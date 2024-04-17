Выходки детей, которые доводят мам до истерик

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Пока дети взрослеют, у них в разных возрастах случаются кризисы. Мамы в нашем посте поделились выходками своих ребятишек, которые доводят их до истерик. Что ж, все через это проходили, желаем всем терпения!
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А какие у вас были ситуации с детьми?
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2. Главное новшество современной жизни - детоцентрированная семья (т.е. дитятко - самая главная ценность). Отсюда см. пункт 1.
3. Проблема косвенная, однако.... Малодетные семьи. Анекдот в эту тему:
Если первый ребенок в семье ест кошачий корм, это проблема родителей.
Если второй, это проблема ребёнка.
Если третий, это проблема кота.
Если работает - закрепляется как система взаимоотношений.