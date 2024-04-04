Одиссея Дональда Кроухерста: авантюризм и отвага

А другие участники гонки тем временем, сами того не зная, дарили ему шанс на настоящую победу: кто-то сходил с дистанции из-за внезапной язвы желудка, кто-то ломался, кто-то вообще решил, что к чёрту все, я остаюсь на Таити. Участников было всё меньше и Дональд, зная об этом, всё больше верил в свою фальшивую победу.

Дональд выходил на связь редко, объясняя это сложностями с генератором, практически никогда не давал точные координаты своего местоположения, а потом начал называть те, благодаря которым стал в тройке лидеров.

На самом-то деле великий комбинатор дрейфовал недалеко от Фолклендский островов, стараясь не оказываться на популярных морских маршрутах и просто ждал, когда участники, идущие по маршруту, тоже доберутся до этих мест. И тогда-то он планировал взять обратный курс.





Кроухерст даже и не планировал выиграть, планируя прийти вторым: это давало ему не деньги, но популярность, которую можно было бы использовать для того, чтобы вернуть фирме процветание. Также Дональд рассуждал, что журнал второго скорее всего не будут изучать так же пристально, как первого.

Один из лидеров, Найджел Тетли, предполагая, что Кроухерст его сейчас догонит, гнал свою немолодую яхту во всю мощь. Но ночью сильный шторм опрокинул лодку, а Тетли подал сигнал бедствия и его спасло итальянское судно.

Кроухерст начал мучиться чувством вины, ведь ситуация произошла по его вине. Сход Тетли с дистанции означал, что Дональд выдвинулся в лидеры: тщательное изучение бортового журнала, хитрые вопросы о выдуманных яхтсменом штормах, уличение во лжи и окончательное разрушение репутации.

А тут ещё и Родни Холлуорт (журналист-пиарщик) вышел с ним на радиосвязь, радостно объявив, что в честь Кроухерста готовят плакаты, в городе, откуда он стартовал, соберутся тысячи людей, Клэр с детьми конечно же будут первыми встречать папу-победителя.

А потом поинтересовался, когда же ждать яхтсмена. Дональд уныло не сказал ничего точного, мол, стоит штиль и никакого попутного ветра.