«Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю»

Назвали новую планету Gliese 12 b. Она является ближайшей планетой с умеренным климатом, размером с Землю. Планета лишь немного меньше Земли, является «экзопланетой», находящейся за пределами нашей Солнечной системы.





Она вращается вокруг красного карлика, а также имеет некоторое сходство с Венерой, которую часто называют «Близнецом» Земли из-за общего сходства по своему размеру, силе тяжести и продолжительности года. Год на Gliese 12 b составляет всего 12,8 земных суток, так как планета очень близко вращается вокруг своей звезды. По словам ученых, планета получает от своей звезды примерно в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца.





Температура на Gliese 12b составляет около 42 ° C, что означает, что на ней можно жить. Фактически, это одна из немногих известных планет, где люди теоретически могут выжить.





"Это было бы неудобно для человека, но мы определяем "пригодность для жизни" так, что на поверхности планеты может существовать жидкая вода, что в данном случае вполне возможно", - отметила Лариса Пэлторп из Эдинбургского университета.



