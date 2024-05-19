Лучшие фотографии Георгия Петрусова

Один из самых ярких представителей блестящей плеяды советских фотографов 1920-1930-х годов. Георгий Григорьевич Петрусов нашёл своё призвание не сразу, отработав несколько лет обычным бухгалтером и лишь потом став фотокорреспондентом.

Георгий Петрусов — мастер документальной фотографии. Он славился тем, что мог безошибочно выбрать максимально выигрышную для съемки точку.

Интересного вам просмотра!