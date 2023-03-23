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Далида: она добилась всего, кроме счастья

Далида: она добилась всего, кроме счастья

Автор:
23 марта 2023 20:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   истории   певица   франция   
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Она стала при жизни легендой и иконой мирового шансона. Итальянка, родившаяся в Египте в семье швеи и первой скрипки Каирской оперы.

Девочка училась в самой обычной школе и скорее всего даже и не думала о всемирной славе. После получения аттестата Далида пошла работать секретарём в фармацевтическую компанию. Но как-то раз её фото в купальнике оказалось в местном журнале и девушке предложили попробовать свои силы в конкурсе красоты.

Пробы окончились тем, что в 21 год Далида стала Мисс Египет, а потом от неё ушёл жених, разорвав помолвку. Победа в конкурсе красоты давала многое, ведь их посещали руководители кинокомпаний, искавших красивых девушек. Анджелина Джоли и Мила Йовович пришли в кино именно с подиума.

Далида снялась в нескольких фильмах и переехала в Париж. Это было в 1954 году, как раз когда начинали творить ярчайшие представители французской новой волны.

Но у Далиды был акцент, из-за которого ей отказывали режиссёры и продюсеры. Знакомые посоветовали попробовать себя певицей и вот тут-то и начала складываться её карьера. Первый диск был провальным, а вот песня Bambino, записанная молодой певицей в 1956 году попала в Топ-10, что сделало её настоящей звездой.

Ей предлагали контракт в США, но Далида отказалась переезжать, предпочитя оставаться во Франции.

В 1982 году она была женщиной номер 2 среди самых влиятельных женщин Франции. Первой была жена президента. Интересно, что итальянка, рождённая в Египте, стала признанной француженкой. Ведь именно там она добилась признания и стала одним из самых известных символов Парижа.

Вот только финал жизни любимицы миллионов был очень горьким.

В 54 года Далида приняла огромную дозу снотворного и запила его виски. Она умерла. У неё было всё - успех, признание, слава. Всё, кроме любви.

Не встретился ей в жизни, тот, кого бы она полюбила по-настоящему. И кто бы смог справиться с такой оглушающей славой. Был один недолгий брак, но в итоге Далида осталась одна. Это та жертва, которую так часто приносят в обмен на любовь миллионов.

В песне Mourir sur scene невероятно грустный текст, который будто бы предсказывал будущее Далиды.


Моя жизнь горела
Столькими огнями
Я не могу уйти незаметно
Я хочу умереть.


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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   истории   певица   франция   
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GROMOZEKA 4 часа назад
«Не встретился ей в жизни, тот, кого бы она полюбила по-настоящему»

Автор забыл добавить, что двое мужчин, которых она любила, наложили на себя руки.
И эти самоубийства были двумя толчками к ее собственному суициду.
Ну и конечно помнят ее многие, именно по этой шикарнейшей песне

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Горожанин 2 часа назад
"Пароле, пароле... " - моя одна из самых любимых песен.
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minimalism

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