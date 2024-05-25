Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков

ЧП случилось до начала торжественной линейки в честь окончания учебного года.
Сегодня, около 8 часов сильный штормовой ветер сорвал часть кровли школы №29 на улице Рылеева в Краснодаре. Собравшиеся на линейку разбежались, но некоторые не успели, и куски кровли накрыли школьников.
К месту ЧП сразу же были вызваны спасатели и врачи. По последним данным пострадало 12 детей, 10 из них госпитализировали с переломами конечностей, ребёр и резаными травмами. Еще двум детям медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
В Краснодаре действует штормовое предупреждение - порывы ветра достигают 35 метров в секунду.В городе уже фиксируют множество разрушений: поваленные деревья, сорванные фрагменты кровли. Краснодарцев предупреждают о необходимости быть осторожными.
А по факту случившегося в школе прокуратура Краснодарского края начала проверку.
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Во всех инструкциях по ГО и ЧС написано, что при штормовом предупреждении все должны находиться в здании!!! И уж точно не проводить линейки и праздники!!