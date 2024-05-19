Лучшие фотографии Георгия Петрусова

Один из самых ярких представителей блестящей плеяды советских фотографов 1920-1930-х годов. Георгий Григорьевич Петрусов нашёл своё призвание не сразу, отработав несколько лет обычным бухгалтером и лишь потом став фотокорреспондентом.
Георгий Петрусов — мастер документальной фотографии. Он славился тем, что мог безошибочно выбрать максимально выигрышную для съемки точку.
Интересного вам просмотра!
1.
5.
Первомайский парад частей Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота на Красной площади. 1 мая 1935 года.
8.
Канал Москва – Волга. Ленинградский автомобильный мост через Химкинское водохранилище. 1937–1939 годы.
19.
Участники I Московского международного кинофестиваля на палубе теплохода во время речной прогулки 3–17 августа 1959 года.
23.
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