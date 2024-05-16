7 фильмов ужасов, где в качестве главного злодея выступает автомобиль

Сюжет: После дорожной аварии в гараж полицейского отдела в Чикаго привозят разбитый автомобиль. Неприметная на первый взгляд машина спустя время начинает проявлять свои кровожадные черты — она всячески пытается навредить людям или вовсе уничтожить их. К тому же внутри авто таится нечто сверхъестественное, так как она умеет принимать облик любого транспортного средства за считанные секунды.