Бомба несколько десятилетий украшала сад британской пары

Когда они въехали в дом в 1982 году, судовая бомба уже была там; более того, предыдущие владельцы сообщили мужчине, что она пролежала в этом месте больше века. По воспоминаниям самого Эдвардса, который прожил на одной улице почти всю жизнь, детьми они играли рядом с бомбой, тыкали в нее палками и бросали камни. И он, и остальные полагали, что служившая им игрушкой бомба — просто пустышка, которую использовали во время учений перед Первой мировой войной.