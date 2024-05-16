7 фильмов ужасов, где в качестве главного злодея выступает автомобиль

Да-да, оказывается машины, наделённые качествами истинного зла, довольно симпатичны любителям хорроров. Ниже вы можете ознакомиться со списком страшных фильмов, где визг резины, постоянные побеги и истошные крики — главные фишки сюжета.
Сюжет: На небольшой городок в Нью-Мехико обрушивается беда — его жителей начинает преследовать жуткий чёрный седан. Под колёсами железного монстра погибают и травмируются люди. Шериф Уэйд Парент решает остановить машину любыми способами и узнать, кто же находится за её рулём. Однако задача оказывается для представителя правопорядка практически невыполнимой.
Сюжет: Скромный студент по имени Арни Каннингэм покупает старенький автомобиль Plymouth Fury. Он узнаёт, что прежний владелец назвал машину человеческим именем Кристина. Не придав этому значения, Арни забирает авто к себе и начинает приводить его в порядок. Со временем Кристина овладевает разумом парня и полностью подчиняет его волю себе.
Сюжет: После дорожной аварии в гараж полицейского отдела в Чикаго привозят разбитый автомобиль. Неприметная на первый взгляд машина спустя время начинает проявлять свои кровожадные черты — она всячески пытается навредить людям или вовсе уничтожить их. К тому же внутри авто таится нечто сверхъестественное, так как она умеет принимать облик любого транспортного средства за считанные секунды.
Сюжет: В мире происходит глобальная катастрофа, когда мимо Земли пролетает комета Ри-М. Внезапно все устройства и приборы выходят из строя. Автомобили же, напротив, оживают и начинают охотиться на людей. Особенно злыми становятся огромные грузовики, желающие раздавить всё на своём пути.
Сюжет: Девушке по имени Джейн Харди достаётся дом от покойной тётушки, которая, как выясняется несколько позже, тайно от всех практиковала чёрную магию. После переезда в новое жилище героиня сталкивается с таинственным катафалком. Он преследует девушку и превращает её жизнь в настоящий кошмар.
Сюжет: Спорткар Ferat легко побеждает во всех ралли. Однако для этого ему требуется не бензин, а настоящая человеческая кровь.
Сюжет: Неподалёку от небезызвестной «Зоны 51» начинают происходить таинственные события — гигантские грузовики начинают оживать, охотиться на водителей, а в скором времени и на обычных людей, оказавшихся в поле их видимости.
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