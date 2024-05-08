Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру

В своих видеозаписях, Тимоти спокойно наблюдал за дикими хищниками, подходил к ним, и даже гладил, что, по мнению некоторых людей, было очень безрассудно. Мало того, Тредвелл играл с медвежатами на глазах у их матери, что могло понести за собой весьма серьезные последствия, ведь медведь-гризли входит в десятку животных по силе укуса.

Такие странные методы, не всегда находили положительный отклик в сердцах, а главное, в умах людей. Ученые, а также смотрители национального парка, не раз конфликтовали с безумным, по их мнению, натуралистом. Несколько раз доходило до того, что Тимати просто запрещали появляться в парке. Но парень не сдавался, и продолжал раз за разом приезжать для очередных съемок и наблюдений.

Упрямство, граничащее с безумием

В 2003 году, Тимоти со своей подругой и коллегой Эми Хугенард снова отправился на Аляску. Они хотели посетить место под названием Биг Грин – это поросший травой регион, который очень любили медведи. Сам Тимоти называл это место «Лабиринт Гризли».