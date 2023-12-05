Бомба несколько десятилетий украшала сад британской пары

В Великобритании сапёры обезвредили бомбу, которая несколько десятилетий служила садовым украшением. Владельцы участка считали, что имели дело с муляжом.
Пенсионеры из Великобритании узнали, что украшавшая их сад бомба опасна.
Жители городка Милфорд Хавен, графство Пемброкшир, 41 год прожили с неразорвавшейся бомбой XIX века в саду. 77-летний Джеффри Эдвардс и его жена Шиан использовали боеприпас как декоративный элемент и даже покрасили его в один цвет с оконными рамами.
Когда они въехали в дом в 1982 году, судовая бомба уже была там; более того, предыдущие владельцы сообщили мужчине, что она пролежала в этом месте больше века. По воспоминаниям самого Эдвардса, который прожил на одной улице почти всю жизнь, детьми они играли рядом с бомбой, тыкали в нее палками и бросали камни. И он, и остальные полагали, что служившая им игрушкой бомба — просто пустышка, которую использовали во время учений перед Первой мировой войной.
Однако оказалось, что в ней по-прежнему сохранился боевой заряд. Узнав о бомбе, к Эдвардсам 29 ноября явилась полиция и предупредила, что Министерству обороны придется проинспектировать боеприпас. Эдвардсов также предупредили, что к ним прибудет группа саперов и из-за угрозы взрыва улицу могут эвакуировать.
«Той ночью мы не сомкнули глаз. Мы прожили в этом доме 41 год, наблюдали бомбу все эти годы, и я сказал саперам: "Если вы эвакуируете улицу, мы с женой никуда не пойдем — мы останемся здесь"», — сказал пенсионер журналистам. Причиной такого решения для Эдвардсов стал страх потерять жилье и все имущество. «Мы уйдем из этого мира вместе с нашим домом и всем, что в нем есть», — заявил военным Джеффри Эдвардс.
К радости мужчины, саперы пришли к выводу, что заряд боеприпаса незначителен и его можно перемещать без необходимости эвакуировать жителей. Бомбу перевезли в заброшенный карьер и совершили контролируемый подрыв. Она распалась на две части, и дальнейший анализ подтвердил, что бомба стояла на вооружении одного из британских военных кораблей между 1880 и 1890 годами.
Источник:
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И если написано что оно стояло на "вооружении" корабля
то это все таки снаряд а не бомба
https://en.wikipedia.org/wiki/RML_12-inch_35-ton_gunhttps://en.wikipedia.org/wiki/RML_12-inch_35-ton_gun
На аукционе стоил бы приличных денег...