FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 911 постов • 301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос
Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю

Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю

Автор:
26 мая 2024 10:50
Сообщество : Космос
Метки: Gliese 12 b   Земля   исследовния   космос   спутник НАСА   ученые   
1606
3

И находится она не очень-то и далеко от нас. Всего в сорока световых годах.

А если учесть, что один световой год — это расстояние, которое проходит луч света в вакууме, а скорость света равна примерно 300 тыс. км/сек., то можно рассчитать, через сколько земных лет абстрактный космический корабль, сделанный руками людей долетит до новой планеты. Ну а пока вы считаете сколько, же лет понадобится нашим потомкам, чтобы туда добраться, я вам расскажу про новую планету.


Международная группа ученых открыла планету с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Ученые говорят, что это одна из немногих обнаруженных скалистых планет, на которой потенциально могут выжить люди.


Назвали новую планету Gliese 12 b. Она является ближайшей планетой с умеренным климатом, размером с Землю. Планета лишь немного меньше Земли, является «экзопланетой», находящейся за пределами нашей Солнечной системы.


Она вращается вокруг красного карлика, а также имеет некоторое сходство с Венерой, которую часто называют «Близнецом» Земли из-за общего сходства по своему размеру, силе тяжести и продолжительности года. Год на Gliese 12 b составляет всего 12,8 земных суток, так как планета очень близко вращается вокруг своей звезды. По словам ученых, планета получает от своей звезды примерно в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца.


Температура на Gliese 12b составляет около 42 ° C, что означает, что на ней можно жить. Фактически, это одна из немногих известных планет, где люди теоретически могут выжить.


"Это было бы неудобно для человека, но мы определяем "пригодность для жизни" так, что на поверхности планеты может существовать жидкая вода, что в данном случае вполне возможно", - отметила Лариса Пэлторп из Эдинбургского университета.


Поразительно, но эта планета - самая близкая к Земле по размеру и температуре, которую мы знаем”, - сказал BBC Томас Уилсон, один из авторов исследования. “Планет, подобных Gliese 12 b, очень мало, и они находятся далеко друг от друга, поэтому мы можем так внимательно изучить одну из них и узнать о ее атмосфере и температуре, что очень редко ”.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Gliese 12 b   Земля   исследовния   космос   спутник НАСА   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
GROMOZEKA Час назад
Т.е. вариант навести порядок на Земле не рассматривается?
Ну ну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
120
Corkscrew 4 минуты назад
«Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю»
+++++
Если во вселенной существуют более развитые цивилизации, то, на их месте, я бы человечков дальше солнечной системы не выпускал. Потому что человечество это опасный и разрушительный плотоядный вирус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Фрол 18 минут назад
Исходя из названия статьи это бред обдолбаных бабуинов. Не имея технологий,не имея мощностей для изготовления средств передвижения, не имея самих средств передвижения,не имея средств защиты от радиации и т . д. ,да что там говорить дальше ,не имея мозгов ,чтобы сохранить планету на которой живёшь и мирно сосуществовать развиваясь - могут заявлять о полётах продолжительностью даже в 100лет к другой планете только полные придурки , не смотря на их титулы,звания и личные достижения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Тима Лошин 22 минуты назад
4 световых года до ближайшей звезды не могут долететь в разумные сроки. А уж 40 можно забыть до появления варпа.
Я уж молчу, что с такого расстояния характеристики планеты чисто теоретические. Чтобы не была суицидальная миссия, надо сначала разведывательный зонд отправить в систему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
perekrestok Полчаса назад
несколько тысяч лет уйдет чтобы долететь и попробовать что там на самом деле. Еще несколько сотен тысяч лет уйдет чтобы попробовать перенести туда заводы, фабрики и электростанции. Так что раньше через миллион лет мы никуда не переедем. Так что надо тут у себя порядок соблюдать. По крайней мере ближайшие 100 000 точно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop Полчаса назад
Нехер нужно такое человечество, которое уничтожит свой дом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Макс Химки Полчаса назад
До луны долететь не могут. Балаболы )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
839
TugoUH Полчаса назад
Саранча!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
IgorEr 42 минуты назад
Как-бы с той стороны не возникла такая-же идея после уничтожения своей планеты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Леонид 42 минуты назад
Сбежавшие из палаты №6? Это дурьё рассматривает варианты. Они, эту планету каким образом увидели и определили температуру? Землю изучить не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Liberman 58 минут назад
а еще там атмосфера состоит из хлора... как пример.
или живут там такие бактерии - которые сжирают все,на что попадают, или вирусы....
или разумная жизнь, которая спит и видит поработить кого-нить и т.д. вариантов куча. и все негативные для нас.
Так что сидеть нам надо тут и не жужжать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Liberman Rom 41 минуту назад
Ну а как ещё?если есть хоть малейшая угроза существованию - легче её з-ах-у-я-ч-и-т-ь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pris Час назад
если взять на рассмотрение теорию!!! что мы с Марса и переселились на Землю то для нас проще будет тераформировать Венеру... рано или поздно технологии все равно к тому прийдут что это станет возможным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Liberman Pris 56 минут назад
до того как технологии дойдут до изменения атмосфер планет - мы тут друг-друга отправим в ядерный трип раз пять)))
легче уничтожить все,отсидеться где-нить в Исландии или на Камчатке, а потом новую цивилизацию развивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 Час назад
Вот пусть и бегут. Уже! И с собой захватят бизнесменов, президентов, генсеков, министров и прочих торгашей. А так же кучу гендеров и прочих бл**й и 3,14доров!
А мы останемся на этой планетке. После того как эти все умотают, очистим планету и будем жить счастливо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир Час назад
Загадить и уничтожить свою, а потом свалить на другую чтобы и её загадить и уничтожить. Это прям как мигранты или паразиты. Что, одно и то же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149k
parallax 2 часа назад
Уничтожат Землю и полетят уничтожать следующую планету.
А где гарантия, что землян не уничтожат на пути туда какие нибудь инопланетяне?
Точно так же, как мы уничтожаем всякого рода инфекцию и паразитов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Гоме́р 2 часа назад
каждой твари по паре и полетим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
pinbalist 2 часа назад
Жизнь около красного карлика - такое себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1182 поста (1173 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей
Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в...
Набирающие популярность в сообществах
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#забавно#подборка#ученые#США#мигранты#школа#кино
#в мире#факты#Юмор#интересное#машина#автомобили#дети#Москва#девушки#Германия
#люди#животные#СССР#Россия#Госдума#Автовсячина#автомир#Животное#конфликт#полиция
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа

На что жалуетесь?

Вернуться