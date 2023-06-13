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Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко купаются на своих пляжах?

Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко купаются на своих пляжах?

Автор:
13 июня 2023 07:39
Метки: Россия   в мире   люди   местные жители   море   пляж   
1496
3

Туристы, приезжающие на курорты Черного моря, искренне не понимают, почему местных жителей не так уж много на городских пляжах. Причин этому несколько.

Обычно считается, что местные жители предпочитают не купаться в родном Черном море.

Да, на самом деле, так. И тут есть несколько причин. Но дело отнюдь не только в какой-то брезгливости или повышенном загрязнении Черного моря. Тут все куда интереснее.

Во-первых - теснота и толкотня, исправно царящие на черноморских курортах в разгар летнего сезона. Местным такая вакханалия весьма надоедает еще в глубоком детстве. Некоторые вообще за весь год могут побывать на пляже от силы раз-другой.

Не забываем и о том, что кожа человеческая - она ведь не казенная. Местным жителям побережья Черного моря приходится пребывать под палящим солнцем весь жаркий сезон. И потом аборигены Крыма с Краснодарским краем предпочитают лишний раз под лучи ультрафиолета не подставляться.

Еще одна причина - это для, нас, приезжих летом безмятежный отпуск. А для жителей побережья май-сентябрь как раз пик сезонного заработка, что будет кормить их потом весь оставшийся год. А потому даже если местные проводят немалую часть времени рядом с пляжем, то они там времени на купание не имеют. Так как усердно трудятся - что-то продают, сдают и так далее. Многим доводится совмещать две работы: основную и "курортную" - например, работать в местной больнице и параллельно в гостевом доме. Купаться-развлекаться тут точно ну просто некогда!

Местные жители еще и всегда лучше прочих осведомлены о чистоте морской воды в родных пенатах. И потому например, обитатели крупных населенных пунктов не пойдут купаться на местные пляжи, зная, что оные весьма грязны - из-за той же канализации, промышленных стоков. Жители небольших приморских поселков могут быть осведомлены, что окрестные горные речки тащат в море всю собранную по пути грязь - особенно после сильных ливней. И тоже предпочтут не плавать на родимых пляжах.

  • Ротавируску ловить не желаем, - говорят "местные".

Плюс, опять-таки привычка с человеческой психологией сказываются. Если ты родился и постоянно живешь у моря, то оно настолько тебе надоедает, что становишься к нему совершенно равнодушен. А что - вон это море, всегда под боком. Никуда не денется!

Короче, если уж местные "черноморцы" пойдут купаться на родное море, то из-за всех вышеописанных причин предпочтут совершать водные процедуры рано утром на рассвете или же позже к вечеру. Причем на каком-то особом чистом (чаще всего диком) тихом пляже, где меньше народу, и о котором знают только коренные обитатели данных мест.

В общем, вот так и случается, что те же сочинцы, получив отпуск, нередко отправляются отдыхать на летом... в соседнюю Абхазию. А что - там море почище, людей поменьше!



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Метки: Россия   в мире   люди   местные жители   море   пляж   
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9  комментариев
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12k
GROMOZEKA 51 минуту назад
«В общем, вот так и случается, что те же сочинцы, получив отпуск, нередко отправляются отдыхать на летом... в соседнюю Абхазию»

Хорошая попытка, но нет
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2k
Garbiy 16 минут назад
Фига у неё лапти из воды торчат
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2
Александр Вьюшков Garbiy 11 минут назад
Явно, приезжая)))
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14k
Мистер Фикс 40 минут назад
По пятому пункту согласен на все 100.
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3k
kca-opa 44 минуты назад
У меня брат несколько лет прожил в Сочи, по первости купался, потом поймал какую-то кишечную инфекцию и больше к морю близко не подходил, купался только на озёрах, куда на рыбалку ездил, вода холодная, но зато чистая, в Сочи очистных нет(ну или не было), говно сливается по трубе просто в море, вывели её далеко, за километр или больше от берега, но как ветер подует, куда это всё понести может? А туристам похрену, опачки до Абхазии, пересечение границы и дьюти-фри, ну а после литра виски уже ничто не пугает
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3k
Trilik 48 минут назад
Лёгкая реклама пляжей Абхазии...
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10k
Copycat 51 минуту назад
Ну в общем целом та же причина почему мы Алматинцы имея охранительные горы которые могут посоревноваться со Швейцарией, почти туда не выбираемся - просто мы слишком к этому привыкли
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2
Александр Вьюшков Copycat 8 минут назад
Думал, охренительные, а может и правда они охранительные)))
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