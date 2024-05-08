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Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру

Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру

Автор:
08 мая 2024 10:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тимоти Тредвелл   гризли   животные   история   медведи   смерть   судьба   фото   
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Любитель медведей, который считал, что у него возникла особая связь с группой гризли, в конечном итоге снял момент, когда они съели его заживо.


Тимоти Тредвелл родился в штате Нью-Йорк в 1957 году, и был пятым ребенком в семье. С самого раннего детства он очень любил животных, и даже держал дома белку по имени Вилли. Все складывалось хорошо: школа, друзья. Тимоти стал звездой местной команды по подводному плаванию. Жизнь проходила легко и непринужденно.

Но все изменилось, после того как парень поступил в колледж. Что на него тогда нашло, родители не понимают до сих пор. В колледже Тимоти заявил, что он сирота из Британии, а родился он, по его словам, вообще почему-то в Австралии. Родители объяснили это тем, что их сын на тот момент начал употреблять запрещенные вещества, а также чрезмерно увлекся алкоголем.

Дикие животные «помогли» избавиться от вредных привычек

Постепенно до парня начало доходить, что таким образом жизни он просто погубит себя и решил завязать с вредными привычками.

Вдобавок, у него произошел разрыв со своей девушкой. Это и послужило катализатором того, что он решил тесно связать свою жизнь с изучением животных. Причем не абы каких, а медведей гризли!

Так, в 1989 году он впервые поехал в штат Аляска, в один из национальных парков (Катмай) для того, чтобы понаблюдать за дикими медведями в их естественной среде обитания. Находясь там, Тимоти понял, что медведи – это его жизнь. В одной из своих книг он писал, что именно эти свирепые хищники вдохновили его бросить все вредные привычки.

Тимоти стал одним из самых известных натуралистов Америки

Всего Тимоти провел 13 лет в этом национальном парке, приезжая туда в летние месяцы. Он написал несколько книг, посвященных медведям-гризли, а также сделал бесчисленное количество фотографий и видеоматериалов. Вдобавок, он создал ассоциацию по защите этих животных, под названием «Люди-Гризли». Тимоти объездил множество школ со своими лекциями, которые прослушали несколько тысяч детей всех возрастов. Он объяснял людям привычки гризли, а также рассказывал об их образе жизни и поведении в дикой природе.

В своих видеозаписях, Тимоти спокойно наблюдал за дикими хищниками, подходил к ним, и даже гладил, что, по мнению некоторых людей, было очень безрассудно. Мало того, Тредвелл играл с медвежатами на глазах у их матери, что могло понести за собой весьма серьезные последствия, ведь медведь-гризли входит в десятку животных по силе укуса.

Такие странные методы, не всегда находили положительный отклик в сердцах, а главное, в умах людей. Ученые, а также смотрители национального парка, не раз конфликтовали с безумным, по их мнению, натуралистом. Несколько раз доходило до того, что Тимати просто запрещали появляться в парке. Но парень не сдавался, и продолжал раз за разом приезжать для очередных съемок и наблюдений.

Упрямство, граничащее с безумием

В 2003 году, Тимоти со своей подругой и коллегой Эми Хугенард снова отправился на Аляску. Они хотели посетить место под названием Биг Грин – это поросший травой регион, который очень любили медведи. Сам Тимоти называл это место «Лабиринт Гризли».

Стоит отметить, что это был конец летнего сезона, когда медведи начинают усиленно питаться, с целью набрать жира для зимней спячки. При этом они становятся более агрессивными, о чем экоактивиста предупредили рейнджеры парка. Но Тимоти это не остановило, и он остался ночевать в палатке, на территории свирепых хищников.

Трагедия была предрешена

5 октября вечером Тимоти позвонил коллеге по спутниковому телефону. Это был его последний звонок. Через сутки, когда за ним прилетел самолет, он не вышел на встречу. Пилот вызвал рейнджеров, и они обнаружили, что Тимоти и его коллега Эми погибли от когтей и зубов гризли.

Описывать подробности мы здесь не будем, но факт остается фактом: Тимоти посвятил всю свою жизнь изучению диких зверей, и за это ей же и поплатился. Злые языки, начали говорить о том, что он сам виноват, и что не надо было пренебрегать правилами безопасности. Хищники есть хищники, это еще раз доказывает случай, произошедший в семье Берберовых в Баку.

С другой стороны, кто бы еще мог снять такие уникальные кадры для простых людей. В 2005 году, режиссер Вернер Херцог снял документальный фильм о Тимоти, его жизни и работе, который так и назвал – «Человек-Гризли».


Источник:

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Метки: Видео   Тимоти Тредвелл   гризли   животные   история   медведи   смерть   судьба   фото   
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34  комментария
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30k
Егор Час назад
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1k
Элик Горский 2 минуты назад
Иногда кошка посмотрит внимательно, и становится страшно, а тут медведь
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128k
Аааа 5 минут назад
Любителей черных макак-мигрантов это же самое касается
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1k
Сергей 6 минут назад
Глупость людская не знает границ.
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3k
Semёn 7 минут назад
Ничего понять не могу эта женщина что на 1:30 и на 6:51 это Dee Williams или Sharon Darling?
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234
Евгений Бобр 8 минут назад
Медведи просто его держали на черный день, извините за грубость.
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7k
Хачик 8 минут назад
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2k
unreal_90 9 минут назад
Страшный тип смерти он для себя выбрал.
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14k
JawaRocker 11 минут назад
Лучше так, чем от "золотого укола"...
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18k
Aaron Bezzazrenia 17 минут назад
Лучше бы, как изначально, с белками дружил...
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2k
ОТДЕЛ К 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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649
Vladimir “Kvork” Tolkunov 22 минуты назад
интересный способ само убиться
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43k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Базара ноль, можно изучить повадки и поведения животных и в какой то степени сблизиться с ними, больше чем среднестатистические люди. Некоторые особи можно даже воспитать как домашнего питомца. Но, животные как и люди, бывают разные, с разными характерами и перепадами настроения. Лезть к хищнику высшего порядка, вот так вот, с голой опой - это очень смело, безассудно и самонадеяно.
Хорошо, когда есть такие преданные своем делу люди, занимающиеся изучением дикой природы. Но, и меры безопасности тоже игнорировать не стоит. Десять раз прокатит, а один раз - не прокатит. Проблема в том, что этот раз станет для вас последним. Всё как у сапёров.
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0
komap76 22 минуты назад
чтоб гризли тебя не сгрызли оружие надо носить!
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91
DimaRus Полчаса назад
мужик хотел покормить медведя - мужик покормил медведя.. но есть ньюанс
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16k
jnkbxybr 40 минут назад
Лох-это судьба
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17k
Марина 42 минуты назад
А есть видео?
Для друга спрашиваю.
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17k
Марина 43 минуты назад
Мальчик хотел покормить медведей - мальчик их и покормил.
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4k
solovei7 45 минут назад
Наркота-зло!
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11k
Сергей 49 минут назад
Любитель медведей был съеден гризли заживо на камеру
----------------------------------------------------------------------
Ну и где?
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21k
Luc72 58 минут назад
"Злые языки, начали говорить о том, что он сам виноват, и что не надо было пренебрегать правилами безопасности. Хищники есть хищники, это еще раз доказывает случай, произошедший в семье Берберовых в Баку."
Почему сразу "злые языки"? А может прото реалисты?
Они в чем то не правы?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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