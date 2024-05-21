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10 персонажей, у которых была всего одна сцена в фильме, но они запомнились всем

10 персонажей, у которых была всего одна сцена в фильме, но они запомнились всем

Автор:
21 мая 2024 09:06
Сообщество : Кино
Метки: актер   кажр   кино   роль   фильм   фото   
1502
12

У них была всего одна сцена, но, Боже, какая же это была сцена! Некоторым актёрам и сыгранным ими персонажам не нужно торчать на виду у зрителей весь фильм, им достаточно лишь одного появления, чтобы вы их запомнили.

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За несколько мгновений сыгранный им лейтенант Джозеф Блейк прошёл путь от радости, что встретил товарища своего брата, до скорби, узнав, что брат погиб. Можно сказать, что на эмоциональное воздействие этой сцены играл весь хронометраж фильма.

Сыграл Гарри Трумана, который выслушал жалобы Роберта Оппенгеймера и цинично предложил ему платок, если тому кажется, что его руки в крови. Образцовая сцена, где актёр буквально за пару минут настраивает всех зрителей против себя.

Молодая актриса обсудила с героем Леонардо ДиКаприо книгу за кулисами съёмок вестерна, вынудив того расплакаться, а после сказала, что его игра была лучшей из всех, «что она видела за всю свою жизнь».

Крайне запоминающимся образом подрался с героем Райана Гослинга в самой первой сцене фильма. А эти очки!

Ворвалась в сюжет, напомнив главному герою диалоги из их общей сцены (довольно трогательной), которая была вырезана из фильма. Если вы вдруг забыли, «Город астероидов» — это фильм о съёмках фильма и все актёры играли актёров.

Знаменитый режиссёр сыграл своего легендарного коллегу Джона Форда, который лаконично объяснил молодому Стивену Спилбергу, как снимать интересно, а как — «охренительно скучно».

Также в фильме полторы сцены у актёра Джадда Хирша, который за своё паруминутное появление получил номинацию на «Оскар».

Исполнил роль Орсона Уэллса, который только в конце фильма наконец приехал к главному герою, чтобы очно обговорить сценарий «Гражданина Кейна», и как следует там пошумел.

Сыграл контрразведчика Бориса Пэша, который курировал Манхэттенский проект. В единственной сцене сильно напряг зрителей своим хладнокровным давлением на Оппенгеймера, то ли просто разговаривая с ним, то ли уже допрашивая.

Сыграла Эксперта, босса главного героя, с которой он провёл последний ужин. Всю сцену зритель ждал некоего подвоха, так как слишком уж смиренно опытная убийца приняла свою судьбу.

За несколько минут вжал зрителей в кресло, просто спрашивая у героев, из какого они штата.

Бонус из уже относительно давно вышедшего фильма.

Героиня-вахтёрша Кати Ламкин вынудила жуткого убийцу Антона Чигура уйти ни с чем, твёрдо сказав, что ей запрещено выдавать информацию о жильцах. Непривычный к такой дерзости в свою сторону, Чигур просто закрыл дверь с той стороны с лицом полным растерянности и восхищения.

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Метки: актер   кажр   кино   роль   фильм   фото   
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10  комментариев
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13k
Том Сойер 56 минут назад
И это только один фильм....
Ссылка youtu.be
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6k
Отвратительный Мужик 22 минуты назад
Антоншка лучший
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62k
dima423 41 минуту назад
А где эта девушка в красном из матрицы?))
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9k
Гвоздь 47 минут назад
не буду я смотреть этого опенгеймера, не пытайтесь.
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13k
Том Сойер 55 минут назад
Ссылка vk.com
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13k
Том Сойер 57 минут назад
У нас свои есть....
Ссылка vk.com
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840
Шурман 58 минут назад
Этот персонаж запомнился всем Русскоязычным в всем мире .
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1432 поста (1402 в горячем)

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