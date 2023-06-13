Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко купаются на своих пляжах?

Туристы, приезжающие на курорты Черного моря, искренне не понимают, почему местных жителей не так уж много на городских пляжах. Причин этому несколько.
Обычно считается, что местные жители предпочитают не купаться в родном Черном море.
Да, на самом деле, так. И тут есть несколько причин. Но дело отнюдь не только в какой-то брезгливости или повышенном загрязнении Черного моря. Тут все куда интереснее.
Во-первых - теснота и толкотня, исправно царящие на черноморских курортах в разгар летнего сезона. Местным такая вакханалия весьма надоедает еще в глубоком детстве. Некоторые вообще за весь год могут побывать на пляже от силы раз-другой.
Не забываем и о том, что кожа человеческая - она ведь не казенная. Местным жителям побережья Черного моря приходится пребывать под палящим солнцем весь жаркий сезон. И потом аборигены Крыма с Краснодарским краем предпочитают лишний раз под лучи ультрафиолета не подставляться.
Еще одна причина - это для, нас, приезжих летом безмятежный отпуск. А для жителей побережья май-сентябрь как раз пик сезонного заработка, что будет кормить их потом весь оставшийся год. А потому даже если местные проводят немалую часть времени рядом с пляжем, то они там времени на купание не имеют. Так как усердно трудятся - что-то продают, сдают и так далее. Многим доводится совмещать две работы: основную и "курортную" - например, работать в местной больнице и параллельно в гостевом доме. Купаться-развлекаться тут точно ну просто некогда!
Местные жители еще и всегда лучше прочих осведомлены о чистоте морской воды в родных пенатах. И потому например, обитатели крупных населенных пунктов не пойдут купаться на местные пляжи, зная, что оные весьма грязны - из-за той же канализации, промышленных стоков. Жители небольших приморских поселков могут быть осведомлены, что окрестные горные речки тащат в море всю собранную по пути грязь - особенно после сильных ливней. И тоже предпочтут не плавать на родимых пляжах.
- Ротавируску ловить не желаем, - говорят "местные".
Плюс, опять-таки привычка с человеческой психологией сказываются. Если ты родился и постоянно живешь у моря, то оно настолько тебе надоедает, что становишься к нему совершенно равнодушен. А что - вон это море, всегда под боком. Никуда не денется!
Короче, если уж местные "черноморцы" пойдут купаться на родное море, то из-за всех вышеописанных причин предпочтут совершать водные процедуры рано утром на рассвете или же позже к вечеру. Причем на каком-то особом чистом (чаще всего диком) тихом пляже, где меньше народу, и о котором знают только коренные обитатели данных мест.
В общем, вот так и случается, что те же сочинцы, получив отпуск, нередко отправляются отдыхать на летом... в соседнюю Абхазию. А что - там море почище, людей поменьше!
Источник:
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Хорошая попытка, но нет
я бы на месте владельцев добавил функцию - типа пока за коментарий ни кто не проголосовал и не ответил ты можешь его отредактировать