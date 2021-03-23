В соцсетях кто-то из интернет-пользователей выложил ценники на хозтовары из этого магазина. Обычные шампуни и мыла подаются так, что хочется купить эти самые "бальзамы для всех типов волос, даже для твоих" и "мужской шампунь для женщин и детей от 48 лет". Да и кто бы удержался?