13:37
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Афинский центр психического здоровья   Загадка   Маргарет Шиллинг   история   отпечаток   палата   психиатрическая лечебница   пятно   тайна   тело   
1845
8

Смерть – это неотъемлемая составляющая мира. Все люди смертны, но лишь единицы умудряются оставлять после своего ухода из жизни такие головоломки, над разгадыванием которых ломают головы всё новые и новые поколения.

На бетонном полу заброшенной психиатрической больницы под названием The Ridges («Горные хребты») есть пятно в форме человеческого тела. Оно находится на том самом месте, где умерла пациентка – женщина по имени Маргарет Шиллинг. Бедняжка, о которой все забыли, пролежала так нескольких недель. Пятно появилось в 1979 году и спровоцировало лавину предположений и догадок, а также невероятное любопытство общественности. Лишь относительно недавно криминалисты исследовали пятно, и выяснилось, что оно появилось в результате разложения человека.

×

Изначально The Ridges был известен как Афинский центр психического здоровья. Расположенный в Афинах, штат Огайо, он впервые открылся в 1874 году. Большие приюты, подобные этому, были распространены в Штатах в тот период, поскольку лечение в основном заключалось в изоляции психически больных от общества – других способов справляться с душевными недугами медицина пока не знала. Поэтому для размещения всех пациентов требовалось строить огромные здания. В «Риджес» с комфортом могли разместиться около 550 пациентов.

Однако с годами в приют стали помещать всё больше людей. К 1950-м годам больница была изрядно переполнена. В приюте находилось около 2 000 пациентов. Но даже при наличии всех этих пациентов несколько крыльев и даже целых этажей оставались нетронутыми и не ремонтировались годами.

В одной из этих комнат на верхнем этаже сохранилась память о Маргарет Шиллинг. Она была пациенткой, обнаруженной мёртвой в этой комнате в 1979 году. На полу осталось большое пятно в форме человеческого тела, там, где она скончалась и была найдена. Вокруг этой истории ходит множество различных мифов: некоторые считают, что женщина была глухонемой, которая оказалась запертой наверху после того, как спряталась от персонала. Предположительно, она не смогла позвать на помощь и медленно умерла в запертой комнате в полном одиночестве.

Однако в действительности она была относительно обычной женщиной с некоторыми психическими отклонениями. Она была замужем, родила троих детей. Странности начались, когда умерла её мать Анна. Видимо, смерть близкого человека стала триггером, и безутешная дочь стала постоянно видеть усопшую и даже разговаривать с ней. Уставший от выходок супруги муж отвёз благоверную в приют, когда ей было 53 года.

Маргарет умудрилась заблудиться, запереться в пустой палате и не смогла выбраться. Она пропала 2 декабря 1978 года и была найдена только 12 января 1979 года. Возможно, пациентка умерла от сердечной недостаточности, вызванной воздействием сильного холода в неотапливаемой части здания. Интересно, что несчастную нашли совершенно голой. Должно быть, Маргарет сняла с себя одежду, аккуратно сложила её и оставила на бетонном полу рядом с собой.

Когда её труп убрали, то обнаружили, что на бетоне осталось несмываемое пятно. Предполагается, что пятно было вызвано разложением тела, а также солнечным светом, попадавшим на него в процессе. Казалось бы, любые биологические жидкости можно убрать с помощью качественной химии и небольших усилий.

Но это пятно продемонстрировало завидное упорство. Несмотря на многочисленные попытки очистить и удалить его, оно так и осталось на своём месте в память о пациентке, встретившей в палате страшную кончину.

Естественно, любители мистики не преминули воспользоваться шансом и сочинили историю о том, что отпечаток есть отпечаток не тела, а души бедняжки, которая так и осталась бродить неприкаянной по извилистым коридорам и пустым палатам. Если повезёт, то её даже услышать или увидеть в форме размытой фигуры с бессмысленным взглядом, которая медленно тает в воздухе и растворяется, словно утренний туман.

После ликвидации скорбной обители комплекс был передан Университету штата Огайо. И после хорошего ремонта в начале этого века последний приют душевнобольных стал храмом науки. В той самой палате тоже всё отремонтировали, а силуэт закрыли плиткой.

И оборудовали не аудиторию, а, от греха подальше, архив. Но особенно впечатлительные натуры клянутся, что совершенно точно встречали там призрак женщины со сложенными руками, словно возносящий молитву кому-то невидимому.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Афинский центр психического здоровья   Загадка   Маргарет Шиллинг   история   отпечаток   палата   психиатрическая лечебница   пятно   тайна   тело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
204
Igor (Игорь) 2 часа назад
Вы можете себе представить, чтобы в 1978 году в советской психушке просто так пропал человек? Пожалуй это все что надо знать о "медицине" и "здравоохранении" в США
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Bublic 77 2 минуты назад
Лет 20 назад, у нас соседка, бабка одинокая, в квартире по тихому скончалась. Неделе через две чухнулись, открыли, а она в кухне на полу лежит. Так вот линолеум тоже так разьело не хило, как от кислоты. Видимо бетон тоже поддаётся, так что никакой мистики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
grigorenko vladislav 5 минут назад
Невероятно! Сенсация! Всего полсотни лет потребовалось непревзойденным американским криминалистам для исследования пятна, чтобы мгновенно понять, что оно появилось в результате разложения человека!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 17 минут назад
Интересно, что пролежала она там, если посчитать , 40 дней...
Интересный факт, если смотреть на цифры с религиозной точки зрения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья 58 минут назад
Комментарий к фото
На женскую палату не похоже, скорее, на коридор. Кроватей-то нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Serg2001 Час назад
Об обстоятельствах её кончины не худо было бы у санитаров серьезно порасспрашивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2474 поста (2211 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на...
Набирающие популярность в сообществах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#интересно#факты#кот#улыбнуло#Россия#маразм
#в мире#автомобили#люди#аварии#позитив#Автовсячина#кошка#полиция#драка#дети
#животные#автомир#история#ДТП#авто аварии#Реакция#США#Разное#школа#интересное
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Добхар-чу: повелитель выдр из озёр Ирландии Добхар-чу: повелитель выдр из озёр Ирландии Умница доктор Готфрид Кнохе, его странные желания и загадочные мумии Умница доктор Готфрид Кнохе, его странные желания и загадочные мумии Лифт в никуда: загадка исчезновения психолога в собственном доме Лифт в никуда: загадка исчезновения психолога в собственном доме Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского Отражающее смерть: зеркало-убийца Луи Арпо Отражающее смерть: зеркало-убийца Луи Арпо

На что жалуетесь?

Вернуться