Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру

Любитель медведей, который считал, что у него возникла особая связь с группой гризли, в конечном итоге снял момент, когда они съели его заживо.
Тимоти Тредвелл родился в штате Нью-Йорк в 1957 году, и был пятым ребенком в семье. С самого раннего детства он очень любил животных, и даже держал дома белку по имени Вилли. Все складывалось хорошо: школа, друзья. Тимоти стал звездой местной команды по подводному плаванию. Жизнь проходила легко и непринужденно.
Но все изменилось, после того как парень поступил в колледж. Что на него тогда нашло, родители не понимают до сих пор. В колледже Тимоти заявил, что он сирота из Британии, а родился он, по его словам, вообще почему-то в Австралии. Родители объяснили это тем, что их сын на тот момент начал употреблять запрещенные вещества, а также чрезмерно увлекся алкоголем.
Дикие животные «помогли» избавиться от вредных привычек
Постепенно до парня начало доходить, что таким образом жизни он просто погубит себя и решил завязать с вредными привычками.
Вдобавок, у него произошел разрыв со своей девушкой. Это и послужило катализатором того, что он решил тесно связать свою жизнь с изучением животных. Причем не абы каких, а медведей гризли!
Так, в 1989 году он впервые поехал в штат Аляска, в один из национальных парков (Катмай) для того, чтобы понаблюдать за дикими медведями в их естественной среде обитания. Находясь там, Тимоти понял, что медведи – это его жизнь. В одной из своих книг он писал, что именно эти свирепые хищники вдохновили его бросить все вредные привычки.
Тимоти стал одним из самых известных натуралистов Америки
Всего Тимоти провел 13 лет в этом национальном парке, приезжая туда в летние месяцы. Он написал несколько книг, посвященных медведям-гризли, а также сделал бесчисленное количество фотографий и видеоматериалов. Вдобавок, он создал ассоциацию по защите этих животных, под названием «Люди-Гризли». Тимоти объездил множество школ со своими лекциями, которые прослушали несколько тысяч детей всех возрастов. Он объяснял людям привычки гризли, а также рассказывал об их образе жизни и поведении в дикой природе.
В своих видеозаписях, Тимоти спокойно наблюдал за дикими хищниками, подходил к ним, и даже гладил, что, по мнению некоторых людей, было очень безрассудно. Мало того, Тредвелл играл с медвежатами на глазах у их матери, что могло понести за собой весьма серьезные последствия, ведь медведь-гризли входит в десятку животных по силе укуса.
Такие странные методы, не всегда находили положительный отклик в сердцах, а главное, в умах людей. Ученые, а также смотрители национального парка, не раз конфликтовали с безумным, по их мнению, натуралистом. Несколько раз доходило до того, что Тимати просто запрещали появляться в парке. Но парень не сдавался, и продолжал раз за разом приезжать для очередных съемок и наблюдений.
Упрямство, граничащее с безумием
В 2003 году, Тимоти со своей подругой и коллегой Эми Хугенард снова отправился на Аляску. Они хотели посетить место под названием Биг Грин – это поросший травой регион, который очень любили медведи. Сам Тимоти называл это место «Лабиринт Гризли».
Стоит отметить, что это был конец летнего сезона, когда медведи начинают усиленно питаться, с целью набрать жира для зимней спячки. При этом они становятся более агрессивными, о чем экоактивиста предупредили рейнджеры парка. Но Тимоти это не остановило, и он остался ночевать в палатке, на территории свирепых хищников.
Трагедия была предрешена
5 октября вечером Тимоти позвонил коллеге по спутниковому телефону. Это был его последний звонок. Через сутки, когда за ним прилетел самолет, он не вышел на встречу. Пилот вызвал рейнджеров, и они обнаружили, что Тимоти и его коллега Эми погибли от когтей и зубов гризли.
Описывать подробности мы здесь не будем, но факт остается фактом: Тимоти посвятил всю свою жизнь изучению диких зверей, и за это ей же и поплатился. Злые языки, начали говорить о том, что он сам виноват, и что не надо было пренебрегать правилами безопасности. Хищники есть хищники, это еще раз доказывает случай, произошедший в семье Берберовых в Баку.
С другой стороны, кто бы еще мог снять такие уникальные кадры для простых людей. В 2005 году, режиссер Вернер Херцог снял документальный фильм о Тимоти, его жизни и работе, который так и назвал – «Человек-Гризли».
Источник:
Источник:
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах
- Пёс и кот путешествуют вместе с хозяевами
- "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями
- Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе
Хорошо, когда есть такие преданные своем делу люди, занимающиеся изучением дикой природы. Но, и меры безопасности тоже игнорировать не стоит. Десять раз прокатит, а один раз - не прокатит. Проблема в том, что этот раз станет для вас последним. Всё как у сапёров.
Для друга спрашиваю.
----------------------------------------------------------------------
Ну и где?
Почему сразу "злые языки"? А может прото реалисты?
Они в чем то не правы?