Загадка посмертного пятна, оставшегося после странной смерти Маргарет Шиллинг

Однако в действительности она была относительно обычной женщиной с некоторыми психическими отклонениями. Она была замужем, родила троих детей. Странности начались, когда умерла её мать Анна. Видимо, смерть близкого человека стала триггером, и безутешная дочь стала постоянно видеть усопшую и даже разговаривать с ней. Уставший от выходок супруги муж отвёз благоверную в приют, когда ей было 53 года.

Маргарет умудрилась заблудиться, запереться в пустой палате и не смогла выбраться. Она пропала 2 декабря 1978 года и была найдена только 12 января 1979 года. Возможно, пациентка умерла от сердечной недостаточности, вызванной воздействием сильного холода в неотапливаемой части здания. Интересно, что несчастную нашли совершенно голой. Должно быть, Маргарет сняла с себя одежду, аккуратно сложила её и оставила на бетонном полу рядом с собой.