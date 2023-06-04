12 героических фото о советских мотоциклистах времён Великой Отечественной войны, которых немцы прозвали «чёрными дьяволами»

В фильмах про войну часто показывают немцев, передвигающихся на мотоциклах. Данная фотоподборка призвана показать, что и у нас мототехника тоже была задействована. Да ещё как!
И начнём с фотографии бойцов РККА на мотоцикле ТИЗ AM-600 с установленным на люльку пулеметом ДП-27, 1941 год.
И тут надо заметить, что до Великой Отечественной войны мотоциклы на вооружении в Красной Армии, конечно, были, но не так массово, как у немцев. И зачастую на них ездили всякого рода посыльные и связные.
В качестве примера. Передача донесения посыльным на мотоцикле ИЖ-8. Карельский перешеек, 1940 год.
К началу войны самым подходящим для военных нужд советским мотоциклом был уже упомянутый ТИЗ АМ-600, который использовался разведчиками, связистами и др.
На фото ниже советский мотоциклист изучает карту, сидя как раз на этом мотоцикле:
И тем не менее, в Швеции были закуплены пять немецких мотоциклов BMW R71, разобраны на комплектующие части и переправлены в СССР. На их базе КБ московского опытного завода «Искра» разработало новый мотоцикл М-72.
Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении, 1941 г.
На его коляску устанавливали пулемёты, противотанковые ружья, а также 50 и 82-миллиметровые миномёты. На фото ниже колонна мотоциклов М-72 едут на фронт, 1941 год.
Всего до конца войны было выпущено около 17 тысяч штук М-72.
Нельзя не отметить и весомый вклад мототехники, поставляемой союзниками по ленд-лизу. За годы войны СССР получил около 30 тыс. мотоциклов, самым массовым из которых был Harley-Davidson WLA-42.
На фото выше плохо видно сам мотоцикл, но это наши бойцы на Harley-Davidson с коляской от М-72 где-то в Германии, 1945 год.
Командир гвардейского мотоциклетного полка, Герой Советского Союза, гвардии полковник П. Белик вспоминал:
Немцы называют наших мотоциклистов «черными дьяволами». Они награждают нас всевозможными прозвищами. Но в каждом из этих прозвищ прежде всего сквозит страх немцев перед отчаянно смелыми людьми, несущимися на мотоциклах по дорогам вдоль немецкого франта, и за его линией, налетающими на колонны, штабы, аэродромы и гарнизоны врага.
Естественно, широко использовались нашими подразделениями и различная трофейная мототехника. На следующем кадре изображен момент, когда советские командиры осматривают трофейные немецкие мотоциклы BMW R75 под Сталинградом, 1942 год.
И ещё один кадр с трофейными немецкими мотоциклами. Это уже на Юго-Западном фронте в 1941 году:
В общем, воевали и ездили буквально на всём. А почему в советском кинематографе образ мотоциклиста однозначно закрепился за немцами, я не знаю.
Советские солдаты с мотоциклом Cezet в освобожденном чешском поселке Цоткитле, 1945 год.
Более того, военные советские мотоциклисты участвовали даже в Параде Победы. На фотоснимке 24 июня 1945 года, Москва, построение мототехники к Параду Победы:
Обратите внимание, что среди мотоциклистов было достаточно настоящих героев, награжденных медалями и орденами.
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