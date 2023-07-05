Музыкант Мишель Польнарефф и его "Holidays"

В 1972 году Мишель Польнарефф выпустил взрывной сингл под названием "Holidays", который считается одной из его главных песен. Но этот факт редко встречается в биографиях певца, что вызывает некоторое удивление. В этот период Польнарефф также столкнулся со скандалом, связанным с песней "L'Amour avec Toi" ("Любовь с тобой"). Те радиостанции, которые решили включить эту песню в свои плейлисты, делали это только после десяти вечера. Хотя сейчас кажется, что это почти детская песня.