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В шаге от пропасти: дома жителей курортного городка скоро навсегда поглотит море

В шаге от пропасти: дома жителей курортного городка скоро навсегда поглотит море

Автор:
21 мая 2024 09:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ньюхейвен   в мире   дома   море   поглотит море   фото   
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Ньюхейвен до недавнего времени считался идеальной локацией для людей старше 50 лет, которые ищут спокойствия и гармонии с природой.

В понедельник, 20 мая, часть прибрежной скалы в Ньюхейвене (Восточный Сассекс, Великобритания) обвалилась на пляж. Из-за этого мобильные дома местных жителей стоимостью 160 000 фунтов стерлингов (почти 19 миллионов рублей) оказались в шаге от падения в пропасть.


На опубликованных в сети аэроснимках показано, что передвижные дома стоят на опасном расстоянии от края скалы, а люди продолжают ходить по побережью.



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Кстати, курортный городок Ньюхейвен до недавнего времени считался идеальной локацией для людей старше 50 лет, которые ищут покоя и гармонии с природой. Однако в результате процесса эрозии здесь растет риск обвала: жилье людей медленно сползает в море, в частности некоторые дома оказались всего в 20 футах (около 6 м) от огромного обрыва.

На краю скалы уже установили специальные знаки, предупреждающие об опасности: родителей просят внимательно следить за своими детьми и не позволять им переступать через бетонные блоки, перекрывающие доступ к зоне повышенной опасности.


"Чрезвычайно влажная погода в Великобритании этой зимой только обострила проблему оползня почв, особенно на восточном побережье, где мягкое покрытие, в частности песок и глина. К тому же пологий ландшафт позволяет морским волнам во время штормов попадать вглубь материка", — объясняет причину стихийного бедствия эксперт по недвижимости Кэрол Пит.

По прогнозам Rightmove, к 2100 году в Великобритании будет разрушено более 2200 домов, причем наибольший риск у прибрежных общин в Корнуолле, Камбрии, Дорсете, Восточном Йоркшире, Эссексе, на острове Уайт, в Кенте, Нортумберленде, Норфолке и Сассексе.

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Метки: Ньюхейвен   в мире   дома   море   поглотит море   фото   
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9  комментариев
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27k
Анатолий Соколов Час назад
почитал текст. повился ряд "тупых вопросов".

в тексте сказано про "мобильные дома" - то есть их можно без проблем передвинуть подальше от обрыва.
если там дорогие дома ( и участки ) - то может жителям стоит подумать о создании волноломов и защитных стенок по берегу рядом с посёлком?
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11k
vasilykopkov 10 минут назад
Старая история, периодически всплывает.
Все хотят жить "у моря", а как море их начинает доставать - крик поднимают, мол "спасите-помогите!!!" и желательно - бесплатно...
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2k
taxcop Полчаса назад
Да, и хрен с ними. Их проблемы.
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3k
Старожил Полчаса назад
И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли...

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31k
Serg2001 Полчаса назад
Срочно!
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37k
Юрий 50 минут назад
Аффтар пишет -
"мобильные дома местных жителей стоимостью 160 000 фунтов стерлингов".
"передвижные дома стоят на опасном расстоянии от края скалы,"

Я не понял... Если дома мобильные и передвижные, что мешает их оттащить от обрыва на пару километров?


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−18
Economic Sector 57 минут назад
Нет ни малейших оснований беспокоится до 2030 года как минимум. Там нужно у края постелить ковёр, вкопать авто покрышки, покрасив их жёлтой краской и живи-радуйся
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3k
friday2009 Час назад
Ну так приютили людей с "бедами", вот и расплачиваются.
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6k
fkamash 2 часа назад
Тю, у нас берег Дона в таком состоянии уже лет 25-ть!! Треть асфальта уже там... И ничего - никто не парится)))
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