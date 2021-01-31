Пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями

Фотограф намеренно не стала брать здания Москвы и Санкт-Петербурга, по ее мнению, даже в небольших городах России есть уникальные архитектурные постройки.



«Идея пришла ко мне в форме прикола. Я сидела в одном чатике с другими девчонками, и туда скинули ссылку на новость об объемных пуховиках LV. Я пошутила, что можно было бы сделать пуховик в форме пятиэтажки и принялась за работу. Принципиально не брала Москву и Питер - сделала упор на региональные жемчужины архитектуры, которые меня впечатлили», - рассказала Лана Russia Beyond.



Также Лану всегда интересовала архитектура общественных зданий, именно поэтому в список ее коллажей вошли библиотека, театр, больница, дворец пионеров и санаторий, рассказала она в интервью «Омск здесь».



«Атомная станция вошла, потому что её снесли, а мне она нравилась», — добавила Лана.



По ее словам, фотограф не вкладывала в коллаж глубокую идею, а занимается их созданием для развлечения. Одной из таких работ стал коллаж из ржавого паровоза и заброшенного моста.