Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков

Скандальную резолюцию все-таки приняли

Сдирание кожи с судьи: в изображении на конверте суд усмотрел неуважение к себе

Илона Маска хитростью пригласили на форум в Краснодар

Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат

За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую

Илон Маск выступит на краснодарском бизнес-форуме