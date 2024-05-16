FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12813 постов • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
7 фильмов ужасов, где в качестве главного злодея выступает автомобиль

7 фильмов ужасов, где в качестве главного злодея выступает автомобиль

Автор:
16 мая 2024 09:15
Сообщество : Кино
Метки: Автомобиль   забавно   злодей   кино   съемка   ужасы   фильм   
1154
8

Да-да, оказывается машины, наделённые качествами истинного зла, довольно симпатичны любителям хорроров. Ниже вы можете ознакомиться со списком страшных фильмов, где визг резины, постоянные побеги и истошные крики — главные фишки сюжета.

×

Сюжет: На небольшой городок в Нью-Мехико обрушивается беда — его жителей начинает преследовать жуткий чёрный седан. Под колёсами железного монстра погибают и травмируются люди. Шериф Уэйд Парент решает остановить машину любыми способами и узнать, кто же находится за её рулём. Однако задача оказывается для представителя правопорядка практически невыполнимой.

Сюжет: Скромный студент по имени Арни Каннингэм покупает старенький автомобиль Plymouth Fury. Он узнаёт, что прежний владелец назвал машину человеческим именем Кристина. Не придав этому значения, Арни забирает авто к себе и начинает приводить его в порядок. Со временем Кристина овладевает разумом парня и полностью подчиняет его волю себе.

Сюжет: После дорожной аварии в гараж полицейского отдела в Чикаго привозят разбитый автомобиль. Неприметная на первый взгляд машина спустя время начинает проявлять свои кровожадные черты — она всячески пытается навредить людям или вовсе уничтожить их. К тому же внутри авто таится нечто сверхъестественное, так как она умеет принимать облик любого транспортного средства за считанные секунды.

Сюжет: В мире происходит глобальная катастрофа, когда мимо Земли пролетает комета Ри-М. Внезапно все устройства и приборы выходят из строя. Автомобили же, напротив, оживают и начинают охотиться на людей. Особенно злыми становятся огромные грузовики, желающие раздавить всё на своём пути.

Сюжет: Девушке по имени Джейн Харди достаётся дом от покойной тётушки, которая, как выясняется несколько позже, тайно от всех практиковала чёрную магию. После переезда в новое жилище героиня сталкивается с таинственным катафалком. Он преследует девушку и превращает её жизнь в настоящий кошмар.

Сюжет: Спорткар Ferat легко побеждает во всех ралли. Однако для этого ему требуется не бензин, а настоящая человеческая кровь.

Сюжет: Неподалёку от небезызвестной «Зоны 51» начинают происходить таинственные события — гигантские грузовики начинают оживать, охотиться на водителей, а в скором времени и на обычных людей, оказавшихся в поле их видимости.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Автомобиль   забавно   злодей   кино   съемка   ужасы   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Мафусаил 44 минуты назад
Смотрел только Кристину, кайфовый фильмец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Андрюха 39 минут назад
как то раз смотрел одно американьское киньцо про грузовик, который молотил людей в полуприцепе и его мотор работал на этой субстанции. жуткое зрелище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
wwwoffka 1 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3438 постов (3138 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реаниматолог о смерти
Реаниматолог о смерти
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#история#аварии#ДТП#факты#фильм#екатеринбург#Реакция
#люди#автомир#Прикол#Юмор#авто аварии#забавно#Китай#истории#дети#новости
#в мире#машина#интересно#полиция#интересное#кино#Автовсячина#кот#США#милота
Прощай, эпоха Прощай, эпоха Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год 11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея 11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея 15 самых страшных азиатских фильмов ужасов всех времён по мнению зрителей 15 самых страшных азиатских фильмов ужасов всех времён по мнению зрителей 11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками 11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками 10 недооценённых фильмов ужасов, которые оставляют яркое послевкусие 10 недооценённых фильмов ужасов, которые оставляют яркое послевкусие

На что жалуетесь?

Вернуться