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30 крутых и необычных свечей, которые не увидишь каждый день

30 крутых и необычных свечей, которые не увидишь каждый день

Автор:
15 мая 2024 13:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: искусство   красивые вещи   мастерство   необычные вещи   свеча   свечи   свечка   хендмейд   
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Если приложить фантазию и мастерство, то и простая свечка может превратиться в произведение искусства! Останется лишь чиркнуть спичкой, чтобы началась абсолютная магия.

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Отзыв: «Я люблю покупать шуточные подарки для своих братьев на Рождество, и этот был, честно говоря, просто очень смешным. Свеча пахнет абсолютно ужасно, так что определенно соответствует названию».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   красивые вещи   мастерство   необычные вещи   свеча   свечи   свечка   хендмейд   
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