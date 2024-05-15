30 крутых и необычных свечей, которые не увидишь каждый день

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Если приложить фантазию и мастерство, то и простая свечка может превратиться в произведение искусства! Останется лишь чиркнуть спичкой, чтобы началась абсолютная магия.
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3. Выращивание сахарных кристаллов — это для детей. Взрослые учатся сами делать свечи из жеоды аметиста
4. Свеча «Леди под вуалью». Произведение искусства, которое рука не поднимется использовать по назначению
Отзыв: «Я люблю покупать шуточные подарки для своих братьев на Рождество, и этот был, честно говоря, просто очень смешным. Свеча пахнет абсолютно ужасно, так что определенно соответствует названию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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