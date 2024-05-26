«Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю»

И находится она не очень-то и далеко от нас. Всего в сорока световых годах.
А если учесть, что один световой год — это расстояние, которое проходит луч света в вакууме, а скорость света равна примерно 300 тыс. км/сек., то можно рассчитать, через сколько земных лет абстрактный космический корабль, сделанный руками людей долетит до новой планеты. Ну а пока вы считаете сколько, же лет понадобится нашим потомкам, чтобы туда добраться, я вам расскажу про новую планету.
Международная группа ученых открыла планету с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Ученые говорят, что это одна из немногих обнаруженных скалистых планет, на которой потенциально могут выжить люди.
Назвали новую планету Gliese 12 b. Она является ближайшей планетой с умеренным климатом, размером с Землю. Планета лишь немного меньше Земли, является «экзопланетой», находящейся за пределами нашей Солнечной системы.
Она вращается вокруг красного карлика, а также имеет некоторое сходство с Венерой, которую часто называют «Близнецом» Земли из-за общего сходства по своему размеру, силе тяжести и продолжительности года. Год на Gliese 12 b составляет всего 12,8 земных суток, так как планета очень близко вращается вокруг своей звезды. По словам ученых, планета получает от своей звезды примерно в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца.
Температура на Gliese 12b составляет около 42 ° C, что означает, что на ней можно жить. Фактически, это одна из немногих известных планет, где люди теоретически могут выжить.
"Это было бы неудобно для человека, но мы определяем "пригодность для жизни" так, что на поверхности планеты может существовать жидкая вода, что в данном случае вполне возможно", - отметила Лариса Пэлторп из Эдинбургского университета.
“Поразительно, но эта планета - самая близкая к Земле по размеру и температуре, которую мы знаем”, - сказал BBC Томас Уилсон, один из авторов исследования. “Планет, подобных Gliese 12 b, очень мало, и они находятся далеко друг от друга, поэтому мы можем так внимательно изучить одну из них и узнать о ее атмосфере и температуре, что очень редко ”.
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Ну ну
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Если во вселенной существуют более развитые цивилизации, то, на их месте, я бы человечков дальше солнечной системы не выпускал. Потому что человечество это опасный и разрушительный плотоядный вирус.
Я уж молчу, что с такого расстояния характеристики планеты чисто теоретические. Чтобы не была суицидальная миссия, надо сначала разведывательный зонд отправить в систему.
или живут там такие бактерии - которые сжирают все,на что попадают, или вирусы....
или разумная жизнь, которая спит и видит поработить кого-нить и т.д. вариантов куча. и все негативные для нас.
Так что сидеть нам надо тут и не жужжать.
Вариант противоположного развития событий не рассматриваем.
легче уничтожить все,отсидеться где-нить в Исландии или на Камчатке, а потом новую цивилизацию развивать.
А мы останемся на этой планетке. После того как эти все умотают, очистим планету и будем жить счастливо.
Все эти торгаши и продажные чиновники, это не какие-то мифические "они". Это мы и есть. Так было и будет всегда. Вчера ты с ним учился за одной партой, а сегодня он ворует из казны.
А где гарантия, что землян не уничтожат на пути туда какие нибудь инопланетяне?
Точно так же, как мы уничтожаем всякого рода инфекцию и паразитов.