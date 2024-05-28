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В Гонконге запрещен выброс статуй божеств - куда же их девают

В Гонконге запрещен выброс статуй божеств - куда же их девают

Автор:
28 мая 2024 08:17
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Гонконг   божество   люди   мире   ноости   статуя   фото   
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В Гонконге бога нельзя просто взять и вынести на помойку, если тебя поймают – мало не покажется. Потому местные жители выносят слишком старые или слишком большие для новой квартиры статуэтки на улицу и выставляют вдоль дороги.

Это знак: «Я надеюсь, что этот бог найдет новый дом». И один старик, 85-летний Вонг Винг-понг постоянно жалел этих обездоленных богов. Раньше их почитали и держали в доме, а теперь выставили из-за старости за порог.

Он ощущал, что это судьба стариков в каких-нибудь черствых семьях, тех лишают заботы, как только они перестают приносить пользу.

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Приют бездомных богов

Потому вот уже 20 с лишним лет Вонг Винг-понг собирает эти выставленные из дома статуи по обочинам дорог и составляет на один склон холма в парке Уотерфол-Бэй.

Это место он выбрал, потому что там уже стояла одна статуя – богиня покровительница рыбаков Тин Хау. И подумал: а ведь если тут будет стоять и Будда тоже, посетители смогут помолиться и ей, и Будде – так гораздо удобнее.

И сделал этот холм домом для всех найденных богов. Молитесь всем, кто на глаза попадется!

Статуи богов ставятся специально лицом к морю, чтобы те могли наслаждаться красотой видов. Сейчас «подопечных» на холме более тысячи!

Он собирал сломанные статуи по дорогам, чинил и красил их перед тем, как поставить на склон. Чтобы тот выглядел как святилище, а не как помойка ненужных вещей. Он до сих пор регулярно приходит сюда, чтобы смахнуть со статуи пыль и подмести листья.

Когда место стало популярным, то китайцы, желающие избавиться от старых божков, стали приносить их прямо к святилищу. Они знают, что «добрый божеский дедушка» приютит всех сирых и бездомных (богов).

Люди очень просят оставить свои статуэтки в этом холме-святилище, чтобы хотя бы раз в год приходить и навещать их. Вонг Винг-понг очень радуется, когда встречает старых знакомых годами спустя.

Он говорит, что очень хорошо себя чувствует несмотря на года. И не потому что это боги ему благодарны за заботу. А потому что он делает то, что велит ему совесть и честь, потому он очень хорошо и спокойно спит, а в этом главный ключ к здоровью.

Кто-то спасает выброшенных котиков, а этот китаец – бездомных Будд. Хотелось бы знать, кто продолжит его дело, когда Вонга не станет.

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Метки: Гонконг   божество   люди   мире   ноости   статуя   фото   
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Miralanim
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