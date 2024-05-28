В Гонконге запрещен выброс статуй божеств - куда же их девают

Приют бездомных богов

Потому вот уже 20 с лишним лет Вонг Винг-понг собирает эти выставленные из дома статуи по обочинам дорог и составляет на один склон холма в парке Уотерфол-Бэй.

Это место он выбрал, потому что там уже стояла одна статуя – богиня покровительница рыбаков Тин Хау. И подумал: а ведь если тут будет стоять и Будда тоже, посетители смогут помолиться и ей, и Будде – так гораздо удобнее.

И сделал этот холм домом для всех найденных богов. Молитесь всем, кто на глаза попадется!