FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 490 постов • 140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мото
12 героических фото о советских мотоциклистах времён Великой Отечественной войны, которых немцы прозвали «чёрными дьяволами»

12 героических фото о советских мотоциклистах времён Великой Отечественной войны, которых немцы прозвали «чёрными дьяволами»

Автор:
04 июня 2023 10:37
Сообщество : Мото
Метки: Великая Отечественная война   мото   мотоциклисты   факты   фото   черные дьяволы   
1147
13

В фильмах про войну часто показывают немцев, передвигающихся на мотоциклах. Данная фотоподборка призвана показать, что и у нас мототехника тоже была задействована. Да ещё как!

И начнём с фотографии бойцов РККА на мотоцикле ТИЗ AM-600 с установленным на люльку пулеметом ДП-27, 1941 год.

×
×

И тут надо заметить, что до Великой Отечественной войны мотоциклы на вооружении в Красной Армии, конечно, были, но не так массово, как у немцев. И зачастую на них ездили всякого рода посыльные и связные.

В качестве примера. Передача донесения посыльным на мотоцикле ИЖ-8. Карельский перешеек, 1940 год.

К началу войны самым подходящим для военных нужд советским мотоциклом был уже упомянутый ТИЗ АМ-600, который использовался разведчиками, связистами и др.

На фото ниже советский мотоциклист изучает карту, сидя как раз на этом мотоцикле:

И тем не менее, в Швеции были закуплены пять немецких мотоциклов BMW R71, разобраны на комплектующие части и переправлены в СССР. На их базе КБ московского опытного завода «Искра» разработало новый мотоцикл М-72.

Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении, 1941 г.

На его коляску устанавливали пулемёты, противотанковые ружья, а также 50 и 82-миллиметровые миномёты. На фото ниже колонна мотоциклов М-72 едут на фронт, 1941 год.

Всего до конца войны было выпущено около 17 тысяч штук М-72.

Нельзя не отметить и весомый вклад мототехники, поставляемой союзниками по ленд-лизу. За годы войны СССР получил около 30 тыс. мотоциклов, самым массовым из которых был Harley-Davidson WLA-42.

На фото выше плохо видно сам мотоцикл, но это наши бойцы на Harley-Davidson с коляской от М-72 где-то в Германии, 1945 год.

Командир гвардейского мотоциклетного полка, Герой Советского Союза, гвардии полковник П. Белик вспоминал:

Немцы называют наших мотоциклистов «черными дьяволами». Они награждают нас всевозможными прозвищами. Но в каждом из этих прозвищ прежде всего сквозит страх немцев перед отчаянно смелыми людьми, несущимися на мотоциклах по дорогам вдоль немецкого франта, и за его линией, налетающими на колонны, штабы, аэродромы и гарнизоны врага.

Естественно, широко использовались нашими подразделениями и различная трофейная мототехника. На следующем кадре изображен момент, когда советские командиры осматривают трофейные немецкие мотоциклы BMW R75 под Сталинградом, 1942 год.

И ещё один кадр с трофейными немецкими мотоциклами. Это уже на Юго-Западном фронте в 1941 году:

В общем, воевали и ездили буквально на всём. А почему в советском кинематографе образ мотоциклиста однозначно закрепился за немцами, я не знаю.

Советские солдаты с мотоциклом Cezet в освобожденном чешском поселке Цоткитле, 1945 год.

Более того, военные советские мотоциклисты участвовали даже в Параде Победы. На фотоснимке 24 июня 1945 года, Москва, построение мототехники к Параду Победы:

Обратите внимание, что среди мотоциклистов было достаточно настоящих героев, награжденных медалями и орденами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Великая Отечественная война   мото   мотоциклисты   факты   фото   черные дьяволы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

792331



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#автомир#в мире#кино#дети#Приколы#полиция#соцсети
#интересно#животные#машина#люди#ДТП#Автовсячина#картинки#Прикол#милота#собака
#история#США#автомобили#СССР#забавно#подборка#наука#Россия#новости#природа
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться