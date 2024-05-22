Ален Делон – прекрасный снаружи, ужасный внутри⁠⁠

Мясо

Делон причисляет себя к поколению «титанов, которых сожрали карлики». Под карликами подразумеваются деятели современного кино, превратившие это искусство в никчемный базар. Отчасти, поясняет он, дело в современных актерах. Делон сравнивает их с нежными комнатными растениями, не знающими подлинной жизни. Тогда как многие герои старого кино – Жан Габен, Лино Вентура, да и он сам – пришли в кино с улицы. Они знали, что такое война, бедность, тяжелый труд, поэтому выглядели так убедительно на экране.

У молодого Алена были все шансы стать хорошим мясником. Его отчим содержал колбасную лавку в Бур-ля-Рене, городке под Парижем, и Делон был вполне готов продолжить семейный бизнес. Позже он шутил, что никто среди актеров не умеет нарезать ветчину лучше его. Карьере мясника помешал беспокойный нрав: юноше не сиделось на месте.