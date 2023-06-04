12 героических фото о советских мотоциклистах времён Великой Отечественной войны, которых немцы прозвали «чёрными дьяволами»

И тут надо заметить, что до Великой Отечественной войны мотоциклы на вооружении в Красной Армии, конечно, были, но не так массово, как у немцев. И зачастую на них ездили всякого рода посыльные и связные.

В качестве примера. Передача донесения посыльным на мотоцикле ИЖ-8. Карельский перешеек, 1940 год.