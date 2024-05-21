В шаге от пропасти: дома жителей курортного городка скоро навсегда поглотит море

Ньюхейвен до недавнего времени считался идеальной локацией для людей старше 50 лет, которые ищут спокойствия и гармонии с природой.
В понедельник, 20 мая, часть прибрежной скалы в Ньюхейвене (Восточный Сассекс, Великобритания) обвалилась на пляж. Из-за этого мобильные дома местных жителей стоимостью 160 000 фунтов стерлингов (почти 19 миллионов рублей) оказались в шаге от падения в пропасть.
На опубликованных в сети аэроснимках показано, что передвижные дома стоят на опасном расстоянии от края скалы, а люди продолжают ходить по побережью.
Кстати, курортный городок Ньюхейвен до недавнего времени считался идеальной локацией для людей старше 50 лет, которые ищут покоя и гармонии с природой. Однако в результате процесса эрозии здесь растет риск обвала: жилье людей медленно сползает в море, в частности некоторые дома оказались всего в 20 футах (около 6 м) от огромного обрыва.
На краю скалы уже установили специальные знаки, предупреждающие об опасности: родителей просят внимательно следить за своими детьми и не позволять им переступать через бетонные блоки, перекрывающие доступ к зоне повышенной опасности.
"Чрезвычайно влажная погода в Великобритании этой зимой только обострила проблему оползня почв, особенно на восточном побережье, где мягкое покрытие, в частности песок и глина. К тому же пологий ландшафт позволяет морским волнам во время штормов попадать вглубь материка", — объясняет причину стихийного бедствия эксперт по недвижимости Кэрол Пит.
По прогнозам Rightmove, к 2100 году в Великобритании будет разрушено более 2200 домов, причем наибольший риск у прибрежных общин в Корнуолле, Камбрии, Дорсете, Восточном Йоркшире, Эссексе, на острове Уайт, в Кенте, Нортумберленде, Норфолке и Сассексе.
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в тексте сказано про "мобильные дома" - то есть их можно без проблем передвинуть подальше от обрыва.
если там дорогие дома ( и участки ) - то может жителям стоит подумать о создании волноломов и защитных стенок по берегу рядом с посёлком?
Все хотят жить "у моря", а как море их начинает доставать - крик поднимают, мол "спасите-помогите!!!" и желательно - бесплатно...
"мобильные дома местных жителей стоимостью 160 000 фунтов стерлингов".
"передвижные дома стоят на опасном расстоянии от края скалы,"
Я не понял... Если дома мобильные и передвижные, что мешает их оттащить от обрыва на пару километров?