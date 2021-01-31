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Пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями

Пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями (11 фото)

Автор:
31 января 2021 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: города   забавно   креатив   мода   пуховик   фантазия   
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11
Московский фотограф представила, каково это - носить пуховики в форме атомных станций, заброшек и панельных домов из разных городов России.
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Метки: города   забавно   креатив   мода   пуховик   фантазия   
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1  комментарий
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Vladimir Taranovich 36 минут назад
Шапки надо еще сделать заводами какими-то
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