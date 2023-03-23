Далида: она добилась всего, кроме счастья

Пробы окончились тем, что в 21 год Далида стала Мисс Египет, а потом от неё ушёл жених, разорвав помолвку. Победа в конкурсе красоты давала многое, ведь их посещали руководители кинокомпаний, искавших красивых девушек. Анджелина Джоли и Мила Йовович пришли в кино именно с подиума.

Далида снялась в нескольких фильмах и переехала в Париж. Это было в 1954 году, как раз когда начинали творить ярчайшие представители французской новой волны.

