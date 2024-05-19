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Лучшие фотографии Георгия Петрусова

Лучшие фотографии Георгия Петрусова

Автор:
19 мая 2024 21:28
Метки: СССР   история   фото   
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Один из самых ярких представителей блестящей плеяды советских фотографов 1920-1930-х годов. Георгий Григорьевич Петрусов нашёл своё призвание не сразу, отработав несколько лет обычным бухгалтером и лишь потом став фотокорреспондентом.

Георгий Петрусов — мастер документальной фотографии. Он славился тем, что мог безошибочно выбрать максимально выигрышную для съемки точку.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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6k
TirAn 2 часа назад
5+++
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12k
zlopisec Полчаса назад
Комментарий к фото
Хорошая девчонка....
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5440 постов (5428 в горячем)

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