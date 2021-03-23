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Кажется, в курортном городе появилась еще одна достопримечательность. В небольшом магазинчике, торгующим продуктами питания и бакалеей, завелся очень креативный товарищ, чья фантазия превращает ценники и чеки в нечто уникальное.
Скромный кисловодский магазин с обычным ассортиментом имеет все шансы превратиться в местую достопримечательность. Если не удается удивить ассортиментом, можно попробовать скреативить с подачей.
В соцсетях кто-то из интернет-пользователей выложил ценники на хозтовары из этого магазина. Обычные шампуни и мыла подаются так, что хочется купить эти самые "бальзамы для всех типов волос, даже для твоих" и "мужской шампунь для женщин и детей от 48 лет". Да и кто бы удержался?
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Собственно, продукты питания тоже не обошли стороной. Судя по чекам, в "Соломоне" продаются очень веселые апельсины, надежная морковь и очень крутые яйца.
А насчет мандарина замечание абсолютно верное:"Так грустно, когда говорят, что он без косточки, а их там сотня".
А для тех, кто сомневается, что чеки и ценники подлинные, предлагаем взглянуть на страничку магазина в 2gis.ru - раздел цены вас изрядно позабавит. В общем, Жартулова Хадижа Эдуардовна! У вас очень крутой магазин, не потому что вкрутую, а просто крутой. И маркетинг хороший. Всем бы так.
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