FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10992 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Бомба несколько десятилетий украшала сад британской пары

Бомба несколько десятилетий украшала сад британской пары

Автор:
05 декабря 2023 08:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   бомба   в мире   необычно   повезло   сад   
1386
6

В Великобритании сапёры обезвредили бомбу, которая несколько десятилетий служила садовым украшением. Владельцы участка считали, что имели дело с муляжом.

Пенсионеры из Великобритании узнали, что украшавшая их сад бомба опасна.

Жители городка Милфорд Хавен, графство Пемброкшир, 41 год прожили с неразорвавшейся бомбой XIX века в саду. 77-летний Джеффри Эдвардс и его жена Шиан использовали боеприпас как декоративный элемент и даже покрасили его в один цвет с оконными рамами.

×
×

Когда они въехали в дом в 1982 году, судовая бомба уже была там; более того, предыдущие владельцы сообщили мужчине, что она пролежала в этом месте больше века. По воспоминаниям самого Эдвардса, который прожил на одной улице почти всю жизнь, детьми они играли рядом с бомбой, тыкали в нее палками и бросали камни. И он, и остальные полагали, что служившая им игрушкой бомба — просто пустышка, которую использовали во время учений перед Первой мировой войной.

Однако оказалось, что в ней по-прежнему сохранился боевой заряд. Узнав о бомбе, к Эдвардсам 29 ноября явилась полиция и предупредила, что Министерству обороны придется проинспектировать боеприпас. Эдвардсов также предупредили, что к ним прибудет группа саперов и из-за угрозы взрыва улицу могут эвакуировать.

«Той ночью мы не сомкнули глаз. Мы прожили в этом доме 41 год, наблюдали бомбу все эти годы, и я сказал саперам: "Если вы эвакуируете улицу, мы с женой никуда не пойдем — мы останемся здесь"», — сказал пенсионер журналистам. Причиной такого решения для Эдвардсов стал страх потерять жилье и все имущество. «Мы уйдем из этого мира вместе с нашим домом и всем, что в нем есть», — заявил военным Джеффри Эдвардс.

К радости мужчины, саперы пришли к выводу, что заряд боеприпаса незначителен и его можно перемещать без необходимости эвакуировать жителей. Бомбу перевезли в заброшенный карьер и совершили контролируемый подрыв. Она распалась на две части, и дальнейший анализ подтвердил, что бомба стояла на вооружении одного из британских военных кораблей между 1880 и 1890 годами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Великобритания   бомба   в мире   необычно   повезло   сад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Евгений Д 2 часа назад
Видно что взрывателя там нет, видно что ранее ее кто то обезвреживал.
И если написано что оно стояло на "вооружении" корабля
то это все таки снаряд а не бомба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
andretry 53 минуты назад
"стояла на вооружении одного из британских военных кораблей между 1880 и 1890 годами." - Похоже, это была не бомба, а уникальный раритетный, последний из сохранившихся снарядов что-то типа 12-дюймовой 35-тонной пушки RML 1870-х
https://en.wikipedia.org/wiki/RML_12-inch_35-ton_gunhttps://en.wikipedia.org/wiki/RML_12-inch_35-ton_gun
На аукционе стоил бы приличных денег...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654536



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Набирающие популярность в сообществах
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Пожили, пора и честь знать
Пожили, пора и честь знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#факты#забавно#авто аварии#фильм#собака#Россия#истории
#животные#люди#автомир#Прикол#кино#история#конфликт#позитив#полиция#необычно
#интересно#Юмор#машина#ДТП#аварии#интересное#США#Автовсячина#Еда#пешехода сбили
Пожили, пора и честь знать Пожили, пора и честь знать Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога Хорошая реакция спасла посетителя кафе Хорошая реакция спасла посетителя кафе Волна накрыла любопытных туристов в Китае Волна накрыла любопытных туристов в Китае 14 занятных книг прошлого и настоящего 14 занятных книг прошлого и настоящего 19 грибников, которым улыбнулась удача 19 грибников, которым улыбнулась удача

На что жалуетесь?

Вернуться