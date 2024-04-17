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Выходки детей, которые доводят мам до истерик

Выходки детей, которые доводят мам до истерик

Автор:
17 апреля 2024 18:46
Сообщество : Истории
Метки: дети   истории   кризис 3 лет   кризис подростка   мама   отношения   родительство   
2077
15

Пока дети взрослеют, у них в разных возрастах случаются кризисы. Мамы в нашем посте поделились выходками своих ребятишек, которые доводят их до истерик. Что ж, все через это проходили, желаем всем терпения!

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А какие у вас были ситуации с детьми?

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Метки: дети   истории   кризис 3 лет   кризис подростка   мама   отношения   родительство   
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14  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Есть харрррошее лекарство от всего этого!

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11k
Дмитрий 46 минут назад
Начал читать, потом бросил....Универсально средство! Хорошая 3.14....лина! И понимание, что получишь ещё 3.14....н если не поймёшь что не прав....Действует 100 %!
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11k
Garpia121 59 минут назад
Люди, вы шизанулись все? Вы что растите? Какие депрессии в 11 лет? Какие кризисы 3 лет?
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443
DuckTales Garpia121 Полчаса назад
Да есть просто категория людей, которые заводят детей и потом вечно на них жалуются ... На работе бесит страшно, блин чего вы хотели, это же дети, они растут и формируются, познают мир ... Елкины, будто сами сразу взрослыми родились.. . Всем терпения и добра
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1k
Anatolij Час назад
1. Психоз кормится повышенным вниманием.
2. Главное новшество современной жизни - детоцентрированная семья (т.е. дитятко - самая главная ценность). Отсюда см. пункт 1.
3. Проблема косвенная, однако.... Малодетные семьи. Анекдот в эту тему:
Если первый ребенок в семье ест кошачий корм, это проблема родителей.
Если второй, это проблема ребёнка.
Если третий, это проблема кота.
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30k
Егор Час назад
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24k
hebpat 2 часа назад
вот почему они такие дуры7
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Мля.. после первых трех не читал, врать не буду.. И это проблемы? А дать пи&ды не пробовали? В моем поколении даже в голову б не пришло киндерам такое...
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20k
banzai7 2 часа назад
У детей есть возраст, когда они щупают родителей "на слабо". Нытьё, истерики, манипуляции. Дай, купи, принеси, не буду!
Если работает - закрепляется как система взаимоотношений.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1618 постов (1570 в горячем)

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