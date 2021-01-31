Московский фотограф представила, каково это - носить пуховики в форме атомных станций, заброшек и панельных домов из разных городов России.
В январе 2021 года Louis Vuitton представила мужскую архитектурную коллекцию, выглядит она следующим образом:
«Креативный директор мужской линии LV Вирджил Абло создал пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями Парижа для новой мужской коллекции, - но что, если бы он вдохновлялся не Парижем, а городами России?», — таким вопросом на своей странице в Instagram задалась московский фотограф Lana Sator.
Lana решила наложить на моделей из каталога достопримечательности российских городов из разных регионов России, и вот что из этого вышло:
Lana решила наложить на моделей из каталога достопримечательности российских городов из разных регионов России, и вот что из этого вышло:
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Любой город России, панельная пятиэтажка
Фотограф намеренно не стала брать здания Москвы и Санкт-Петербурга, по ее мнению, даже в небольших городах России есть уникальные архитектурные постройки.
«Идея пришла ко мне в форме прикола. Я сидела в одном чатике с другими девчонками, и туда скинули ссылку на новость об объемных пуховиках LV. Я пошутила, что можно было бы сделать пуховик в форме пятиэтажки и принялась за работу. Принципиально не брала Москву и Питер - сделала упор на региональные жемчужины архитектуры, которые меня впечатлили», - рассказала Лана Russia Beyond.
Также Лану всегда интересовала архитектура общественных зданий, именно поэтому в список ее коллажей вошли библиотека, театр, больница, дворец пионеров и санаторий, рассказала она в интервью «Омск здесь».
«Атомная станция вошла, потому что её снесли, а мне она нравилась», — добавила Лана.
По ее словам, фотограф не вкладывала в коллаж глубокую идею, а занимается их созданием для развлечения. Одной из таких работ стал коллаж из ржавого паровоза и заброшенного моста.
«Идея пришла ко мне в форме прикола. Я сидела в одном чатике с другими девчонками, и туда скинули ссылку на новость об объемных пуховиках LV. Я пошутила, что можно было бы сделать пуховик в форме пятиэтажки и принялась за работу. Принципиально не брала Москву и Питер - сделала упор на региональные жемчужины архитектуры, которые меня впечатлили», - рассказала Лана Russia Beyond.
Также Лану всегда интересовала архитектура общественных зданий, именно поэтому в список ее коллажей вошли библиотека, театр, больница, дворец пионеров и санаторий, рассказала она в интервью «Омск здесь».
«Атомная станция вошла, потому что её снесли, а мне она нравилась», — добавила Лана.
По ее словам, фотограф не вкладывала в коллаж глубокую идею, а занимается их созданием для развлечения. Одной из таких работ стал коллаж из ржавого паровоза и заброшенного моста.
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