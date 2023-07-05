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Музыкант Мишель Польнарефф и его "Holidays"

Музыкант Мишель Польнарефф и его "Holidays"

Автор:
05 июля 2023 19:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   биография   интересное   композиторы   творчество   франция   
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В 1899 году в Одессе родился Лейб Полнарёв который позднее эмигрировал в Париж, где стал пианистом и аккомпаниатором самой Эдит Пиаф. Он писал для неё музыку, а также для других исполнителей, включая Ива Монтана и Даниэля Дарьё.


В Париже он встретил и женился на бретонской танцовщице Симонне Лейн. Их сын Мишель родился в 1944 году в городке Нераке, на юге Франции, где семья временно проживала во время оккупации Парижа нацистской Германией.


Мишель Полнарёв, чья фамилия на западе пишется как Польнарефф (Polnareff), стал гордостью этого древнего города, история которого началась еще в XIII веке. Семья вернулась в Париж после окончания войны.


Мишель учился в частной школе, начиная с пяти лет изучал игру на фортепиано и гитаре, а после школы, военной службы и короткого опыта работы в страховой компании, начал выступать на гитаре на ступенях собора Сакре-Кер.

После успешного участия в нескольких музыкальных конкурсах он получил свой первый контракт на запись пластинки в 1966 году. Его первый альбом назывался "Love Me Please Love Me", а главная композиция стала первым хитом певца.

Мишель записал множество синглов, включая множество популярных песен. Весь этот период сопровождался постоянными скандалами, связанными с эксцентричным стилем одежды артиста, оформлением его пластинок и афиш. На одной из афиш Польнарефф даже был изображен обнаженными ягодицами. Это вызвало самые разные слухи.

Мишель активно писал музыку для кино. В 1971 году он написал песню "Ca n'arrive qu'aux autres" для фильма Надина Трентиньяна, которая стала одной из самых известных песен в карьере музыканта.

В 1972 году Мишель Польнарефф выпустил взрывной сингл под названием "Holidays", который считается одной из его главных песен. Но этот факт редко встречается в биографиях певца, что вызывает некоторое удивление. В этот период Польнарефф также столкнулся со скандалом, связанным с песней "L'Amour avec Toi" ("Любовь с тобой"). Те радиостанции, которые решили включить эту песню в свои плейлисты, делали это только после десяти вечера. Хотя сейчас кажется, что это почти детская песня.

После этого последовала депрессия, вызванная смертью матери, а также новыми скандалами. Мишель решил эмигрировать в США вместе со своей подругой. Там он продолжал писать музыку, в том числе для кино. Например, он создал саундтрек к скандальному фильму "Помада" (1976), в котором снялись американская модель Марго Хемингуэй и её сестра Мариэль.

Однако Мишель чувствовал ностальгию по родине и своему кругу общения. В 1977 году он выпустил новую песню под названием "Lettre France". Это была песня, написанная для девушки Франции... Его большой любви.

Долгое время он был разлучен с родиной, и только в 1989 году вернулся во Францию. Мишель Польнарефф продолжает активно работать и остается одним из наиболее авторитетных музыкантов во Франции.

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Метки: Жизнь   Музыка   биография   интересное   композиторы   творчество   франция   
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Котэ 37 минут назад
Марго Хемингуэй офигенная! внучка Хемингуэя кстати. а певец этот еврейский фигня полная

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