В шаге от пропасти: дома жителей курортного городка скоро навсегда поглотит море

В понедельник, 20 мая, часть прибрежной скалы в Ньюхейвене (Восточный Сассекс, Великобритания) обвалилась на пляж. Из-за этого мобильные дома местных жителей стоимостью 160 000 фунтов стерлингов (почти 19 миллионов рублей) оказались в шаге от падения в пропасть.





На опубликованных в сети аэроснимках показано, что передвижные дома стоят на опасном расстоянии от края скалы, а люди продолжают ходить по побережью.



