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"Даже для твоих волос": ценники магазина "Соломон" - то, ради чего можно приехать в Кисловодск

"Даже для твоих волос": ценники магазина "Соломон" - то, ради чего можно приехать в Кисловодск (17 фото)

Автор:
23 марта 2021 07:46
Сообщество : Юмор
Метки: Кисловодск   Соломон   Юмор   маркетинг   смешно   ценники   чеки   
1861
17
Кажется, в курортном городе появилась еще одна достопримечательность. В небольшом магазинчике, торгующим продуктами питания и бакалеей, завелся очень креативный товарищ, чья фантазия превращает ценники и чеки в нечто уникальное.
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Метки: Кисловодск   Соломон   Юмор   маркетинг   смешно   ценники   чеки   
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1  комментарий
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Radugananebe 2 часа назад
Круть. А у нас даже в маленьких магазинах, где можно проявить креатив, все скучно и по шаблону.
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