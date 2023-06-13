Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко купаются на своих пляжах?

Обычно считается, что местные жители предпочитают не купаться в родном Черном море.

Да, на самом деле, так. И тут есть несколько причин. Но дело отнюдь не только в какой-то брезгливости или повышенном загрязнении Черного моря. Тут все куда интереснее.

Во-первых - теснота и толкотня, исправно царящие на черноморских курортах в разгар летнего сезона. Местным такая вакханалия весьма надоедает еще в глубоком детстве. Некоторые вообще за весь год могут побывать на пляже от силы раз-другой.

Не забываем и о том, что кожа человеческая - она ведь не казенная. Местным жителям побережья Черного моря приходится пребывать под палящим солнцем весь жаркий сезон. И потом аборигены Крыма с Краснодарским краем предпочитают лишний раз под лучи ультрафиолета не подставляться.

Еще одна причина - это для, нас, приезжих летом безмятежный отпуск. А для жителей побережья май-сентябрь как раз пик сезонного заработка, что будет кормить их потом весь оставшийся год. А потому даже если местные проводят немалую часть времени рядом с пляжем, то они там времени на купание не имеют. Так как усердно трудятся - что-то продают, сдают и так далее. Многим доводится совмещать две работы: основную и "курортную" - например, работать в местной больнице и параллельно в гостевом доме. Купаться-развлекаться тут точно ну просто некогда!