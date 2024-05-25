FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1448 постов • 61 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков

Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков

Автор:
25 мая 2024 10:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Краснодар   ветер   кровля   линейка   сорвало кровлю   школа   штормовое предупреждение   
1123
6

ЧП случилось до начала торжественной линейки в честь окончания учебного года.

Сегодня, около 8 часов сильный штормовой ветер сорвал часть кровли школы №29 на улице Рылеева в Краснодаре. Собравшиеся на линейку разбежались, но некоторые не успели, и куски кровли накрыли школьников.


×

К месту ЧП сразу же были вызваны спасатели и врачи. По последним данным пострадало 12 детей, 10 из них госпитализировали с переломами конечностей, ребёр и резаными травмами. Еще двум детям медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.


Телеграм-канал "112" опубликовал списки пострадавших, почти все дети - подростки.


В Краснодаре действует штормовое предупреждение - порывы ветра достигают 35 метров в секунду.В городе уже фиксируют множество разрушений: поваленные деревья, сорванные фрагменты кровли. Краснодарцев предупреждают о необходимости быть осторожными.


А по факту случившегося в школе прокуратура Краснодарского края начала проверку.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Краснодар   ветер   кровля   линейка   сорвало кровлю   школа   штормовое предупреждение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Директор - мудак!
Во всех инструкциях по ГО и ЧС написано, что при штормовом предупреждении все должны находиться в здании!!! И уж точно не проводить линейки и праздники!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сол Гудман 41 минуту назад
Сейчас директора за одно место подвесят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Neo Час назад
Дирек крепко встрял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2131 пост (2119 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247726



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России
Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России
Набирающие популярность в сообществах
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#история#авто аварии#ДТП#собака#деньги#криминал#драка
#машина#животные#Прикол#Юмор#аварии#факты#забавно#Госдума#кино#Девушка
#автомобили#люди#интересное#Автовсячина#дети#интересно#США#мигранты#Ynews#фильм
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Сдирание кожи с судьи: в изображении на конверте суд усмотрел неуважение к себе Сдирание кожи с судьи: в изображении на конверте суд усмотрел неуважение к себе Илона Маска хитростью пригласили на форум в Краснодар Илона Маска хитростью пригласили на форум в Краснодар Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую Илон Маск выступит на краснодарском бизнес-форуме Илон Маск выступит на краснодарском бизнес-форуме

На что жалуетесь?

Вернуться